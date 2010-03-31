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Югославия

Югославия

СОБЫТИЯ


31.03.2010 Закрыли доменную зону Югославии

Вчера, 30 марта, была окончательно закрыта доменная зона Югославии «.yu». Данный домен был выделен Югославии еще в 1989 г. и продолжал работать даже после прекращения существования страны, сообщает АР. 30 марта было закрыто около 4 тыс. домено
20.11.2006 Наукоемкая промышленность бывшей Югославии начала процесс кооперации

компании FIAT, сообщает Serbia and Montemegro Today (SMT). Тем самым начала обозначаться перспектива восстановления межгосударственных связей между высокотехнологичными предприятиями республик бывшей Югославии. После кровопролитной гражданской войны в Югославии в 90-х годах минувшего века эти связи фактически сошли на нет. На встрече с хорватскими компаниями в Загребе директор фабрик
20.11.2006 Наукоемкая промышленность бывшей Югославии начала процесс кооперации

компании FIAT, сообщает Serbia and Montemegro Today (SMT). Тем самым начала обозначаться перспектива восстановления межгосударственных связей между высокотехнологичными предприятиями республик бывшей Югославии. После кровопролитной гражданской войны в Югославии в 90-х годах минувшего века эти связи фактически сошли на нет. На встрече с хорватскими компаниями в Загребе директор фабрик
16.08.2001 Правительство Югославии обзавелось собственным сайтом

За деятельностью президента Югославии М. Коштуницы и его правительства можно будет теперь следить в интернете, сообщает Yahoo!Actualites. Компания Internet Jugoslavija подписала соответствующее соглашение с кабинетом през
13.09.2000 "Северо-Западный GSM" открыл роуминг с операторами Зимбабве, Тайваня и Югославии

Компания "Северо-Западный GSM" объявила об открытии двустороннего роуминга с с ProMonte GSM (Югославия). Также открыт роуминг с новыми операторами - Net*One (Зимбабве) и TCC (Тайвань). Теперь роуминг "Северо-Западного GSM" осуществляется со 184 операторами из 90 стран, предоставляющих


Публикаций - 75, упоминаний - 82

Югославия и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9702 5
МегаФон 10781 3
Microsoft Corporation 25795 3
HP - Hewlett-Packard 3666 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1463 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 2
Textron - AAI Corporation 19 2
HPE SGI - Silicon Graphics 390 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1576 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 517 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 2
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 2
Ситроникс Армения 1 1
Ситроникс ZTE 3 1
МТС - Система Телеком 239 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 89 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
Internet Jugoslavija 1 1
Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 22 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 1
Net*One 1 1
Telenor - DTAC - Total Access Communication Public Company Limited 12 1
Teledesic - BATSAT - Broadband Advanced Technologies Satellite 18 1
NComputing 7 1
Системы документооборота 522 1
WRN Broadcast - World Radio Network - Всемирная радиосеть 6 1
Alliant Techsystems - ATK 17 1
Brightcom Group - Lycos Russia - Лайкос Россия - Lycos Eastern Europe Gmbh - Лайкос Истерн Юроп Гмбх 17 1
Loop Mobile - BPL Mobile Communications - BPL Mobile Cellular - Loop Telecom 19 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 3
Boeing 1031 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 2
Zastava Group 2 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 918 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
L’Oreal 58 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Наукоград - технопарк 156 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Antonio Merloni SpA 3 1
Ardo - Ардо 36 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Stada - Hemofarm - Хемофарм 5 1
Heritage Foundation - Наследие Фонд 6 1
eBay Inc 1641 1
Adidas - Адидас 170 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1899 1
Microsoft - LinkedIn 702 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 597 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1898 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3696 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4960 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3588 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2867 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6563 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5439 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 307 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3073 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 2
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5979 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2508 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 118 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13914 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3657 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2340 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1523 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1067 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10267 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7397 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35167 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17009 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26364 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54071 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29735 8
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3681 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4016 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5820 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13673 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9669 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18083 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3074 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26373 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33573 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16324 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22981 4
Стандартизация - Standardization 2341 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5248 4
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2815 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25907 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2638 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12879 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13743 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5511 3
Система жизнеобеспечения 167 3
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2431 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22828 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13170 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15469 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2557 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9805 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24488 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5385 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7638 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6517 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13961 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5258 7
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Acer Predator 232 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 531 4
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 15 2
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 2
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1368 2
Stafory - робот Вера 377 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 290 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 49 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 2
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Panavia Aircraft - Tornado IDS/ECR/ADV - европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолёт с крылом изменяемой стреловидности 3 1
Московская Биржа - ММВБ СПРЭДО - Система проведения электронных дилинговых операций 6 1
Lockheed Martin - GPS Block 39 1
Русское воздухоплавательное общество - БАРС - Беспроводная Аэростатная РадиоСеть 5 1
Ростех - Калашников ГК - Автомат Калашникова - АК - Пулеметы Калашникова 81 1
Linux OS 11559 1
Microsoft Office 4180 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3116 1
Microsoft Windows 16917 1
Microsoft Windows XP 2432 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2978 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 861 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Adobe Photoshop 804 1
Космодром Байконур 1072 1
Шешель Воислав 3 3
Миллер Сергей 43 2
Воскресенский Дмитрий 4 2
Колобанов Сергей 3 2
Богдановик Зоран 2 2
Давыдова Татьяна 2 2
Димлевич Николай 2 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
Путин Владимир 3461 2
Греф Герман 485 2
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 2
Нестеров Владимир 31 2
Попова Мария 141 2
Сорокина Татьяна 19 2
Медведев Александр 15 2
Вешняков Александр 30 1
Степашин Сергей 31 1
Рамендик Михаил 19 1
Хакамада Ирина 15 1
Федоров Валерий 13 1
Черницкая Мария 10 1
Измайлов Максим 8 1
Бендин Сергей 10 1
Можайцев Алексей 5 1
Карпушин Николай 6 1
Novak Lisa - Новак Лиза 24 1
Дауда Андрей 1 1
Панарин Игорь 4 1
Fan Shanhui - Фан Шанхуй 2 1
Поварищникова Оксана 2 1
Хачатрян Армен 1 1
Жигалкин Семен 1 1
Арушанов Хачатур 5 1
Викулин Владимир 1 1
Чуев Александр 2 1
Schwarz-Schilling Christian - Шварц-Шилинг Кристиан 1 1
Пономарев Борис 1 1
Цыба Анатолий 4 1
Саркисян Марета 1 1
Lindstrand Per - Линдстранд Пер 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166667 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54815 34
Европа 24981 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47679 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13831 17
Земля - планета Солнечной системы 10880 16
Ирак - Республика 709 16
Германия - Федеративная Республика 13233 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3140 14
Сербия - Республика 377 13
Франция - Французская Республика 8181 12
Украина 7931 12
Европа Восточная 3139 11
Италия - Итальянская Республика 4511 11
Хорватия - Республика 287 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19197 10
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 96 10
Беларусь - Белоруссия 6307 9
Болгария - Республика 799 9
Румыния 753 9
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 9
Польша - Республика 2032 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2610 8
Венгрия 857 8
Турция - Турецкая республика 2626 8
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