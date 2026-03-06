Хакеры проникли в ИТ-системы ФБР ради слежки и телефонной прослушки

Кибератаке подверглась сеть американского Федерального бюро расследований. Хакеров заинтересовала система, которую государственное ведомство использует для организации телефонных прослушек и других видов слежки.



Атака на ФБР

ФБР (FBI, Федеральное бюро расследований США) заявило, что обнаружило «подозрительную» активность в своих компьютерных системах, уклонившись от предоставления дополнительных подробностей, сообщил CNN.

«ФБР выявило и пресекло подозрительную активность в сетях ФБР, и мы задействовали все технические возможности для реагирования. Нам нечего сообщить дополнительно», — говорится в заявлении ведомства.

Инцидент кибербезопасности, по данным источника издания, связан с цифровой системой, которую бюро использует для управления ордерами на прослушивание телефонных разговоров и другими видами слежки, в том числе за иностранной разведкой.

Проблемы с безопасностью

О взломах систем ФБР сообщается редко, хотя бюро, как и другие крупные федеральные агентства, представляет большой интерес для хакеров, стремящихся получить доступ к конфиденциальной информации.

FBI За ИТ-системами ФБР, предназначенными для управления операциями по слежке, тоже следят — хакеры

В последнее время возможности ФБР по реагированию на киберугрозы уменьшились, пишет издание, ссылаясь на нынешних и бывших должностных лиц, в связи с тем, что директор ФБР Каш Патель (Kash Patel) уволил несколько высокопоставленных сотрудников и экспертов, курирующих операции в области ИТ.

Возросшая текучесть кадров в ФБР и более масштабные потрясения в этой организации за последний год усугубили проблемы, с которыми сталкиваются США в борьбе с иностранными кибератаками, рассказали источники.

Увольнения стали ответом на крупный инцидент, произошедший в 2024 г., когда хакеры проникли в ряд американских телекоммуникационных компаний и, предположительно, получили доступ к запросам ордеров на прослушивание телефонных разговоров. В атаке американские власти тогда обвинили группировку Salt Typhoon, якобы поддерживаемую китайским Правительством.

До этого о взломе в ФБР стало известно в 2023 г. Тогда пострадала ИТ-система нью-йоркского отделения, в которой хранились материалы расследований сексуальных преступлений против детей, в том числе по делу Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein).

Киберполитика Трампа

Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) продемонстрировала свое особенное отношение к государственным кибернуждам и возможностям, когда обнародовала законопроект, предусматривающий финансирование «наступательных кибероперации» Министрества обороны на сумму $1 млрд на фоне сокращения расходов на оборонительные программы кибербезопасности. Об этом CNews писал в середине июля 2025 г.

В начале июля 2025 г. Трамп подписал закон, предусматривающий сокращение в бюджете на 2026 г. статьи расходов на кибербезопасность на $1,23 млрд по сравнению с 2024 г., выделив при этом киберкомандованию США на усилия в области искусственного интеллекта $250 млн.

В мае 2025 г. CNews сообщал о документе, подписанном Трампом, в котором говорится о необходимости урезать финансирование Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) почти на $500 млн. По мнению Президента, федеральное ведомство превратилось в орган интернет-цензуры и уделяет недостаточно внимания своим основным обязанностям.