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Парус Предприятие ПП программный продукт ERP

Система ПАРУС обеспечивает цифровизацию управленческих процессов для организаций государственного сектора и производственных предприятий, охватывает контуры ERP и MES.   Включена в Реестр отечественного ПО. Входит в Стандарт аппаратного и программного обеспечения Госкорпорации «Ростех».

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.08.2017 В «МЦСТ» внедрена система управления на базе «Парус – Предприятие 8»

омпании «МЦСТ» — разработчике универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров, управляющих вычислительных комплексов и супер-ЭВМ «Эльбрус», системы управления сопровождением продукции на платформе «Парус – Предприятие 8». Теперь службы, ответственные за различные этапы жизненного цикла изделий, работают с единой базой данных. Управление процессами планирования производства, учета фактичес
25.11.2014 ЦКБ морской техники «Рубин» внедряет «Парус — Предприятие 8»

Стартовал проект внедрения системы на базе программного продукта «Парус — Предприятие 8» в Центральном конструкторском бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин», которое является одним из ведущих предприятий «Объединенной судостроительной корпорации» по проектирован
06.08.2014 Камчатский край совершенствует систему управления кадрами госслужбы с помощью платформы «Парус 8»

кадрами государственной гражданской службы Камчатского края. До конца 2014 г. на едином сервере Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края будет установлена кадровая система на платформе «Парус 8», к которой будут подключены региональные органы исполнительной власти – всего 31 ведомство. Цель комплексной автоматизации управления кадрами государственной гражданской службы – повыс
04.10.2012 В ПГПУ имени В.Г. Белинского внедрено решение «Новый университет» на базе ПО «Парус 8»

дагогическом университете имени В.Г. Белинского внедрено ИТ-решение «Новый университет» на базе ПО «Парус 8». Обеспечена работа в едином информационном поле различных подразделений вуза - финан
01.07.2011 Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского внедряет «Систему управления Парус»

«Корпорация Парус» сообщила о завершении первого этапа проекта по внедрению «Системы управления Парус» в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). По итогам первого этапа автоматизированы важнейшие процессы финансово-хозяйствен
13.11.2010 «Планирование и учет в проектах» — новый модуль в составе «Системы управления Парус»

«Корпорация Парус» выпустила новый модуль «Системы управления Парус» для повышения эффективности проектной деятельности, в котором реализован системный подход к планированию и учету в проектах с точки зрения как заказчика, так и исполни
24.08.2010 НИИ автоматической аппаратуры внедряет «Парус - Предприятие 8»

В НИИ автоматической аппаратуры (НИИАА) стартовал проект по созданию автоматизированной системы управления предприятием на базе ПП «Парус - Предприятие 8». Проект реализуется центром информационных технологий и консалтинга «Парус». Основными задачами проекта определены: оптимизация процессов управления проектной деятельност
20.10.2009 Росграница автоматизировала сведение бюджетной отчетности на платформе «Парус 8»

ицы РФ (Росгранице) внедрен программный продукт «Консолидация и сведение отчетности» (на платформе «Парус 8») с применением веб-технологий. Росграница была образована в 2007 г. В 2008 г. начало
13.03.2008 «Машимпэкс» автоматизировал бухгалтерский учет на базе ПО «Парус 8»

зволяющей не только удовлетворить текущие требования по ИТ-поддержке процессов, но и расширять границы автоматизации в соответствии с растущими потребностями бизнеса. Выбор был остановлен на системе «Парус 8» благодаря оптимальному соотношению функциональных возможностей и цены продукта, а также предложенным компанией «Центр Поддержки Пользователей «Парус» (партнером «Корпорации Парус») усл
14.02.2008 «Моспромстрой» автоматизировал расчет зарплаты на базе ПО «Парус 8»

Компания «Моспромстрой» перешла на автоматизированную систему централизованного расчета заработной платы на базе ПО «Парус 8». В феврале 2007 г. компания провела тендер на автоматизацию расчета заработной платы в холдинге. С целью внедрения единых методологических стандартов и повышения контроля над процессом
01.06.2007 «Сапфир» внедряет «Парус-Предприятие 8»: первые результаты

сяца после начала работ Pba Consult, можно наблюдать первые результаты эксплуатации АСУ на базе ПО «Парус-Предприятие 8» (Oracle). В качестве одной из приоритетных бизнес-задач перед руководств
12.03.2007 ГК АСВ внедряет модуль «Системы управления Парус»

. До настоящего времени указанная отчетность не формировалась в единой информационной системе агентства, что затрудняло анализ и обработку информации. За счет внедрения модуля «Сведение отчетности» («Система управления Парус») ГК АСВ рассчитывает сократить время на подготовку сводной бухгалтерской отчетности. ГК АСВ, в целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов, осуществ
28.02.2007 В САГТ завершена опытная эксплуатация «Системы управления Парус»

ается на базе программы «Система управления Парус» и не занимает много времени. В целом, внедрение «Системы управления Парус» дало возможность руководству перевести оперативное управление бизне
28.08.2006 В "СИМ-РОСС" внедряется корпоративная система управления

мственности (ранее использовались «ПАРУС 4» и «ПАРУС 7») и разумная стоимость внедрения. В системе «ПАРУС 8» в «СИМ-РОСС» особо оценили удачные решения таких функций, как учет движения товарно-
02.11.2004 Нефтяной холдинг ТНК-ВР внедрит АСУ на базе "Парус 8"

