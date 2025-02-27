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Нанософт разработка

Нанософт разработка


27.02.2025 Российский разработчик САПР собрался на IPO 2
27.02.2024 В АРПП «Отечественный софт» создан комитет промышленной автоматизации 1
10.10.2023 Разработчик AutoCAD полностью уничтожил российскую «дочку» 1
06.07.2023 Госорганы и бизнес скупают отечественные СУБД и САПР. Иностранные аналоги в стороне 1
17.02.2023 Разработчиков российского софта склоняют к выдаче академических лицензий 1
19.10.2022 Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk 1
04.10.2022 «Сиссофт» поможет российским компаниям внедрить отечественные САПР-системы 1
30.09.2022 «Дочка» «Газпрома» вкладывает 100 миллионов в миграцию с американского AutoCAD на российскую САПР 3
06.07.2022 Структуры «Росатома» массово закупили российское конструкторское ПО. Удалось сэкономить 23 рубля 2
02.06.2022 Практическая конференция 4.0 «Опыт цифровой трансформации отечественных производств» 1
04.04.2022 Подтверждена совместимость платформы nanoCAD с Astra Linux 1
13.12.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с wine 6.0 и платформы nanoCAD 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Нанософт разработка и организации, системы, технологии, персоны:

Нанософт 100 11
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 402 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 2
Код Безопасности 624 2
Microsoft Corporation 24682 2
Ред Софт - Red Soft 729 2
Oracle Corporation 6714 2
Новые облачные технологии (НОТ) 450 2
Autodesk 611 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 395 2
Базальт СПО - BaseALT 663 2
Цифра ГК 2442 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Lexmark Int 294 1
Yandex - Яндекс 7447 1
Lenovo Group 2297 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 403 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Diasoft - Диасофт 886 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 272 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Haulmont - Хоулмонт 111 1
NtechLab - НтехЛаб 123 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 1
Нормасофт - Normasoft 1 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Kribrum - Крибрум 31 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 321 1
InfoWatch - Инфовотч 1023 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 46 1
Directum - Директум 1103 1
TrueConf - ТруКонф 400 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
Газпром ПАО 1345 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Росатом - Росэнергоатом НТЦ АТР - Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС 2 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3756 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 5
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BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 369 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 3
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 3
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EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 787 2
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ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 392 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 404 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 1
Нанософт - nanoCAD 95 9
Microsoft Windows 15738 3
Linux OS 10033 3
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3246 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 534 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 2
Autodesk AutoCAD 338 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 305 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 240 1
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 276 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2052 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 102 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 189 1
Red Hat OpenShift 133 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Oracle Fusion ERP 60 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 12 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 1
CSoft Model Studio CS 15 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 1
Apple iPhone 6 4862 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
СSoft TechnologiCS 7 1
Кулешов Алексей 29 1
Рустамов Рустам 417 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Кривошеев Евгений 12 1
Хохлов Михаил 7 1
Куканов Алексей 14 1
Крюков Дмитрий 28 1
Карпов Дмитрий 11 1
Кузьминов Илья 11 1
Григорян Гагик 8 1
Окунь Дмитрий 17 1
Голованов Леонид 5 1
Патешман Александр 2 1
Анасенко Ирина 10 1
Булов Владимир 2 1
Банников Кирилл 1 1
Ожогин Денис 1 1
Рудевский Антон 39 1
Кузина Юлия 1 1
Воробьев Александр 34 1
Миллер Алексей 21 1
Мухин Денис 24 1
Лашин Ренат 69 1
Крылов Юрий 6 1
Кирьянова Дарья 5 1
Царев Михаил 1 1
Подольный Вадим 8 1
Курманова Ольга 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 914 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1896 1
Франция - Французская Республика 7864 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - УФО - Челябинская область 1232 1
Украина 7635 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн 46 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 354 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7663 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 664 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2139 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1899 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 260 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 168 1
Атомная энергетика - ПАТЭС - плавучая атомная теплоэлектростанция 19 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 1
Энергетика - Energy - Energetically 5132 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 1
Образование в России 2218 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 677 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 1
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
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