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Парус Предприятие ПП программный продукт ERP
Система ПАРУС обеспечивает цифровизацию управленческих процессов для организаций государственного сектора и производственных предприятий, охватывает контуры ERP и MES. Включена в Реестр отечественного ПО. Входит в Стандарт аппаратного и программного обеспечения Госкорпорации «Ростех».
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.08.2017
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В «МЦСТ» внедрена система управления на базе «Парус – Предприятие 8»
омпании «МЦСТ» — разработчике универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров, управляющих вычислительных комплексов и супер-ЭВМ «Эльбрус», системы управления сопровождением продукции на платформе «Парус – Предприятие 8». Теперь службы, ответственные за различные этапы жизненного цикла изделий, работают с единой базой данных. Управление процессами планирования производства, учета фактичес
|25.11.2014
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ЦКБ морской техники «Рубин» внедряет «Парус — Предприятие 8»
Стартовал проект внедрения системы на базе программного продукта «Парус — Предприятие 8» в Центральном конструкторском бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин», которое является одним из ведущих предприятий «Объединенной судостроительной корпорации» по проектирован
|06.08.2014
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Камчатский край совершенствует систему управления кадрами госслужбы с помощью платформы «Парус 8»
кадрами государственной гражданской службы Камчатского края. До конца 2014 г. на едином сервере Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края будет установлена кадровая система на платформе «Парус 8», к которой будут подключены региональные органы исполнительной власти – всего 31 ведомство. Цель комплексной автоматизации управления кадрами государственной гражданской службы – повыс
|04.10.2012
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В ПГПУ имени В.Г. Белинского внедрено решение «Новый университет» на базе ПО «Парус 8»
дагогическом университете имени В.Г. Белинского внедрено ИТ-решение «Новый университет» на базе ПО «Парус 8». Обеспечена работа в едином информационном поле различных подразделений вуза - финан
|01.07.2011
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Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского внедряет «Систему управления Парус»
«Корпорация Парус» сообщила о завершении первого этапа проекта по внедрению «Системы управления Парус» в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). По итогам первого этапа автоматизированы важнейшие процессы финансово-хозяйствен
|13.11.2010
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«Планирование и учет в проектах» — новый модуль в составе «Системы управления Парус»
«Корпорация Парус» выпустила новый модуль «Системы управления Парус» для повышения эффективности проектной деятельности, в котором реализован системный подход к планированию и учету в проектах с точки зрения как заказчика, так и исполни
|24.08.2010
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НИИ автоматической аппаратуры внедряет «Парус - Предприятие 8»
В НИИ автоматической аппаратуры (НИИАА) стартовал проект по созданию автоматизированной системы управления предприятием на базе ПП «Парус - Предприятие 8». Проект реализуется центром информационных технологий и консалтинга «Парус». Основными задачами проекта определены: оптимизация процессов управления проектной деятельност
|20.10.2009
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Росграница автоматизировала сведение бюджетной отчетности на платформе «Парус 8»
ицы РФ (Росгранице) внедрен программный продукт «Консолидация и сведение отчетности» (на платформе «Парус 8») с применением веб-технологий. Росграница была образована в 2007 г. В 2008 г. начало
|13.03.2008
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«Машимпэкс» автоматизировал бухгалтерский учет на базе ПО «Парус 8»
зволяющей не только удовлетворить текущие требования по ИТ-поддержке процессов, но и расширять границы автоматизации в соответствии с растущими потребностями бизнеса. Выбор был остановлен на системе «Парус 8» благодаря оптимальному соотношению функциональных возможностей и цены продукта, а также предложенным компанией «Центр Поддержки Пользователей «Парус» (партнером «Корпорации Парус») усл
|14.02.2008
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«Моспромстрой» автоматизировал расчет зарплаты на базе ПО «Парус 8»
Компания «Моспромстрой» перешла на автоматизированную систему централизованного расчета заработной платы на базе ПО «Парус 8». В феврале 2007 г. компания провела тендер на автоматизацию расчета заработной платы в холдинге. С целью внедрения единых методологических стандартов и повышения контроля над процессом
