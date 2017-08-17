В «МЦСТ» внедрена система управления на базе «Парус – Предприятие 8» омпании «МЦСТ» — разработчике универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров, управляющих вычислительных комплексов и супер-ЭВМ «Эльбрус», системы управления сопровождением продукции на платформе «Парус – Предприятие 8». Теперь службы, ответственные за различные этапы жизненного цикла изделий, работают с единой базой данных. Управление процессами планирования производства, учета фактичес

ЦКБ морской техники «Рубин» внедряет «Парус — Предприятие 8» Стартовал проект внедрения системы на базе программного продукта «Парус — Предприятие 8» в Центральном конструкторском бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин», которое является одним из ведущих предприятий «Объединенной судостроительной корпорации» по проектирован

Камчатский край совершенствует систему управления кадрами госслужбы с помощью платформы «Парус 8» кадрами государственной гражданской службы Камчатского края. До конца 2014 г. на едином сервере Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края будет установлена кадровая система на платформе «Парус 8», к которой будут подключены региональные органы исполнительной власти – всего 31 ведомство. Цель комплексной автоматизации управления кадрами государственной гражданской службы – повыс

В ПГПУ имени В.Г. Белинского внедрено решение «Новый университет» на базе ПО «Парус 8» дагогическом университете имени В.Г. Белинского внедрено ИТ-решение «Новый университет» на базе ПО «Парус 8». Обеспечена работа в едином информационном поле различных подразделений вуза - финан

Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского внедряет «Систему управления Парус» «Корпорация Парус» сообщила о завершении первого этапа проекта по внедрению «Системы управления Парус» в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). По итогам первого этапа автоматизированы важнейшие процессы финансово-хозяйствен

«Планирование и учет в проектах» — новый модуль в составе «Системы управления Парус» «Корпорация Парус» выпустила новый модуль «Системы управления Парус» для повышения эффективности проектной деятельности, в котором реализован системный подход к планированию и учету в проектах с точки зрения как заказчика, так и исполни

НИИ автоматической аппаратуры внедряет «Парус - Предприятие 8» В НИИ автоматической аппаратуры (НИИАА) стартовал проект по созданию автоматизированной системы управления предприятием на базе ПП «Парус - Предприятие 8». Проект реализуется центром информационных технологий и консалтинга «Парус». Основными задачами проекта определены: оптимизация процессов управления проектной деятельност

Росграница автоматизировала сведение бюджетной отчетности на платформе «Парус 8» ицы РФ (Росгранице) внедрен программный продукт «Консолидация и сведение отчетности» (на платформе «Парус 8») с применением веб-технологий. Росграница была образована в 2007 г. В 2008 г. начало

«Машимпэкс» автоматизировал бухгалтерский учет на базе ПО «Парус 8» зволяющей не только удовлетворить текущие требования по ИТ-поддержке процессов, но и расширять границы автоматизации в соответствии с растущими потребностями бизнеса. Выбор был остановлен на системе «Парус 8» благодаря оптимальному соотношению функциональных возможностей и цены продукта, а также предложенным компанией «Центр Поддержки Пользователей «Парус» (партнером «Корпорации Парус») усл

«Моспромстрой» автоматизировал расчет зарплаты на базе ПО «Парус 8» Компания «Моспромстрой» перешла на автоматизированную систему централизованного расчета заработной платы на базе ПО «Парус 8». В феврале 2007 г. компания провела тендер на автоматизацию расчета заработной платы в холдинге. С целью внедрения единых методологических стандартов и повышения контроля над процессом

«Сапфир» внедряет «Парус-Предприятие 8»: первые результаты сяца после начала работ Pba Consult, можно наблюдать первые результаты эксплуатации АСУ на базе ПО «Парус-Предприятие 8» (Oracle). В качестве одной из приоритетных бизнес-задач перед руководств

ГК АСВ внедряет модуль «Системы управления Парус» . До настоящего времени указанная отчетность не формировалась в единой информационной системе агентства, что затрудняло анализ и обработку информации. За счет внедрения модуля «Сведение отчетности» («Система управления Парус») ГК АСВ рассчитывает сократить время на подготовку сводной бухгалтерской отчетности. ГК АСВ, в целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов, осуществ

В САГТ завершена опытная эксплуатация «Системы управления Парус» ается на базе программы «Система управления Парус» и не занимает много времени. В целом, внедрение «Системы управления Парус» дало возможность руководству перевести оперативное управление бизне

В "СИМ-РОСС" внедряется корпоративная система управления мственности (ранее использовались «ПАРУС 4» и «ПАРУС 7») и разумная стоимость внедрения. В системе «ПАРУС 8» в «СИМ-РОСС» особо оценили удачные решения таких функций, как учет движения товарно-

Нефтяной холдинг ТНК-ВР внедрит АСУ на базе "Парус 8" нефти, а также перерабатывающих предприятий. В рамках текущего проекта на 7 предприятиях «РЦСУ-Оренбург» проводится замена существующего программного обеспечения на типовое решение на базе платформы «Парус 8». На остальных 10 предприятиях «РЦСУ-Оренбург», где программные продукты «Парус 8» уже введены в промышленную эксплуатацию, планируется доработка и настройка существующих решений

Рязанский НПЗ внедрил КИС на базе "Парус 8.5" еперерабатывающий завод, принадлежащий компании «ТНК-BP» внедрил КИС на базе программных продуктов «Парус 8.5». Проект проводился при участии фирмы GMCS. Для автоматизации основных направлений

"Система управления ПАРУС" придет на службу химической промышленности ональное отделение корпорации "Парус" в Санкт-Петербурге установит на предприятии следующие модули "Системы управления ПАРУС": "Управление закупками, складом и реализацией", "Бухгалтерский учет

''Парус'' начала внедрение ''Системы управления ПАРУС 8.хх'' в компании ''Пензаэнерго'' "Пензаэнерго". На сегодняшний день в компании работает демонстрационный вариант "Системы управления ПАРУС 8.хх". По завершении первого этапа проекта начнется полномасштабная автоматизация управ