Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

Медиаресурсы Wired и Business Insider оказались жертвами масштабной публикации материалов созданных с помощью технологий искусственного интеллекта и подписанных несуществующими авторами. Многочисленные новости под этим псевдонимом публиковались на известных ИТ-площадках. После расследования Press Gazette в 2025 г., указывающего на их сомнительное происхождение, редакции Wired и Business Insider стали удалять такие материалы, видимо в редакции заметают следы.

Несуществующие инфоповоды

Западные СМИ Wired и Business Insider удалили фейковые новости сгенерированные нейронными сетями и выданные за труд фрилансера, пишет The Guardian. Материалы размещались по авторством некой Марго Бланшар (Margot Blanchard), ну ее саму в медиаресурсах также найти не удалось.

Показательным стал случай с Wired — изданием, которое активно критикует низкокачественный контент, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), и его влияние на журналистику. Но, как выяснилось в августе 2025 г., это не уберегло издание от публикации материалов, которые были созданы ChatGPT. И никакие детекторы ИИ в издании не помогли, ведь материалы прошли все внутренние проверки качества.

По данным Press Gazette, издания Wired и Business Insider регулярно публиковали новости, подписанные анонимным журналистом под псевдонимом Марго Бланшар. Материалы отличались высоким качеством и затрагивали интересные темы, что обеспечивало им высокий спрос и щедрые гонорары автору. Однако выяснилось, что все эти новости были фейковые и созданы с помощью ИИ.

Unsplash - quokkabottles Wired и Business Insider попались на фейковых новостях от несуществующих авторов, материалы были придуманы ИИ

Важно отметить, что тексты, созданные нейронными сетями, часто не содержат ничего предосудительного. При условии качественной редактуры, использования достоверных данных и тщательной проверки информации лично журналистом, хотя такая статья и не является вершиной журналистики, вполне имеет право на существование. Однако новостные поводы, подписанные под авторством Марго Бланшар, были полностью сгенерированы ИИ. В них даже отсутствовали реальные истории, нейронные сети создавали сюжеты, с вымышленными персонажами, имена и ситуациями в США.

К примеру, на сайте Wired была опубликована новость с названием «Они влюбились, играя в Minecraft. Затем игра стала местом их свадьбы», написанная в типичном стиле генеративного ИИ и содержащая вымышленных персонажей. Эта история была полностью выдумана. Автор, используя ИИ, создал увлекательный и правдоподобный с журналистской точки зрения сюжет, но редакторы не провели достаточно тщательную проверку, что и привело к серьезным последствиям в издании Wired.

Подобных материалов насчитывается десятки. Издания Wired 25 августа активно удаляют такие новости, поясняя, что они не соответствуют стандартам качества. Однако репутационный ущерб уже нанесен. В интернете отмечают, что такие случаи подрывают доверие к реальной журналистике. Исследователи Press Gazette удивляться, если уж редакторы изданий Wired и Business Insider не могут отличить вымысел от правды, как можно доверять информации в сети?

Через неделю редакция Wired удалила и опубликовала заявление о несоответствии материала редакционным стандартам. Аналогичные меры приняли и другие издания по типу Business Insider, редакция удалил два эссе Марго Бланшар о родительстве и жизни после 45 лет. Тем не менее, в этой истории есть и положительный момент. После такого громкого скандала в издании Wired, вероятно, осознали, что редакторы должны быть максимально внимательными и тщательными. В противном случае подобные случаи будут повторяться и дальше, а их общая цитируемость просто будет падать.

Предварительное расследование

В августе 2025 г. исследователи Press Gazette получили сигнал от редактора Dispatch Джейкоба Фуреди (Jacob Furedi) с утверждением, что некая Марго Бланшар предложила ему разместить материал с расследованием о заброшенном шахтерском городке Грейвмонт, который перепрофилировали в якобы секретный полигон для исследования смерти.

Марго Бланшар хотела поведать историю ученых, бывших полицейских и шахтеров, которые оказались вынуждены работать с трупами, и рассмотреть этические тонкости и теневую экономику бизнеса. У нее якобы были контакты криминалистов и опыт в общении с членами закрытых сообществ, объединенных этой чувствительной темой.

Сам Джейкоб Фуреди изначально начал подозревать Бланшар в том, что предложенная новость с расследованием была сгенерирована в ChatGPT. Редакция Dispatch решили уточнить, откуда данные про Грейвмонт. Сам Фуреди ничего не нашел, а Марго Бланшар сказала, что о городе мало что известно, ведь она узнала о нем из разговора с неназванным патологоанатомом. Бланшар также предложило лично туда съездить и все уточнить с фото и видео фиксацией. Фуреди же потребовал показать запросы на архивы и уточнить, сколько времени она проведет в Грейвмонте и какую сумму запросит у редакции Dispatch. Фейковая журналистка ответила лишь, что хотела бы провести в городе семь дней для расследования и взять предоплату в размере $670.

Сомнения появились, когда Марго Бланшар не смогла предоставить данные для выплаты гонорара и просила перевести деньги через PayPal или чеком. Текст в Dispatch проверили двумя ИИ-детекторами, которые предположили, что он написан человеком. Однако при тщательном анализе и дальнейшей переписке выяснилось, что история вымышлена. В августе 2025 г. редакторы Dispatch увидели это статью на Wired, поэтому и обратились к исследователям Press Gazette.

Популярность автора

В апреле 2025 г. Business Insider разместил два эссе от первого лица, подписанные за авторством Марго Бланшар о работе на удаленке и решении стать матерью в 45 лет. После обращения Press Gazette оба текста были удалены.

В июне 2025 г. Index on Censorship опубликовал статью Марго Бланшар о проблемах журналистов в Гватемале. Ее представили как автора, который освещает вопросы прав человека, хотя ни одной статьи на эту тему исследователи Press Gazette не нашли. Журнал удалил текст в ответ на запрос газеты и признался, что сам напоролся на то, от чего предостерегал ранее.

У журнала про искусство Cone была статья того же автора про бренды уличной одежды. У SFGate — про суперпоклонников Диснейленда. Контент 25 августа 2025 г. тоже удалили с обеих изданий.

После новости о фейковом авторе Press Gazette, другие журналисты с крупных изданий поделились в письмах с исследователями своим опытом общения с автором, но те сразу заподозрили неладное. В ряде случаев Марго Бланшар не могла уточнить детали будущих публикаций своим редакторам. В одном случае в 2024 г. она присвоила чужие научные статьи, выдавая их за свои. В другом — пообещала связаться с вымышленным экспертом, которого она упомянула в материале для примера.