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Литвинов Юрий


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 «Нетрика Медицина» обновила сервис «N3.Телемедицинские консультации» в Ставропольском крае 1
15.08.2023 Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития 1
28.02.2008 «Сургутнефтегаз» переводит дочерние предприятия на «Парус» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Литвинов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 154 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 55 1
ЭЛСИ ГК 10 1
Oracle Corporation 6756 1
Парус Корпорация 199 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 42 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 44 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 178 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1402 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 2
Электронный документ - Electronic document 1480 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6444 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2241 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1600 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 333 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4112 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4857 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 404 1
Парус - Розничная торговля нефтепродуктами ИСУ 4 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 20 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2316 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 906 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 481 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 527 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5006 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1197 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 1
Транспорт - АГЗС - Автомобильные газозаправочные станции - Автогазозаправочные станции - АГНКС - Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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