Основатель Microsoft стал жертвой миллиардера-шантажиста, угрожавшего раскрыть его связь с россиянкой

Билл Гейтс в начале прошлого десятилетия мог крутить роман с российской бриджисткой, которой на тот момент было 20 лет. В 2017 г. Коллега Гейтса по благотворительным фондам миллиардер Джеффри Эпштейн пытался шантажировать его, угрожая, что о его связи с Антоновой узнают все. На тот момент Гейтс еще был женат, и эта информация могла навредить его семейной жизни. В 2021 г. он развелся, и одна из возможных причин этого – распутная жизнь Гейтса, которую он вел в конце XX века.

Тайный роман Билла Гейтса

Американский миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн (Jeffrey Epstein) пытался шантажировать основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates), угрожая, что сделает публичным его секретный роман с российской бриджисткой (игрок в карточную игру бридж) Милой Антоновой. Об этом пишет авторитетное издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

По информации WSJ, Эпштейн шантажировал Гейтса в 2017 г. Он направил ему электронное письмо, в котором непрозрачно намекнул, что тайное станет явным. В письме финансист попросил Гейтса возместить ему стоимость обучения Антоновой, и отправил он его сразу после того, как основатель софтверной корпорации отказался присоединяться к новому благотворительному фонду Эпштейна, который тот хотел создать вместе с банком JPMorgan Chase.

Фото: Microsoft Билл Гейтс происходящее пока не комментирует

Как пишет издание, и для Гейтса, и для самого Эпштейна размер суммы, которую требовал последний, была незначительной. В тексте письма прослеживается намек на то, что Эпштейн в курсе интрижки на тот момент женатого Гейтса, и что он сдаст его, если бизнесмены не придут к компромиссу. Об этом WSJ заявили источники, которые, как утверждается, воочию видели электронное письмо.

Спортсменка и программистка

По информации WSJ, Гейтс познакомился с Милой Антоновой в 2010 г., когда той было около 20 лет. Самому Гейтсу к тому моменту исполнилось 55. Как долго длилась их тайная романтичная связь, и была ли она на самом деле, на момент публикации материала доподлинно известно не было.

Эпштейн вошел в круг знакомых Антоновой спустя три года, в 2013 г. Деньги, о которых он говорил в своем письме основателю Microsoft – это сумма, затраченная Эпштейном на то, чтобы Мила смогла выучиться на программиста. Что сподвигло миллиардера оплатить учебу российской бриджистке, неизвестно, как и размер затраченной суммы.

Обстоятельства знакомства Гейтса и Антоновой тоже до конца не ясны. На YouTube-канале IgniteNYC размещено видео, на котором сама Антонова утверждает, что познакомилась с основателем Microsoft в 2009 г. в Вашингтоне (США) на одном из турниров по бриджу, после чего сыграла с ним партию. Ролик опубликован в июле 2010 г.

Также на сайте opoyi.com редакция CNews обнаружила совместную фотографию Гейтса и Антоновой, источником которой указан профиль пользователя @Tanxinbuzu в заблокированной в России социальной сети Twitter. Где и когда был сделан снимок, неизвестно.

Антонова и Эпштейн

Как пишет WSJ, Антонова намеревалась открыть свою онлайн-школу по обучению игре в бридж с предварительным названием BridgePlanet, но ей требовалась финансирование, и в 2013 г. она рассказала о своем проекте Эпштейну, с которым ее познакомил советник Гейтса. Это был Борис Николич, в будущем он станет одним из исполнителей завещания Эпштейна.

Фото: opoyi.com Еще одно доказательство знакомства Гейтса и Антоновой

Антонова утверждает, что денег от Эпштейна она так и не дождалась, и в итоге от проекта своей онлайн-школы ей пришлось отказаться. После этого, пишет издание, она решила выучиться на программиста и попросила нескольких знакомых оплатить ее обучение. На этот раз Эпштейн выделил деньги. «Взамен он ничего не получил. Я не имею понятия, чем он руководствовался (что заставило его оплатить счет за обучение; – прим. CNews), – сообщила изданию Антонова. – На мой вопрос об этом она заявил, что у него много денег, и что он стремится помогать людям, если у него есть такая возможность».

Меценат с сюрпризом

Как пишет WSJ, Антонова утверждает, что не была в курсе того, кем именно является Эпштейн, когда они познакомились. Возможно, она не знала о его финансовом положении или о том, что он мог быть связан с преступной деятельностью. Миллиардера в итоге арестовали и обвинили в торговле молодыми девушками, в том числе несовершеннолетними, с целью передачи их в сексуальное рабство. Эпштейн совершил самоубийство в августе 2019 г. в камере, где ожидал заседания суда.

Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу Ритейл

По версии WSJ, Эпштепйн мог стать причиной развода Билла Гейтса с его женой Мелиндой (Melinda Gates) весной 2021 г. Издание пишет, что контакты Гейтса с Эпштейном были «одним из источников беспокойства Мелинды». Она еще в 2013 г. попросила мужа прекратить общение с ним, но тот ее не послушал.

В 2019 г., когда Мелинда начала консультироваться с адвокатами по разводу, издание The New York Times (NYT) выпустило статью о Гейтсе и Эпштейне. В заметке говорилось, что бизнесмены виделись несколько раз, и что большая часть их встреч состоялась уже после того, как Эпштейна обвинили в преступлениях.

Представитель Гейтса Бриджитт Арнольд (Bridgitt Arnold) сообщила тогда изданию, что бизнесмены обсуждали исключительно вопросы благотворительности. Она подчеркнула, что Гейтс жалел о своих контактах с Эпштейном и называл все проведенные с ним встречи ошибкой.

Гейтс развелся с женой после 27 лет брака. Эксперты WSJ писали, что это могло быть следствием пристрастия основателя Microsoft к распутной жизни (оргии, стриптизерши и пр.) в конце XX века.