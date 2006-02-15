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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чуев Александр

СОБЫТИЯ


15.02.2006 Путин против электронного досье на россиян 1
23.09.2004 Политики взялись за SMS 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чуев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Лансофт 120 1
МегаФон 11073 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16318 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9599 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 110 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1870 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14147 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 263 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 321 1
Президент Украины 128 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 16 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37113 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1062 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1656 1
HRM - Расчет отпуска 978 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24543 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1077 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13416 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2937 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9465 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36412 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18443 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5364 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1162 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7916 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9828 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1104 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30016 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4571 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13753 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8956 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4561 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 944 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1620 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13930 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2810 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14291 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23345 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26729 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1527 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 315 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Надежность ПО для управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования 5 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 21 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 187 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 74 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 92 1
Путин Владимир 3489 2
Пономарев Борис 1 1
Кашин Владимир 5 1
Чернецкий Аркадий 1 1
Куренина Валентина 1 1
Степанов Александр 25 1
Колганов Алексей 15 1
Вешняков Александр 30 1
Хакамада Ирина 15 1
Федоров Валерий 13 1
Дауда Андрей 1 1
Жигалкин Семен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55228 1
Казахстан - Республика 6160 1
Европа 25063 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1286 1
Беларусь - Белоруссия 6393 1
Норвегия - Королевство 1869 1
Швеция - Королевство 3804 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19891 1
Польша - Республика 2047 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4588 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3402 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3681 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 1
Канада 5099 1
Израиль 2879 1
Германия - Федеративная Республика 13327 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1961 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1540 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Украина 7984 1
Грузия 1343 1
Нидерланды 3784 1
Эстония - Эстонская Республика 846 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1690 1
Кипр - Республика 640 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1091 1
Латвия - Латвийская Республика 840 1
Люксембург Великое Герцогство 454 1
Молдавия - Республика Молдова 744 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 187 1
Югославия 75 1
Лоббизм - Lobbying 96 1
Реестр обязательных требований 109 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3837 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2837 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 754 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4699 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5577 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 201 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58818 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 987 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11043 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1067 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3090 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9352 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6661 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6931 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8952 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1544 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1829 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 225 1
Пропаганда и агитация 199 1
Рустави 2 4 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2525 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1560 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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