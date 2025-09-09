которая открывает разработчикам неограниченный доступ к пользовательским данным, пишут Bloomberg и The Guardian . Против нее выступает экс-сотрудник компании Аттаулла Байг (Attaullah Baig), наз

Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты Google экономит на зарплатах Корпорацию Google уличили в сознательной «экономии» на временных сотрудниках по всему земному шару. Как пишет издание Guardian, она специально недоплачивала таким работникам по сравнению с числившимися в штате сотрудниками и попутно раз за разом переносила корректировку ставок заработной платы, чтобы и дальше