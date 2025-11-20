Разделы

Веб-сервисы
|

Аналитика: российская молодежь на 27% чаще стала читать книги по психологии

Книжный сервис «Строки» к премьере второго сезона сериала «Пингвины моей мамы» от Kion решил проанализировать, как молодежь читает книги по психологии. В последние три месяца они на 27% больше читали о психологии, чем тремя месяцами ранее. А самой популярной книгой стало произведение Евы-Марии Цурхорст «Люби себя — не важно, с кем ты». Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последние три месяца 2025 г. пользователи от 18 до 25 лет читали и слушали книги по психологии на 27% чаще, чем тремя месяцами ранее. При этом девушки на 44% чаще обращаются к литературе данной категории.

Первое место в рейтинге в последние три месяца (01.08.2025 — 31.11.2025) занимает книга «Люби себя — не важно, с кем ты» Евы-Марии Цурхорст, она сдвинула лидера рейтинга предыдущих двух месяцев «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» Джордана Питерсона на второе место. Третью строку рейтинга занимает работа Пола Экмана «Психология лжи. Обмани меня, если сможешь», а замыкают топ-5 «Инструкция к себе» Валентины Паевской и «Рестарт: Как прожить много жизней» Ирины Хакамады.

В топ-10 также вошли «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги, «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе» Анны Бабич, «Вижу вас насквозь. Как «читать» людей» Евгения Спирицы, «Один на один с жизнью. Книга, которая поможет найти смысл» Ильи Латыпова и «Почему мне плохо, когда все вроде хорошо». Реальные причины негативных чувств и как с ними быть» Андерса Хансена.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

В мае-июле 2025 г. высокие позиции в рейтинге самых читаемых и прослушиваемых книг по психологии среди молодежи занимали книги, обучающие «читать» людей и манипулировать ими, такие как «Темная психология и манипуляции. Нападай и защищайся» Джеймса Скотта и «Вижу вас насквозь. Как “читать” людей» Евгения Спирицы. В августе-сентябре же зумеры обращались к психологической литературе чтобы найти себя, отвлечься от тревожности и найти ответы на беспокоящие их вопросы, касаемо ментального здоровья.

Больше всего книги этой категории читают молодые люди из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края, Московской области и республики Татарстан.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще