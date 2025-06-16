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Сапожников Павел
УПОМИНАНИЯ
Сапожников Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 18 1
|Мосинжпроект 15 1
|Каськов Валентин 12 1
|Малыхин Михаил 3 1
|Звонарева Елена 20 1
|Царев Михаил 2 1
|Станишевский Артем 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
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