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Чуев Александр
СОБЫТИЯ
|15.02.2006
|Путин против электронного досье на россиян 1
|23.09.2004
|Политики взялись за SMS 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Чуев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
|The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 16 1
|Путин Владимир 3489 2
|Пономарев Борис 1 1
|Кашин Владимир 5 1
|Чернецкий Аркадий 1 1
|Куренина Валентина 1 1
|Степанов Александр 25 1
|Колганов Алексей 15 1
|Вешняков Александр 30 1
|Хакамада Ирина 15 1
|Федоров Валерий 13 1
|Дауда Андрей 1 1
|Жигалкин Семен 1 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484093, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484093, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.