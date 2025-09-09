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The Guardian Британская газета
СОБЫТИЯ
|09.09.2025
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Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков
которая открывает разработчикам неограниченный доступ к пользовательским данным, пишут Bloomberg и The Guardian. Против нее выступает экс-сотрудник компании Аттаулла Байг (Attaullah Baig), наз
|13.09.2021
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Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты
Google экономит на зарплатах Корпорацию Google уличили в сознательной «экономии» на временных сотрудниках по всему земному шару. Как пишет издание Guardian, она специально недоплачивала таким работникам по сравнению с числившимися в штате сотрудниками и попутно раз за разом переносила корректировку ставок заработной платы, чтобы и дальше
|04.08.2020
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Россиян обвинили в краже секретного досье британского министра
, бывшего министра торговли Великобритании, и выложили секретные документы в сеть. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники. Пока ведется следствие, остается неясным, как
|24.01.2014
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Развеян миф о бесплатности и открытости Android
Платформа Android вовсе не является бесплатной, как пропагандирует Google, утверждает издание The Guardian. Оно выяснило принципы взаимоотношений разработчика платформы и производителей м
|20.07.2010
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Lara Croft and the Guardian of Light. Видео
Компания Crystal Dynamics опубликовала новый трейлер проекта Lara Croft and the Guardian of Light, релиз которого состоится 18 августа в XBLA. Спустя месяц игра появится для РС и PlayStation 3.Скачать видео можно с нашего сервера (39 МБ).Игра Lara Croft and the Guar
|08.06.2010
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Symantec завершила приобретение поставщиков средств шифрования данных PGP и Guardian Edge
Компания Symantec объявила о завершении приобретения двух частных компаний PGP Corporation и Guardian Edge, работающих на рынке решений по шифрованию данных (электронной корреспонденции, жёстких дисков переносных компьютеров, файлов и папок, сессий программ мгновенного обмена сообщения
|04.03.2010
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Lara Croft And The Guardian Of Light в разработке
Студия Crystal Dynamics, входящая в состав компании Square Enix Europe, анонсировала разработку проекта Lara Croft And The Guardian Of Light. Игра, разрабатываемая Crystal Dynamics, будет выпущена в 2010 году и будет распространяться только в цифровом виде."Это очень захватывающий проект, в котором мы создаем н
|13.11.2007
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Age of Conan: Подробности о классе Guardian
Сайт Ten Ton Hammer некоторое время назад начал публикацию серии интервью с разработчиками о классах Age of Conan. На этой неделе пришло время поговорить о Guardian из архетипа Soldier. Директор Funcom Йорген Тарэлдсен (Jorgen Tharaldsen) сообщил следующее: «Guardian будет фантастическим танком, это точно, ведь это единственный класс, спосо
|18.07.2001
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ИПБ будут устанавливаться внутри компьютера
В понедельник компания "2КОМ", эксклюзивный дистрибьютор продукции Guardian on Board (Израиль) на территории России, объявила о начале поставок на рынок России источников бесперебойного питания PowerCard 420EU/PCI.PowerCard - первый в мире ИБП, который выполне
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