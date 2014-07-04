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NComputing

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.07.2014 Школы США сокращают расходы на миграцию с Windows XP за счет виртуализации 1
11.01.2011 СПО в зарубежных школах: успехи и неудачи 1
14.11.2008 X550: экологичное решение по компьютеризации от NComputing 1
05.11.2008 Решение NComputing внедрят в 5 тыс. индийских школ 1
12.09.2008 NComputing представит в России экономичное решение по компьютеризации 1
17.11.2006 NStation L110 и L100 сертифицированы на работу с программами "Бэст" 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

NComputing и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 4
MuseScore BVBA 2 1
Adobe Systems - Adobe Россия - Adobe Systems Russia and CIS - Адоб Системс 4 1
Broadcom - VMware 2610 1
Lenovo Group 2447 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Red Hat 1378 1
Adobe Systems 1597 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
F5 Networks 77 1
Getmobit - Гетмобит 45 1
Loongson Technology 80 1
АйТи Бастион - IT Bastion 154 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 1
Нанософт разработка 23 1
Loongon 1 1
Netopia - Нетопия 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 635 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Desktop computer - Системный блок - системник 474 1
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 165 1
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Desktop - SLED 22 1
Intel Classmate PC - Eduwise 45 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 1
Linux KDE Plasma 265 1
Нанософт - nanoCAD 148 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Autodesk AutoCAD 376 1
Apache OpenOffice 490 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 46 1
Citrix VDI 13 1
Microsoft Office 2007 265 1
Microsoft Office 2010 157 1
Avaya L100 - серия гарнитур 16 1
Linux - Debian GNU 567 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
Mandriva Linux 87 1
Microsoft Office 2003 158 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 1
Audacity GNU GPL 15 1
США - Северная Каролина - Форсайт 2 1
Freemind 1 1
Dukker Stephen - Даккер Стивен 2 2
Прянишников Николай 316 1
Гребнев Егор 41 1
Жуков Виктор 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Северная Македония - Республика 101 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Испания - Королевство 3840 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 1
США - Иллинойс 340 1
США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
США - Джорджия 335 1
Китай - Цзянсу 71 1
Испания - Эстремадура 9 1
Испания - Андалусия 12 1
Югославия 74 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Образование в России 2893 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 76 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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