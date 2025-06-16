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Царев Михаил
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|Как построить объект вовремя и не превысить бюджет 1
|10.10.2023
|Разработчик AutoCAD полностью уничтожил российскую «дочку» 1
Царев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
|U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
|САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3851 1
|Нанософт - nanoCAD 98 1
|FreePik 1154 1
|Autodesk 3ds Max 83 1
|Autodesk AutoCAD 348 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1135 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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