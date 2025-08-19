Разделы

Гватемала Республика

Гватемала - Республика

УПОМИНАНИЯ


19.08.2025 Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров 1
17.05.2023 Теперь в базе зарубежных номеров «Телфин» 65 стран 1
05.10.2022 Российское ПО для автоматизации востребовано в Южной Америке – «Первый бит» открыл представительство в Колумбии 1
03.08.2022 Интегратор «Консом групп» расширил облачную инфраструктуру #CloudMTS для разработки систем промышленной автоматизации 1
09.11.2021 ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти 1
24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить 1
06.10.2020 Арестован основатель знаменитой ИБ-компании. Ему грозит 30 лет тюрьмы 1
26.07.2019 Eset обнаружила новую версию трояна группировки APT15 1
04.12.2018 Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США 1
25.06.2018 ИТ-легенду Джона Макафи отравили посреди толпы телохранителей 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
03.04.2018 Основатель McAfee хвалит криптовалюты за деньги 1
01.12.2017 Основатель McAfee пообещал съесть свой член, если биткоин не поднимется до $1 млн 1
04.04.2017 Знаменитая и скандальная ИБ-компания McAfee воскресла 1
08.09.2016 Возрожден легендарный и скандальный антивирусный бренд McAfee 1
18.01.2016 В дни новогодних каникул абоненты Tele2 пользовались мобильной связью более чем в 150 странах мира 1
22.12.2015 Tele2 пополняет список роуминговых партнеров 2
24.12.2014 Аналитики: мировой лидер e-invoicing - Латинская Америка 1
30.09.2014 Сибирские абоненты МТС этим летом в роуминге скачали на треть больше данных 1
16.01.2014 Tele2 подвела итоги новогоднего роуминга 1
16.12.2013 Цивилизация мусора 1
27.09.2013 Техника Олимпиады. ZOOM.CNews побывал в предолимпийском Сочи 1
24.09.2013 Названы имена лидеров рынка электронных паспортов 1
12.04.2013 Navitel выпустил новые карты Латинской Америки, Средней Азии и Азербайджана 1
13.12.2012 Основатель McAfee депортирован из Гватемалы на родину 2
07.12.2012 Основатель McAfee был госпитализирован из-за боли в груди 2
03.12.2012 Navitel выпустил навигационные карты Латинской Америки 1
04.05.2012 Россия и Китай возглавили список стран-пиратов 1
17.04.2012 Новый iPad появится в 21 новой стране до конца апреля 1
20.02.2012 На портале для видеонаблюдения за выборами зарегистрировалось более 150 тыс. пользователей 1
02.11.2011 iPhone 4S появится еще в 15 странах, России в списке нет 1
03.06.2010 Гватемала: аномалия странной геометрии 1
31.05.2010 Шторм "Агата" открыл сезон ураганов 1
22.03.2010 В Гватемале и на Кубе произошли землетрясения 1
19.01.2010 У побережья Гватемалы произошло землетрясение 1
02.10.2009 Yota обставила богатейшего человека мира 1
16.06.2009 ООН: опубликован индекс вероятности стихийных бедствий в 200 странах мира 1
22.05.2009 В РФ зарегистрирован первый случай заражения вирусом A (H1N1) 1
20.05.2009 В мире зарегистрировано 9830 случаев заражения гриппом А (H1N1) 1
19.05.2009 Роспотребнадзор: заболевания гриппом A (H1N1) зарегистрированы в 40 странах мира 1

