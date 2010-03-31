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Югославия
СОБЫТИЯ
|31.03.2010
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Закрыли доменную зону Югославии
Вчера, 30 марта, была окончательно закрыта доменная зона Югославии «.yu». Данный домен был выделен Югославии еще в 1989 г. и продолжал работать даже после прекращения существования страны, сообщает АР. 30 марта было закрыто около 4 тыс. домено
|20.11.2006
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Наукоемкая промышленность бывшей Югославии начала процесс кооперации
компании FIAT, сообщает Serbia and Montemegro Today (SMT). Тем самым начала обозначаться перспектива восстановления межгосударственных связей между высокотехнологичными предприятиями республик бывшей Югославии. После кровопролитной гражданской войны в Югославии в 90-х годах минувшего века эти связи фактически сошли на нет. На встрече с хорватскими компаниями в Загребе директор фабрик
|20.11.2006
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Наукоемкая промышленность бывшей Югославии начала процесс кооперации
компании FIAT, сообщает Serbia and Montemegro Today (SMT). Тем самым начала обозначаться перспектива восстановления межгосударственных связей между высокотехнологичными предприятиями республик бывшей Югославии. После кровопролитной гражданской войны в Югославии в 90-х годах минувшего века эти связи фактически сошли на нет. На встрече с хорватскими компаниями в Загребе директор фабрик
|16.08.2001
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Правительство Югославии обзавелось собственным сайтом
За деятельностью президента Югославии М. Коштуницы и его правительства можно будет теперь следить в интернете, сообщает Yahoo!Actualites. Компания Internet Jugoslavija подписала соответствующее соглашение с кабинетом през
|13.09.2000
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"Северо-Западный GSM" открыл роуминг с операторами Зимбабве, Тайваня и Югославии
Компания "Северо-Западный GSM" объявила об открытии двустороннего роуминга с с ProMonte GSM (Югославия). Также открыт роуминг с новыми операторами - Net*One (Зимбабве) и TCC (Тайвань). Теперь роуминг "Северо-Западного GSM" осуществляется со 184 операторами из 90 стран, предоставляющих
Югославия и организации, системы, технологии, персоны:
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