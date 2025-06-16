Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176823
ИКТ 13762
Организации 10716
Ведомства 1467
Ассоциации 1002
Технологии 3464
Системы 25784
Персоны 75796
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2649
Мероприятия 855

Aladdin HASP SRM Hardware Against Software Piracy мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Как построить объект вовремя и не превысить бюджет 1
18.04.2023 В RS-Bank V.6 реализована поддержка программных лицензионных ключей Hasp Sentinel SL 1
26.01.2021 «За IaaS уровня Enterprise не обязательно идти к гигантам» — Алексей Рощин, Maxiplace 1
14.09.2016 «Росатом» не нашел поставщика серверов для АЭС за 100 миллионов 1
30.03.2011 Объем продаж «Аладдин Р.Д.» в 2010 г. вырос на 36% 1
16.03.2011 «Аладдин Р.Д.» предлагает новый продукт для защиты «1С-конфигураций» 1
08.09.2010 Aladdin предлагает стартовые комплекты для защиты и лицензирования программных продуктов 1
25.08.2010 Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack 1
20.04.2010 Aladdin за 15 лет работы на российском рынке ИБ поставила свыше 1,2 млн eToken 1
08.02.2010 Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии 1
02.09.2009 Arbyte представила обновленную модель сервера Alkazar R1D55 1
30.01.2009 Aladdin и SafeNet договорились о слиянии 1
20.08.2008 HASP SRM от Aladdin «научился» защищать Java-приложения 3
24.01.2008 HASP Drive и HASP Net Time от Aladdin защищают лицензионное ПО 2
15.01.2008 Aladdin объявила о выпуске решения HASP SRM для защиты ПО 2
25.12.2007 Aladdin анонсирует HASP SRM: продажа защищенного ПО 3
21.12.2007 Aladdin: HASP готов к работе с Leopard 2
02.07.2007 Анонсирована новая платформа для построения КИС: Treelogy 1
28.04.2007 Aladdin внедряет Microsoft Dynamics CRM 1
09.02.2007 eToken и HASP поддерживают Windows Vista 1
01.12.2006 HASP уже готов к работе с Windows Vista 1
10.10.2006 Новая версия HASP HL поддерживает .NET Framework 2.0 1
22.03.2006 Aladdin обновил HASP HL 1
27.09.2004 Aladdin выпустила электронные ключи HASP HL 1
01.10.2003 Aladdin представил систему защиты документов DocSeal 1
19.05.2003 WebMoney Transfer: пиратство в Shareware ПО будет пресечено 1
19.03.2003 ASPLinux 7.3 Server Edition – новое решение для построения корпоративной сети 1
21.02.2003 В "Аладдине" - новая должность и новые сотрудники 1
13.07.2001 Электронные ключи HASP4 Time - теперь и для USB 1

Публикаций - 29, упоминаний - 36

Aladdin HASP SRM и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin Software Security R.D. 116 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 4
Microsoft Corporation 24880 4
8513 4
Intel Corporation 12323 2
Oracle Corporation 6763 2
Thales - Gemalto - SafeNet 137 2
Broadcom - VMware 2410 1
МегаФон 9327 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ланит - Норбит - Norbit 383 1
1С-Битрикс - Bitrix 597 1
Corel Corporation 336 1
AMD Graphics Product Group - ATI 956 1
Ivanti - ранее LANDesk 90 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Nvidia Corp 3578 1
Компас 20 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 109 1
WatchGuard Technologies 73 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Maxiplace 1 1
Register.com 41 1
IBM - International Business Machines Corp 9476 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
MaxiPlace - Максиплэйс 1 1
Softline - Софтлайн 3007 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 15 1
Криптоком 9 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 662 1
КИТ ЗАО - Компьютерные и информационные технологии 3 1
Printronix 9 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 19 1
Газпром ПАО 1370 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Альфа-Банк 1801 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
Vector Capital 15 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 64 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 221 1
Аудитлэнд АКК - Аудиторская консалтинговая компания 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 406 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32062 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29225 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30677 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26097 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11517 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1034 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11782 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10617 4
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 406 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 937 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4184 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24929 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1008 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3243 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2790 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4399 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 362 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20942 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7696 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16279 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13864 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21240 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 369 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4307 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7098 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 444 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2709 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7584 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1876 2
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 478 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11444 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3262 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1347 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2902 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 419 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 625 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 7
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 6
Linux OS 10273 5
Microsoft Windows 15933 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2333 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 46 3
Apple macOS 2121 2
Microsoft Office 3829 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1382 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1782 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Aladdin eSafe 37 2
Microsoft Windows Server 2008 479 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 2
Oracle Java - язык программирования 3146 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 527 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1364 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
Webmoney Transfer 154 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Red Hat Linux 204 1
Webmoney Keeper - WM Keeper 47 1
Canon i-SENSYS - МФУ 42 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 77 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 18 1
Aladdin Secret Disk 87 1
Embarcadero Interbase 42 1
Corel WinZip - архиватор 50 1
Apple macOS Snow Leopard 123 1
Mandriva Linux 77 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Intel Xeon E 193 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 1
Cognitive CuneiForm 23 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 113 1
Microsoft Windows XP 2409 1
Гурин Александр 8 6
Груздев Сергей 46 2
Рощин Алексей 8 1
Шалманов Сергей 201 1
Мельниченко Елена 1 1
Лашин Владимир 1 1
Крячков Антон 20 1
Хитькова Юлия 3 1
Ботвинников Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52637 1
Казахстан - Республика 5661 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Америка Южная 858 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 1
Канада 4926 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14270 1
Украина 7678 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4081 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3019 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30321 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49368 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4785 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52799 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5121 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10217 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24862 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11283 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6124 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2510 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5610 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14196 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3211 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3101 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3610 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19306 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 990 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5039 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 389 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11157 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 815 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1830 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4545 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
Энергетика - Energy - Energetically 5258 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8006 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6883 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1274 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2124 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5768 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2429 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 460 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6572 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 189 1
Webmaster - Вебмастер 130 1
Blacklist - Чёрный список 639 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для бронирования отелей и билетов из России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще