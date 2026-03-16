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Mirex Мирекс УЭЗ Уральский электронный завод

Mirex - Мирекс - УЭЗ - Уральский электронный завод

СОБЫТИЯ

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16.03.2026 «М.видео»: продажи USB-накопителей в России превысили 9 млн устройств 1
24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
28.08.2007 Mirex выпустила на рынок однослойные диски BD-R/RE 1
12.09.2006 Диски HD-DVD появились в России 2
17.04.2006 Mirex выпустила диски CD-aRt 1
11.10.2005 Softool –2005: выставка превращается в форум 11
24.06.2004 Mirex обновил линейку CD-R 8
19.01.2004 CD-R Mirex станет в 2 раза больше 1
28.11.2003 С начала года Mirex увеличил производственные мощности в 4 раза 1
15.09.2003 Компания Nak Microware стала дистрибьютором Mirex 2
08.09.2003 Mirex подписал партнерское соглашение с "Бюрократом" 1
07.07.2003 Mirex получил лицензию Philips 1
24.03.2003 Марка Mirex становится самостоятельной 4
13.02.2003 Производитель CD Mirex модернизировал производство 3
28.11.2002 Прекращается производство CD-R Mirex объемом 650 Мб 3
21.11.2002 Mirex CD-R: большая скорость и защита от подделки 3
28.06.2002 Вышел новый антивирус Panda Software для домашних пользователей 1
18.12.2001 УЭЗ удвоил производство дисков MIREX 6

Публикаций - 18, упоминаний - 51

Mirex и организации, системы, технологии, персоны:

BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
Philips 2099 2
Sony 6739 2
Merlion Бюрократ 46 2
SmartSoftware 2 1
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Ansoft - Ансофт 39 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 1
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СофтИнтегро - SoftIntegro 17 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
АВК-Софт - AVK-Soft 6 1
Defender 159 1
Rombica 14 1
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 1
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
Системы документооборота 522 1
Инкотекс - Фолио 13 1
Ballu Industrial Group 50 1
QUMO - КУМО 24 1
Kitfort 75 1
Panda Security SL - Panda Software - Panda Software Russia - Панда Софтвэр 15 1
Samsung Electronics 11065 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
LG Electronics 3735 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
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Kingston Technology 218 1
Oracle Corporation 7074 1
Toshiba Corporation 2980 1
Citrix Systems 868 1
Directum - Директум 1268 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
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Bork - Борк-Ритейл 45 1
Tesla Motors 461 1
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Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
Panda Antivirus 58 1
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