Публикаций - 59, упоминаний - 62

Гватемала и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 9
X Corp - Twitter 2894 8
Intel Corporation 12400 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 6
Apple Inc 12366 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 561 4
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 168 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13584 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3017 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4303 3
America Movil 55 3
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 98 3
NetScout Systems - Network General 15 3
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 238 2
Meta Platforms - Facebook 4491 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 363 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 2
AT&T South - BellSouth 229 2
America Movil - Claro 14 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 2
McAfee Crypto Team 1 1
VK - Mail.ru Group 3499 1
Yandex - Яндекс 8006 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 1
Thales - Gemalto 183 1
Google LLC 12057 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 1
ESET - ESET Software 1138 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1508 1
APT15 - Хакерская группировка 3 1
inDriver 17 1
Millicom International Cellular SA 52 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 14 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 426 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 5
TPG - инвестиционная компания 25 3
Лента - Сеть розничной торговли 2201 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7829 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 1
Advent International 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Microsoft - LinkedIn 670 1
Евросеть 1412 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 97 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 57 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5645 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 591 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 381 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1582 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 1
Судебная власть - Judicial power 2360 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3183 1
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1306 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30077 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28519 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13272 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54636 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11012 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21466 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70071 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8371 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1632 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2546 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25154 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32739 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1271 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4022 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12503 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16498 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7234 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14752 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8739 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8566 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16684 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12732 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7036 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17552 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5238 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9947 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2207 2
Электронный документ - Electronic document 1506 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 535 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1542 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 715 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1164 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3625 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8863 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7489 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6130 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6173 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2502 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7210 3
Google Android 14434 2
Apple iPhone 6 4863 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 400 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1861 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 19 1
Apple iPad 3894 1
Apple iOS 8051 1
Google Play - Google Store - Android Market 3382 1
Apple - App Store 2960 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 1
Apple iPhone 4 788 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 1
AllOfMP3.com 49 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1393 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 567 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 89 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 61 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система 12 1
Stafory - робот Вера 346 1
МТС - Navitel - Навител Погода 10 1
МТС - Navitel - Навител События 8 1
МТС - Navitel - Навител Пробки 27 1
МТС - Navitel - Навител SMS 2 1
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 45 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 149 1
1С:Drive 2 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 44 1
PIX Robotics - PIX Master 8 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 636 1
McAfee John - МакАфи Джон 31 10
Burstein Nanette - Берштейн Нанетт 2 2
Faull Gregory - Фолл Грегори 2 2
Young Craig - Янг Крейг 5 2
Harting Markus - Хартинг Маркус 2 2
Alierta Cesar - Алиерта Сезар 6 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 385 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 38 1
Маркин Алексей 4 1
Наумов Виктор 126 1
Epstein Jeffrey - Эпштейн Джеффри 8 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 7 1
Свердлов Денис 200 1
Хромцова Зузана 3 1
Анкилов Константин 110 1
Томский Арсен 2 1
Федченко Алексей 3 1
Федосеева Ольга 2 1
Львов Дмитрий 7 1
Березной Андрей 53 1
Драгунов Борис 2 1
Чураков Степан 1 1
Жданов Олег 2 1
Павлов Иван 81 1
Castillo Orlando - Кастиллио Орландо 1 1
Viant Gregory - Вайант Грегори 4 1
Цибульская Наталья 1 1
Slim Carlos - Слим Карлос 26 1
Moncada Enriquez - Монкада Энрике 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52896 32
Россия - РФ - Российская федерация 152101 21
Чили - Республика 479 19
Испания - Королевство 3744 18
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 18
Аргентина - Аргентинская Республика 596 16
Перу - Республика 284 16
Колумбия - Республика 532 16
Белиз 72 15
Панама - Республика 108 15
Бразилия - Федеративная Республика 2421 14
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 47 14
Америка Латинская 1857 13
Таиланд - Королевство 847 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17741 12
Турция - Турецкая республика 2447 12
Никарагуа - Республика 58 12
Индия - Bharat 5598 11
Канада 4942 11
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 11
Коста-Рика - Республика 96 11
Германия - Федеративная Республика 12841 10
Филиппины - Республика 576 10
Эквадор - Республика 117 10
Финляндия - Финляндская Республика 3636 9
Польша - Республика 1995 9
Узбекистан - Республика 1816 9
Малайзия 882 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13461 8
Европа 24479 8
Греция - Греческая Республика 991 8
Уругвай - Восточная Республика 87 8
Америка Центральная 79 8
Казахстан - Республика 5709 7
Беларусь - Белоруссия 5922 7
Южная Корея - Республика 6770 7
Италия - Итальянская Республика 4403 7
Израиль 2770 7
Ирландия - Республика 1019 7
Норвегия - Королевство 1817 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8808 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53588 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14515 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7185 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16986 6
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1115 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25229 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19704 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10380 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50032 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6231 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10323 4
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 566 4
Здравоохранение - ОРВИ - H1N1 - серотип вируса гриппа А 113 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8103 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30869 3
Английский язык 6807 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2393 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6480 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4578 3
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 439 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2303 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11250 2
Иридий - Iridium - химический элемент 17 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 820 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5170 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 820 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9309 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1790 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1780 2
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 82 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3617 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2120 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6738 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1307 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2553 2
POI - points of interest 169 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11346 7
AP - Associated Press 2006 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1236 2
The Independent 32 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Newsweek 39 1
The Verge - Издание 583 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Forbes - Форбс 881 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1313 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 648 1
Mashable 371 1
Total Telecom 613 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Faulkner Information Services 100 1
CNews - ZOOM.CNews 1851 1
CoinDesk 4 1
IDC - International Data Corporation 4928 1
Technavio 28 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3397 1
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 582 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Институт вирусологии имени Д.И. Ивановского - Консультативно-диагностический центр НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378639, в очереди разбора - 740362.
Создано именных указателей - 181175.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

