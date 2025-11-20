Разделы

Хакамада Ирина


СОБЫТИЯ


20.11.2025 Аналитика: российская молодежь на 27% чаще стала читать книги по психологии 1
16.05.2014 Молодой Магнето привёз в Москву новый фильм о Людях Икс 1
25.10.2012 «Ростелеком» отверг обвинения в цензуре на кабельном ТВ 1
09.10.2012 «Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала 1
23.11.2006 В интернет ходят как во фрейдовские сны? 1
23.09.2004 Политики взялись за SMS 1
01.03.2004 Путин выиграл SMS-выборы 1
27.02.2004 29 февраля пройдут SMS-выборы президента РФ 1
05.07.2002 Госдума решит, что считать сетевым СМИ 2
05.07.2002 Госдума рассмотрит законопроект, определяющий понятие и роль интернет-СМИ 2
05.03.2002 Состоялось первое заседание общественного совета по координации законодательной деятельности в области высоких технологий 1
06.02.2002 При фракции СПС в Думе создан "Общественный экспертный совет по контролю за законодательной деятельностью в области информационных технологий" 1
06.02.2002 СПС хочет контролировать законодательство в области интернета 1
18.09.2001 Сегодня началась Первая Всероссийская научно-практическая конференция "Российская школа и Интернет" 1
21.05.2001 Союз Правых Сил обзавелся собственным каналом вещания 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Хакамада Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10276 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 2
НТК - Национальные телекоммуникации 66 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 2
МегаФон 9828 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14095 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9180 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 262 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1533 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 960 1
Мостелеком 75 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 2
Мать и дитя 25 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3515 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4767 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
Президент Украины 126 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 304 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 2
РАИ - Российская Академия Интернета 21 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28885 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9505 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8893 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 895 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21903 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25497 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3920 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31458 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12309 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17041 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72607 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56838 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12229 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4522 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5658 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2177 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13295 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4261 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12976 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2946 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1594 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12932 1
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 329 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
Путин Владимир 3334 3
Коптев-Дворников Владимир 6 2
Булавинов Вадим 8 2
Кабанов Кирилл 9 2
Надеждин Борис 5 2
Скутин Андрей 5 2
Вульф Андрей 2 2
Астраханкина Татьяна 2 2
Кравец Александр 4 2
Резник Борис 3 2
Малышкин Олег 2 2
Рыбкин Иван 2 2
Левиева Этери 2 2
Миронов Сергей 62 2
Харитонов Николай 9 2
Задорнов Михаил 29 2
Муратов Дмитрий 5 2
Глазьев Сергей 14 2
Шубин Александр 19 2
Невский Александр 21 1
Федоров Валерий 13 1
Гофман Ирина 10 1
Медведева Наталья 6 1
Кравченко Мария 1 1
Толкалина Любовь 2 1
Дауда Андрей 1 1
Гутионов Павел 1 1
Гатионов Павел 1 1
Шарапова Арина 1 1
Жигалкин Семен 1 1
Вербицкая Лариса 1 1
Бледанс Эвелина 1 1
Чуев Александр 2 1
Митасов Илья 3 1
Пономарев Борис 1 1
Рыжков Владимир 4 1
Папунаишвили Евгений 2 1
Чернецкий Аркадий 1 1
Чернявский Максим 1 1
Куркова Равшана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155970 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18488 4
Европа 24609 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45545 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 1
Швеция - Королевство 3671 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53364 1
Казахстан - Республика 5782 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13552 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1146 1
Беларусь - Белоруссия 6013 1
Норвегия - Королевство 1830 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Польша - Республика 1999 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4252 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3590 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 991 1
Канада 4982 1
Израиль 2782 1
Германия - Федеративная Республика 12922 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1807 1
Италия - Итальянская Республика 4426 1
Чехия - Чешская Республика 1329 1
Украина 7779 1
Нидерланды 3624 1
Эстония - Эстонская Республика 757 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1557 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 934 1
Латвия - Латвийская Республика 823 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Молдавия - Республика Молдова 721 1
Югославия 74 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3161 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1445 1
Грузия 1280 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54769 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8506 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3644 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8321 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2144 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2578 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31672 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6331 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6355 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1742 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3153 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3174 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 215 1
Пропаганда и агитация 195 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11697 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1288 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1392 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10486 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 831 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 733 1
Время новостей 31 2
Новая газета 24 2
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
Рустави 2 4 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 31 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 247 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1628 1
РАН - Российская академия наук 2003 1
