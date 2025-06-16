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Индексная книга (каталог) CNews*
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Царев Михаил


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Как построить объект вовремя и не превысить бюджет 1
10.10.2023 Разработчик AutoCAD полностью уничтожил российскую «дочку» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Царев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
Нанософт разработка 13 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Autodesk 618 1
ANSYS 78 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3851 1
Нанософт - nanoCAD 98 1
FreePik 1154 1
Autodesk 3ds Max 83 1
Autodesk AutoCAD 348 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1135 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52637 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3403 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6377 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1026 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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