|01.06.2007
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«Сапфир» внедряет «Парус-Предприятие 8»: первые результаты
сяца после начала работ Pba Consult, можно наблюдать первые результаты эксплуатации АСУ на базе ПО «Парус-Предприятие 8» (Oracle). В качестве одной из приоритетных бизнес-задач перед руководств
|12.03.2007
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ГК АСВ внедряет модуль «Системы управления Парус»
. До настоящего времени указанная отчетность не формировалась в единой информационной системе агентства, что затрудняло анализ и обработку информации. За счет внедрения модуля «Сведение отчетности» («Система управления Парус») ГК АСВ рассчитывает сократить время на подготовку сводной бухгалтерской отчетности. ГК АСВ, в целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов, осуществ
|28.02.2007
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В САГТ завершена опытная эксплуатация «Системы управления Парус»
ается на базе программы «Система управления Парус» и не занимает много времени. В целом, внедрение «Системы управления Парус» дало возможность руководству перевести оперативное управление бизне
|28.08.2006
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В "СИМ-РОСС" внедряется корпоративная система управления
мственности (ранее использовались «ПАРУС 4» и «ПАРУС 7») и разумная стоимость внедрения. В системе «ПАРУС 8» в «СИМ-РОСС» особо оценили удачные решения таких функций, как учет движения товарно-
|02.11.2004
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Нефтяной холдинг ТНК-ВР внедрит АСУ на базе "Парус 8"
нефти, а также перерабатывающих предприятий. В рамках текущего проекта на 7 предприятиях «РЦСУ-Оренбург» проводится замена существующего программного обеспечения на типовое решение на базе платформы «Парус 8». На остальных 10 предприятиях «РЦСУ-Оренбург», где программные продукты «Парус 8» уже введены в промышленную эксплуатацию, планируется доработка и настройка существующих решений
|17.08.2004
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Рязанский НПЗ внедрил КИС на базе "Парус 8.5"
еперерабатывающий завод, принадлежащий компании «ТНК-BP» внедрил КИС на базе программных продуктов «Парус 8.5». Проект проводился при участии фирмы GMCS. Для автоматизации основных направлений
|17.08.2001
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"Система управления ПАРУС" придет на службу химической промышленности
ональное отделение корпорации "Парус" в Санкт-Петербурге установит на предприятии следующие модули "Системы управления ПАРУС": "Управление закупками, складом и реализацией", "Бухгалтерский учет
|20.06.2001
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''Парус'' начала внедрение ''Системы управления ПАРУС 8.хх'' в компании ''Пензаэнерго''
"Пензаэнерго". На сегодняшний день в компании работает демонстрационный вариант "Системы управления ПАРУС 8.хх". По завершении первого этапа проекта начнется полномасштабная автоматизация управ
|09.04.2001
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"Парус-Томь", "Парус-Башкортостан" и Аналитический центр корпорации "Парус" провели испытания ПО серии "Парус-7.хх" в режиме доступа к данным через интернет
ональный партнер корпорации "Парус", "Парус-Башкортостан", региональное отделение корпорации "Парус" и Аналитический центр корпорации "Парус" провели нагрузочные испытания программного продукта серии Парус-7.хх в режиме доступа к данным через интернет. Испытания проходили по инициативе "Парус-Томь". Для испытаний была использована база данных на 8 тысяч сотрудников, на которой ранее проводи
Парус Предприятие ПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпачев Александр 25 6
|Зеленин Юрий 2 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Спиридонов Александр 49 2
|Гаврилов Евгений 55 1
|Гришин Василий 1 1
|Азаров Владимир 1 1
|Некрылов Дмитрий 1 1
|Каплан Дмитрий 6 1
|Ляхов Андрей 2 1
|Отрубчак Сергей 1 1
|Веренич Андрей 2 1
|Перроте Сергей 5 1
|Голдовский Павел 1 1
|Остриков Сергей 1 1
|Сударев Дмитрий 1 1
|Карпачев Дмитрий 1 1
|Коломцев Юрий 1 1
|Белова Марина 2 1
|Тюхтиков Кирилл 1 1
|Юсупов Рустам 5 1
|Ладикова Надежда 1 1
|Кочмарева Надежда 1 1
|Литвинов Юрий 3 1
|Киселев Анатолий 1 1
|Алешина Татьяна 1 1
|Мохов Юрий 1 1
|Морева Лариса 1 1
|Мальцев Геннадий 1 1
|Жукова Любовь 1 1
|Грановский Евгений 1 1
|Никора Евгений 1 1
|Столярский Евгений 1 1
|Четвериков Василий 2 1
|Юдин Вячеслав 1 1
|Подтележникова Анна 1 1
|Готсданкер Алексей 5 1
|Бузаева Елена 3 1
|Гайфуллин Ильгизар 1 1
|Шаврова Ксения 25 1
|Ведомости 1466 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Царьград - телеканал 29 1
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