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The Guardian Британская газета

СОБЫТИЯ


09.09.2025 Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

которая открывает разработчикам неограниченный доступ к пользовательским данным, пишут Bloomberg и The Guardian. Против нее выступает экс-сотрудник компании Аттаулла Байг (Attaullah Baig), наз
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты

Google экономит на зарплатах Корпорацию Google уличили в сознательной «экономии» на временных сотрудниках по всему земному шару. Как пишет издание Guardian, она специально недоплачивала таким работникам по сравнению с числившимися в штате сотрудниками и попутно раз за разом переносила корректировку ставок заработной платы, чтобы и дальше

04.08.2020 Россиян обвинили в краже секретного досье британского министра

, бывшего министра торговли Великобритании, и выложили секретные документы в сеть. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники. Пока ведется следствие, остается неясным, как
24.01.2014 Развеян миф о бесплатности и открытости Android

Платформа Android вовсе не является бесплатной, как пропагандирует Google, утверждает издание The Guardian. Оно выяснило принципы взаимоотношений разработчика платформы и производителей м
20.07.2010 Lara Croft and the Guardian of Light. Видео

Компания Crystal Dynamics опубликовала новый трейлер проекта Lara Croft and the Guardian of Light, релиз которого состоится 18 августа в XBLA. Спустя месяц игра появится для РС и PlayStation 3.Скачать видео можно с нашего сервера (39 МБ).Игра Lara Croft and the Guar
08.06.2010 Symantec завершила приобретение поставщиков средств шифрования данных PGP и Guardian Edge

Компания Symantec объявила о завершении приобретения двух частных компаний PGP Corporation и Guardian Edge, работающих на рынке решений по шифрованию данных (электронной корреспонденции, жёстких дисков переносных компьютеров, файлов и папок, сессий программ мгновенного обмена сообщения
04.03.2010 Lara Croft And The Guardian Of Light в разработке

Студия Crystal Dynamics, входящая в состав компании Square Enix Europe, анонсировала разработку проекта Lara Croft And The Guardian Of Light. Игра, разрабатываемая Crystal Dynamics, будет выпущена в 2010 году и будет распространяться только в цифровом виде."Это очень захватывающий проект, в котором мы создаем н
13.11.2007 Age of Conan: Подробности о классе Guardian

Сайт Ten Ton Hammer некоторое время назад начал публикацию серии интервью с разработчиками о классах Age of Conan. На этой неделе пришло время поговорить о Guardian из архетипа Soldier. Директор Funcom Йорген Тарэлдсен (Jorgen Tharaldsen) сообщил следующее: «Guardian будет фантастическим танком, это точно, ведь это единственный класс, спосо
18.07.2001 ИПБ будут устанавливаться внутри компьютера

В понедельник компания "2КОМ", эксклюзивный дистрибьютор продукции Guardian on Board (Израиль) на территории России, объявила о начале поставок на рынок России источников бесперебойного питания PowerCard 420EU/PCI.PowerCard - первый в мире ИБП, который выполне

Публикаций - 406, упоминаний - 457

The Guardian и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 70
Meta Platforms - Facebook 4621 49
Microsoft Corporation 25775 48
Apple Inc 13154 48
X Corp - Twitter 2938 24
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Samsung Electronics 11064 17
Yahoo! 3726 16
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 10
OpenAI 541 10
Microsoft Corporation - GitHub 1075 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Sony 6739 8
AOL Inc - America Online 1883 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Huawei 4676 7
Intel Corporation 12811 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Vodafone Group 1412 7
Nvidia Corp 4002 6
ИИ-Технологии 309 6
Anthropic 160 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Dell EMC 5180 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
PayPal 671 6
Snapchat 151 6
Cloudflare 172 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Cisco Systems 5372 5
HP Inc. 5883 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
HP Autonomy 86 4
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 4
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 4
Fastly 17 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
LG Electronics 3735 4
Telegram Group 2940 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
eBay Inc 1640 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 4
Hyundai Motor Company 436 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
Airbnb 101 3
Vimeo - Видеохостинг 71 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Uber 357 3
Метиз завод 27 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Kinetik 20 3
Газпром ПАО 1493 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 3
Tesla Motors 461 3
UPS 216 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
Coca-Cola Company 261 2
SoftBank Group 284 2
NEA - New Enterprise Associates 23 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Hyndai 16 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 2
Index Ventures 50 2
Lockheed Martin 777 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 33
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 16
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 11
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 8
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 5
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 5
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
UK Ofcom - Office of Communications 33 3
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 3
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Демократическая политическая партия США 122 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Symbian Foundation 38 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
World Animal Protection - World Society for the Protection of Animals (WSPA) - Всемирное общество защиты животных 1 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
AMPTP - Alliance of Motion Picture and Television Producers - Альянс продюсеров кинематографа и телевидения 1 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 4 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 55
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 53
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 43
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 31
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 28
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 11
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Google Android 15243 32
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Apple iOS 8583 22
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Microsoft Windows 16882 13
OpenAI - ChatGPT 719 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 10
Apple iPad 4011 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 7
Linux OS 11533 7
Apple - App Store 3109 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Apple iPhone 6 4861 6
Apple iPhone 5 783 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
FreePik 1841 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 4
Google Chrome - браузер 1701 4
ByteDance - TikTok 355 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 4
Samsung Galaxy 1035 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Google - Gmail 1021 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Apple iPhone 4 800 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 3
Myspace - социальная сеть 640 3
Tesla Model 3 52 3
Apple iTunes Store 1118 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 16
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Путин Владимир 3454 6
Brin Sergey - Сергей Брин 193 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 6
Гвоздев Дмитрий 145 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 4
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 4
Larry Page - Ларри Пейдж 197 4
Свердлов Денис 201 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 3
Johnson Boris - Джонсон Борис 14 3
Thiel Peter - Тиль Питер 37 3
Blair Tony - Блэр Тони 57 3
Spiers Kathryn - Спирс Кэтрин 4 3
Berland Laurence - Берланд Лоуренс 4 3
King David - Кинг Дэвид 10 3
Brown Gordon - Браун Гордон 23 3
Артамонова Анна 183 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 2
Мильнер Юрий 137 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 2
Чечулин Игорь 5 2
Greene Robert - Грин Роберт 4 2
Corbyn Jeremy - Корбин Джереми 3 2
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
Anderson David - Андерсон Дэвид 14 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 2
Зенкин Денис 263 2
Rivers Rebecca - Риверс Ребекка 3 2
Greenwald Glenn - Гринвальд Гленн 4 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 176
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 174
Россия - РФ - Российская федерация 166168 96
Европа 24964 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 47
Германия - Федеративная Республика 13221 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 36
Франция - Французская Республика 8177 26
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Южная Корея - Республика 7052 23
Канада 5081 23
Великобритания - Лондон 2432 22
Япония 13807 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Италия - Итальянская Республика 4508 16
Индия - Bharat 5869 15
США - Калифорния 4829 15
Нидерланды 3746 14
Азия - Азиатский регион 5920 13
Ирландия - Республика 1051 12
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