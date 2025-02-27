Получите все материалы CNews по ключевому слову
Нанософт разработка
Нанософт разработка и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулешов Алексей 29 1
|Рустамов Рустам 417 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Кривошеев Евгений 12 1
|Хохлов Михаил 7 1
|Куканов Алексей 14 1
|Крюков Дмитрий 28 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Кузьминов Илья 11 1
|Григорян Гагик 8 1
|Окунь Дмитрий 17 1
|Голованов Леонид 5 1
|Патешман Александр 2 1
|Анасенко Ирина 10 1
|Булов Владимир 2 1
|Банников Кирилл 1 1
|Ожогин Денис 1 1
|Рудевский Антон 39 1
|Кузина Юлия 1 1
|Воробьев Александр 34 1
|Миллер Алексей 21 1
|Мухин Денис 24 1
|Лашин Ренат 69 1
|Крылов Юрий 6 1
|Кирьянова Дарья 5 1
|Царев Михаил 1 1
|Подольный Вадим 8 1
|Курманова Ольга 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.