нефти, а также перерабатывающих предприятий. В рамках текущего проекта на 7 предприятиях «РЦСУ-Оренбург» проводится замена существующего программного обеспечения на типовое решение на базе платформы «Парус 8». На остальных 10 предприятиях «РЦСУ-Оренбург», где программные продукты «Парус 8» уже введены в промышленную эксплуатацию, планируется доработка и настройка существующих решений
17.08.2004 Рязанский НПЗ внедрил КИС на базе "Парус 8.5"

еперерабатывающий завод, принадлежащий компании «ТНК-BP» внедрил КИС на базе программных продуктов «Парус 8.5». Проект проводился при участии фирмы GMCS. Для автоматизации основных направлений

17.08.2001 "Система управления ПАРУС" придет на службу химической промышленности

ональное отделение корпорации "Парус" в Санкт-Петербурге установит на предприятии следующие модули "Системы управления ПАРУС": "Управление закупками, складом и реализацией", "Бухгалтерский учет
20.06.2001 ''Парус'' начала внедрение ''Системы управления ПАРУС 8.хх'' в компании ''Пензаэнерго''

"Пензаэнерго". На сегодняшний день в компании работает демонстрационный вариант "Системы управления ПАРУС 8.хх". По завершении первого этапа проекта начнется полномасштабная автоматизация управ
09.04.2001 "Парус-Томь", "Парус-Башкортостан" и Аналитический центр корпорации "Парус" провели испытания ПО серии "Парус-7.хх" в режиме доступа к данным через интернет

ональный партнер корпорации "Парус", "Парус-Башкортостан", региональное отделение корпорации "Парус" и Аналитический центр корпорации "Парус" провели нагрузочные испытания программного продукта серии Парус-7.хх в режиме доступа к данным через интернет. Испытания проходили по инициативе "Парус-Томь". Для испытаний была использована база данных на 8 тысяч сотрудников, на которой ранее проводи

Публикаций - 128, упоминаний - 194

Парус Предприятие ПП и организации, системы, технологии, персоны:

Парус Корпорация 206 67
Oracle Corporation 7074 26
9594 16
Pba Consult - Пи-Би-Эй Консалт 11 9
SAP SE 5601 8
Галактика - Корпорация 1545 6
Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Роскосмос - НПЦАП ФГУП - Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина 10 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Directum - Директум 1268 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 3
НИИ-Тантал 15 2
Татэнерго - ТатАИСэнерго - Татарстан Автоматизация и Связь Энерго 12 2
СИМ-РОСС НПК 4 2
ЭЛСИ ГК 12 2
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Intel Corporation 12811 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 20 2
АСБК - Автоматизированные системы и бюджетный консалтинг - АСБК софт - АСБК центр 12 2
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
АВК-Софт - AVK-Soft 6 1
iTecs - Айтекс - Айтекс-Про 2 1
Вектор МЦИКТ МБУ - Вектор Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий 1 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 1
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 1
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
Системы документооборота 522 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 8
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 8
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 6
Сафмар - Орскнефтеоргсинтез - ОНОС - Орский НПЗ 6 5
Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской 6 4
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 4
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 3
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 3
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 2
ННГ - Нижневартовскнефтегаз 4 2
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Курганмашзавод - Курганский машиностроительный завод - ВМК ВгТЗ - Волгоградская машиностроительная компания - Волгоградский тракторный завод - СТЗ - Сталинградский тракторный завод имени Ф. Э. Дзержинского 8 2
НОК - Новосибирский оловянный комбинат 5 2
ЗКЛЗ - Зауральский кузнечно-литейный завод 2 2
Воткинский завод 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 2
Munich Re Group - Muenchener Rueckversicherung - Мюнхенское Перестраховочное Общество 2 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Тюменская ОКБ №1 - Областная Клиническая больница № 1 ГБУЗ ТО 1 1
Роснефть - РН-Няганьнефтегаз - ТНК-Нягань 6 1
LME - London Metal Exchange - Лондонская биржа металлов 5 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 16 1
Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт 12 1
Татэнерго - Казанская ТЭЦ 4 1
Татэнерго - Нижнекамская ГЭС 6 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Kelvion - Кельвион Машимпэкс 1 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 14 1
Восход Хлебокомбинат - Хлебообъединение 1 1
РУСАЛ - КАЗ - Кандалакшский алюминиевый завод 1 1
Villeroy & Boch 2 1
Бона Фиде ТД - масложиркомбинат 1 1
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Таганрога 5 1
Администрация города Мурманска 2 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Союз мороженщиков России 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 85
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 10
Управление финансами - Financial management 646 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 9
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 7
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 7
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 6
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 6
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
СЭД - Учет договоров 106 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 5
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Управляемость - Manageability 2271 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 4
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 18
Парус Бюджет 71 17
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Microsoft Windows 16882 8
Парус - Страховые информационные системы - Парус Страхование 7 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 22 2
Росимущество - Единая система управления государственным имуществом ФГИС - АСУФИ - Автоматизированная система учета федерального имущества - СТОД - Система информационного обеспечения деятельности Росимущества 15 2
Парус Учет договоров НИОКР 3 2
Парус - Розничная торговля нефтепродуктами ИСУ 4 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Linux OS 11533 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 2
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ARC Advisory Group 20 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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