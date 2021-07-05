Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР

На портале госуслуг заработал новый социальный сервис для граждан, запущенный Минцифры России совместно с ПФР.

Заявление о корректировке сведений индивидуального лицевого счета в ПФР доступно на «Госуслугах». С помощью сервиса можно подать заявление на внесение или исправление сведений о периодах работы, периодах ухода за детьми, инвалидами, прохождения военной службы и так далее.

Периоды работы учитываются в лицевом счете у каждого гражданина России в индивидуальных пенсионных коэффициентах. В связи с этим будущий размер пенсии зависит от корректности записей о вашей трудовой деятельности, отраженные на индивидуальных лицевых счетах.

В случае если работодатель не подал информацию или подал некорректную информацию о периоде работы, можно направить электронное заявление на корректировку данных, при необходимости гражданина попросят представить подтверждающие документы лично.

Помимо этого, на расчет пенсии влияют иные периоды деятельности (уход за детьми и инвалидами, служба в армии и т.д.), о которых граждане также могут сообщить в ПФР, используя сервис.

«Совместно с ПФР мы осуществляем планомерную работу по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на «Госуслуги». По нашей оценке, ежегодно данным сервисом будут пользоваться более 3 млн граждан нашей страны», — сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«От корректности записей в индивидуальном лицевом счёте в ПФР напрямую зависит размер будущей пенсии гражданина. Данный сервис позволит заблаговременно сообщать в ПФР информацию о неучтенных периодах стажа и своевременно производить корректировку сведений в случае необходимости. Перевод услуги в электронный вид позволит увеличить интенсивность ее использования», — отметил председатель правления ПФР Андрей Кигим.

Работа по переводу всех услуг и сервисов ПФР на «Госуслуги» осуществляется в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО

«Госуслуги» рухнули под наплывом посетителей

Из-за 18-месячной миграции в облако у IBM сломалась корпоративная почта. Сотрудники в ярости, их начали переманивать конкуренты

В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов

Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает

При загадочных обстоятельствах погиб «злой гений криптовалюты» и владелец 1 млн биткоинов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика

Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51

Показать еще

Наука

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать
Показать еще