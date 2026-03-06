Получите все материалы CNews по ключевому слову
Epstein Jeffrey Эпштейн Джеффри
СОБЫТИЯ
Epstein Jeffrey и организации, системы, технологии, персоны:
|FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 4
|OSI - Open Source Initiative 78 2
|SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
|Apache Software Foundation - ASF 224 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 3
|NYT - The New York Times 1091 3
|New York Post 51 2
|The Verge - Издание 603 2
|Forbes - Форбс 938 2
|Daily Mail 57 1
|The Independent 32 1
|The Times 75 1
|The Register - The Register Hardware 1737 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727075.
Создано именных указателей - 191303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.