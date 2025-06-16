Как построить объект вовремя и не превысить бюджет 1

Aladdin предлагает стартовые комплекты для защиты и лицензирования программных продуктов 1

Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack 1

Arbyte представила обновленную модель сервера Alkazar R1D55 1

Aladdin и SafeNet договорились о слиянии 1

HASP Drive и HASP Net Time от Aladdin защищают лицензионное ПО 2

Aladdin объявила о выпуске решения HASP SRM для защиты ПО 2

Aladdin внедряет Microsoft Dynamics CRM 1

eToken и HASP поддерживают Windows Vista 1

HASP уже готов к работе с Windows Vista 1

Aladdin обновил HASP HL 1

Aladdin выпустила электронные ключи HASP HL 1