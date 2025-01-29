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Embarcadero Interbase



29.01.2025 «Конвертум» и Postgres Pro подтвердили технологическую совместимость 1
10.04.2023 Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle 1
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1
13.05.2020 Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных 1
20.05.2019 «Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA 1
06.09.2018 «Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» 1
31.10.2017 «МФИ Софт» применила машинное обучение для защиты БД 1
23.07.2013 Сеть “Киномакс” ищет директора департамента АСУ 1
22.04.2013 Embarcadero выпустила набор средств разработки нативных приложений для различных устройств 1
04.04.2013 Embarcadero: американская компания с русским характером 1
01.03.2013 Embarcadero начала поставки FireDAC — библиотеки для доступа к корпоративным данным с различных устройств 1
01.06.2012 5 июня в Москве пройдет конференция «Кросс-Платформа 2012» 1
10.02.2012 Embarcadero увеличила продажи Delphi и C++ за год на 54% 1
13.11.2010 Embarcadero ER/Studio XE: масштабируемая среда для моделирования баз и хранилищ данных 1
19.02.2009 Embarcadero выпустила многоплатформенный набор инструментов для разработки ПО 1
26.05.2008 Готовится к выпуску Talend Open Studio 2.4 1
10.04.2008 СУБД Firebird 2.1 будет доступна на ARM 1
30.10.2007 Российские call-центры: география спроса 1
24.09.2007 CodeGear анонсирует 3rdRail: IDE для Ruby on Rails 1
02.07.2007 Анонсирована новая платформа для построения КИС: Treelogy 1
01.03.2006 MySQL купила Netfrastructure 1
11.10.2005 Softool –2005: выставка превращается в форум 1
04.04.2005 20 апреля откроется конференция "Корпоративные базы данных-2005" 1
29.03.2005 20 апреля откроется конференция "Корпоративные базы данных-2005" 1
23.03.2005 20 апреля откроется конференция "Корпоративные базы данных-2005" 1
27.10.2004 Versant представила новую линейку средств для разработчиков ПО 1
21.10.2003 От WorkTimeInspector ничего не скроется 1
20.10.2003 Началось тестирование беты ProxyInspector 1
20.06.2003 Borland InterBase 7.1 – новинка на рынке СУБД 1
04.06.2003 На российский рынок выходит новая CRM-система 1
28.02.2003 Golden Software представила программу "Учет основных средств" 1
31.10.2002 Вышла новая версия InterBase от Borland 1
22.05.2002 Компания "Компас" представила новые модули системы "Компас" 1
22.03.2002 16-17 апреля пройдет конференция "Корпоративные базы данных" 1
11.03.2002 "ПрограмБанк" и "КОМПАС" подписали соглашение о сотрудничестве 1
27.11.2001 "Комта-Плюс" выпустила новую версию биллинговой системы семейства Mobill 1
30.08.2001 Книжный магазин Books.ru отмечает 5-летний юбилей 1
04.12.2000 НПП ИНТЕРМЕХ (Беларусь) выпустила шестую версию ПО Search 1
24.11.2000 На рынок выпущен новый биллинговый продукт MOBILL 3.52 на базе технологии CACHÉ компании InterSystems 1
31.10.2000 Вышел Linux-Mandrake 7.2 - Odyssey 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

Embarcadero Interbase и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6694 25
Microsoft Corporation 24639 9
Embarcadero 66 8
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 7
Teradata 211 6
IBM - International Business Machines Corp 9442 6
InterSystems - ИнтерСистемз 134 5
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 126 4
8230 4
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 4
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 44 4
ИКС 320 2
SAP SE 5279 2
Intel Corporation 12201 2
Amazon Inc - Amazon.com 3000 2
Softline - Софтлайн 2818 2
Компас 20 2
ADVSoft 5 2
Астор ВЦ 110 1
Apple Inc 12109 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 1
Sony 6548 1
Philips 2053 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Citrix Systems 813 1
Directum - Директум 1092 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 324 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Salesforce.com 427 1
Галактика - Корпорация 1467 1
MONT - МОНТ 144 1
Promt - Промт 293 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1771 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Символ-Плюс Издательство 3 1
Татнефть 226 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Аудитлэнд АКК - Аудиторская консалтинговая компания 2 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Киномакс - сеть кинотеатров 11 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 357 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
TUSRIF - The U.S. Russia Investment Fund - Американо-Российский инвестиционный фонд - Инвестиционный Фонд США-Россия 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2124 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 4
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 396 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2193 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6783 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 861 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2368 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1895 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6236 3
Оповещение и уведомление - Notification 4623 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5719 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 412 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 332 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6042 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 536 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16152 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8200 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3730 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2534 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 22
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 17
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 14
IBM DB2 371 13
Microsoft Windows 15677 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 11
SAP Sybase 289 8
Delphi - язык программирования 140 7
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 65 6
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 58 6
Linux OS 9967 6
IBM Netezza 16 5
Apple iOS 7816 5
Apple macOS 2066 5
Oracle Java - язык программирования 3076 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2979 5
Embarcadero RAD Studio 25 5
C/C++ - Язык программирования 756 5
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 5
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 4
Google Android 14010 4
Apple iPad 3860 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 4
InterSystems Cache 132 4
Embarcadero C++Builder 25 4
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 51 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 3
Apache Hadoop 427 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7088 3
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 3
IBM Informix СУБД 135 3
Microsoft Visual Studio 411 3
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 3
Apache Cassandra 47 2
JavaScript - JS - язык программирования 1189 2
Microsoft Office 3738 2
Mozilla Firefox - браузер 1890 2
Кузнецов Сергей 154 4
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 3
Добрушский Сергей 9 2
Matsumoto Yukihiro - Матсумото Юкихиро 2 1
Шиколев Ярослав 1 1
Жуков Михаил 39 1
Борушевский Денис 37 1
Раннев Кирилл 6 1
Лаврентьева Наталья 7 1
Потапенко Михаил 45 1
Четвериков Василий 2 1
Еманов Дмитрий 4 1
Tiret Jason - Тире Джейсон 1 1
Голдовский Павел 1 1
Отрубчак Сергей 1 1
Степанов Георгий 1 1
Шуленин Алексей 1 1
Саушкин Олег 31 1
Солонин Виталий 89 1
Борток Александр 3 1
Ермолич Павел 5 1
Уютов Вячеслав 5 1
Шестаков Алексей 4 1
Скоморохов Сергей 1 1
Дашковская Марина 2 1
Ефимова Татьяна 1 1
Бланк Алексей 1 1
Заклязменская Наталья 2 1
Борисовец Дмитрий 2 1
Самофатов Николай 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Япония 13292 1
Германия - Федеративная Республика 12688 1
Европа 21778 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3105 1
Европа Западная 1482 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Канада 4886 1
Африка - Африканский регион 3480 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 247 1
Америка - Американский регион 2163 1
Америка Латинская 1813 1
Украина - Киев 1125 1
Украина 7615 1
США - Массачусетс 505 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Индия - Bharat 5453 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3097 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 3
Образование в России 2201 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 2
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 185 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5737 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1631 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3115 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 72 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8644 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4979 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1952 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4659 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1740 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6172 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2479 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1332 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5661 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 997 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4959 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1436 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
Forrester Research 821 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 3
РАН - Российская академия наук 1875 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1217 1
Docflow 147 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Firebird Conf 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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