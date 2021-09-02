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ИТ в госсекторе
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На Госуслугах возможно оформить временную регистрацию без посещения ведомства

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД. Сервис запустили Минцифры России и МВД России.

Посещение подразделения МВД России либо многофункциональных центров (управляющих компаний) всеми собственниками жилого помещения больше не потребуется — собственники могут дать согласия через Госуслуги.

«В сервисе реализованы наиболее распространенные жизненные ситуации, например, заполнение заявлений на временную регистрацию от семьи из нескольких человек, благодаря чему услуга стала простой, понятной и требует минимум времени для заполнения и направления заявления в ведомство», — рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Свидетельство о временной регистрации, которое поступит пользователю в личный кабинет на портале, равнозначно бумажному документу, заверенному должностным лицом МВД России.

Сервис уже доступен во всех субъектах Российской Федерации. По оценке МВД России, в результате проводимой работы удастся существенно сократить количество личных визитов в подразделения ведомства.

Владимир Бахур

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