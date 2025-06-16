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ПСК Denk Doma
Владислав Полухин, Руководитель Департамента развития ПСК, DENK DOMA "Будущее строительства: Как VR, AR, MR технологии меняют подход в строительстве" Конференция CNews 29.05.2025 | Строительные технологии будущего 2025
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