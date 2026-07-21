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The Labour Party Лейбористская британская политическая партия

The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Новый премьер-министр Великобритании отменил внедрение «цифрового паспорта» 1
07.08.2023 Британские эксперты: изображения, созданные искусственным интеллектом, «несут угрозу демократии» 1
14.11.2022 Российское ПО тайно наводнило армию США. Код пугающего Америку авторства содержится в тысячах приложений 1
25.01.2022 На грани срыва грандиозная сделка, способная поставить на уши весь мир ИТ 1
13.10.2020 Основатель ARM хочет сорвать сделку с Nvidia: «Она приведет к полному технологическому превосходству США» 1
17.09.2020 Британия готовится сорвать продажу ARM. Крупнейший профсоюз и политики требуют отменить сделку-катастрофу 1
26.11.2018 Amazon вызвала полицию, чтобы заставить работать бастующих сотрудников 1
14.03.2013 Microsoft и Google скрывают гендерный дисбаланс в своих рядах 1
11.01.2008 Великобритания построит новое поколение АЭС 1
09.10.2006 Лидер тори пострадал от киберсквоттеров 1
07.09.2005 Австралийская Telstra попала под расследование 1
23.09.2004 Политики взялись за SMS 1
17.12.2002 Правительство Австралии рассмотрит возможность приватизации Telstra 1
01.02.2001 Английские лейбористы осваивают грязные интернет-технологии 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

The Labour Party и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3264 5
Google LLC 12648 5
Microsoft Corporation 25741 4
Nvidia Corp 3979 3
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 2
X Corp - Twitter 2935 2
Apple Inc 13113 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 1
BAE Systems 179 1
NetNames 5 1
МегаФон 10687 1
Huawei 4651 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Qualcomm Technologies 1968 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
Intel Corporation 12797 1
AMD - Advanced Micro Devices 4629 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 1
MediaTek - Ralink 592 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 516 1
OpenAI 518 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 108 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
SoftBank Group 284 3
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Солидарность 0 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 525 1
Royal Dutch Shell - Шелл 232 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Ford 434 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 225 3
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5950 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Президент Украины 128 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 1
ASIC - Australian Securities and Investments Commission - Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям 4 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1681 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6525 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3676 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4940 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1500 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 257 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1406 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 207 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Verdi 4 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12793 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26228 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 1
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CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 40 1
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Google Chrome - браузер 1695 1
Google Android 15202 1
Apple iOS 8556 1
Intel x86 - архитектура процессора 2143 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
Statista 262 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2394 1
Miliband Edward - Милибэнд Эдвард 5 3
Zeichner Daniel - Зайхнер Даниэль 4 3
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 3
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Johnson Boris - Джонсон Борис 14 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Вешняков Александр 30 1
Хакамада Ирина 15 1
Федоров Валерий 13 1
Дауда Андрей 1 1
Hutton John - Хаттон Джон 4 1
Жигалкин Семен 1 1
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Путин Владимир 3451 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 4
Европа 24933 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 3
Япония 13782 3
Германия - Федеративная Республика 13186 3
Великобритания - Кембридж 263 3
Россия - РФ - Российская федерация 165438 2
Италия - Итальянская Республика 4500 2
США - Мэриленд 298 1
Югославия 74 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 1
Казахстан - Республика 6020 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1245 1
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Норвегия - Королевство 1854 1
Швеция - Королевство 3775 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 1
Польша - Республика 2030 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4468 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1083 1
Канада 5071 1
Израиль 2851 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1912 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4859 1
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Bloomberg 1618 3
The Register - The Register Hardware 1781 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6081 2
Рустави 2 4 1
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
Australian IT News 51 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11551 1
FT - Financial Times 1291 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 241 1
The Guardian - Британская газета 406 1
AP - Associated Press 2007 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
Confiant 3 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
University of Essex - Эссекский университет 7 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Amazon Prime Day 7 1
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