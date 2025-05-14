«Нетрика Медицина» обновила сервис «N3.Телемедицинские консультации» в Ставропольском крае

«Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») и «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) Ставропольского края реализовали проект по расширению функциональности сервиса «N3.Телемедицинские консультации». Также в рамках проекта был обновлен функциональный модуль видеоконференцсвязи (ВКС). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрики Медицина».

Сервис «N3.Телемедицинские консультации» обеспечивает информационное взаимодействие с системами управления базами данных (СУБД) и операционными системами (ОС), сведения о которых включены в Единый реестр российского ПО и отвечает нормативным требованиям по импортозамещению компонентов государственной информационной системы Ставропольского края.

Необходимость его обновления была обусловлена требованиями информационной безопасности, растущим спросом на дистанционные консультации, а также потребностью в реабилитационном сопровождении граждан.

Инициировал и поддержал развитие телемедицины в регионе министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов. Изначально «N3.Телемедицинские консультации» (N3.ТМК) были запущены в Ставропольском крае в формате «врач-врач» ‒ у специалистов появилась возможность дистанционно взаимодействовать с коллегами в регионе. Благодаря дополнительно установленной опции «Консилиум» они могут подключаться в неограниченном количестве для проведения консилиумов, по итогам которых формируется протокол в формате структурированного электронного медицинского документа.

В начале 2025 г., после обновления модуля ВКС, в регионе были перезапущены телемедицинские консультации в формате «врач-пациент». Благодаря этому, стало возможно проведение первичного сбора анамнеза, обсуждение тактики дальнейшего лечения и реабилитации в режиме онлайн. Воспользоваться услугой могут пациенты, прикрепленные к региональным медицинским учреждениям.

Сервис «N3.Телемедицинские консультации» уже активно используется в ряде медицинских организаций, включая психиатрическую больницу №1, где психологи дистанционно консультируют пациентов, когда это возможно. Это позволяет своевременно выявлять потребность в дальнейшей помощи и сокращает время на перемещение между населенными пунктами.

Сервис также помогает перераспределять нагрузку на врачей: терапевты и педиатры могут дистанционно совершать приемы пациентов со всего края.

«Обновление сервиса "N3.Телемедицинские консультации" – важный шаг в развитии цифрового здравоохранения Ставропольского края. Это не только повышает доступность медицинской помощи для жителей отдаленных территорий, но и оптимизирует работу врачей, позволяя перераспределить потоки пациентов и снизить нагрузку на поликлиническое звено. А пациентам сервис обеспечивает возможность получить консультацию без длительного выезда с работы или из дома», – сказал Антон Иволга, директор «Медицинского информационно-аналитического центра» Ставропольского края.

«Мы рады, что наш сервис помогает Ставропольскому краю решать актуальные задачи в сфере здравоохранения. Уверены, что развитие телемедицинских сервисов будет способствовать повышению качества и оперативности оказания медицинской помощи в регионе», – сказал Евгений Мальков, менеджер по развитию компании «Нетрики Медицина».