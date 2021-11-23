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Парус Корпорация

Парус Корпорация


23.11.2021 «Славнефть» успешно протестировала электронное взаимодействие системы «Парус» с АИС «Налог-3»
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев
14.07.2021 SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии
21.09.2020 Баржи на гигантских парусах улучшат экологию
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус»
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус»
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех»
04.12.2018 В центре компетенции Росздравнадзора реализована работа системы маркировки «Честный знак» и ПО «Парус»
05.04.2018 «Парус» разработал систему для учета движения маркированных лекарственных препаратов
21.02.2018 В Центре оториноларингологии ФМБА России внедрена система ПП «Парус»
06.02.2018 Онкоцентр им. Н.Н. Блохина внедрил автоматизированную систему «Парус»
16.01.2018 НПЦАП внедрил управление механообработкой на базе ПП «Парус»
29.11.2017 НПЦАП автоматизировал сборочное производство на базе ПП «Парус»
17.08.2017 В «МЦСТ» внедрена система управления на базе «Парус – Предприятие 8»
14.07.2017 Бюджетная сфера г. Мегиона автоматизирована на базе «Парус – Бюджет 8»
01.06.2017 В Тамбовской области централизовано управление госзаданиями в сфере здравоохранения
30.05.2017 «Парус» открывает центр компетенции по вопросам внутреннего финансового контроля
13.04.2017 Деятельность сети автовокзалов и автостанций Тюменской области автоматизирована на базе системы «Парус»
28.03.2017 Бюджетный учет сельских поселений Новгородской области автоматизирован по модели SaaS
14.03.2017 В ЯНАО автоматизирован мониторинг в сфере здравоохранения
21.02.2017 Владимирский избирком централизовал учет на базе «Парус — Бюджет 8»
21.12.2016 МГМСУ им. А.И. Евдокимова внедрил комплексную систему на базе «Парус»
02.12.2016 «Парус» внедрил систему управления инвестициями в «Евроцемент Груп»
14.09.2016 «Промтрактор» автоматизирует производство на базе ПП «Парус»
06.09.2016 «Корпорация Парус» внедрит информационную систему управления в Россельхознадзоре
24.08.2016 В НИИ автоматической аппаратуры автоматизирована финансово-хозяйственная деятельность на базе ПП «Парус»
10.08.2016 ГМИИ им. А.С. Пушкина повышает эффективность экономической деятельности с помощью ИТ
26.07.2016 В «Московском клиническом научно-практическом центре» внедрена система управления ФХД
14.07.2016 НПЦАП им. академика Пилюгина автоматизировал учет конструкторской документации на базе «Паруса»
21.06.2016 Российская государственная библиотека повышает эффективность управления административной деятельностью с помощью «Парус – Бюджет 8»
12.04.2016 Централизованная бухгалтерия в сфере культуры г. Мурманска оценила преимущества платформы «Парус»
09.02.2016 Управление персоналом Прокуратуры Мурманской области автоматизировано на базе ПП «Парус»
26.01.2016 ГосНИИАС создает систему мониторинга на базе ПП «Парус»
03.11.2015 В Саратовской области внедрена единая система управления медицинскими кадрами на базе «Парус – Бюджет 8»
28.10.2015 «НПО «Сплав» автоматизирует производственное планирование и учет затрат на базе «Парус»
14.10.2015 Расчет родительской платы в Централизованной бухгалтерии по отрасли «Образование» города Щелково автоматизирован на базе «Паруса»
28.09.2015 Партнер «Корпорации Парус» обеспечит переход страховщиков на новый план счетов
22.09.2015 В Костромской области на базе ПП «Парус» создается единый ресурс для управления здравоохранением
09.09.2015 В Минздраве России внедряется система управленческого учета на базе ПП «Парус – Бюджет 8»

Публикаций - 392, упоминаний - 738

Парус Корпорация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5034 71
Oracle Corporation 5811 61
SAP SE 4379 48
Microsoft Corporation 21014 43
Галактика - Корпорация 706 40
IBM 8684 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 19
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 16
Intel Corporation 10803 15
Abbyy 1058 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 12
Крок 1560 12
Армада - РБК софт 667 10
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 225 10
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision CIS 254 10
HP Inc. 5104 10
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 9
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 9
Dr.Web - Доктор Веб 1171 8
Micro Focus - Novell 844 8
Корус Консалтинг ГК 946 8
АйТи 1066 8
ФОРС - Центр разработки 287 8
Yandex - Яндекс 4582 7
HP - Hewlett-Packard 3464 7
Компас 169 7
iTeco - Ай-Теко 893 7
Cisco Systems 4640 7
Promt - Промт 257 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 561 6
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 375 6
Аскон - Ascon 274 6
Информзащита 616 6
Xerox 1052 6
VK - Mail.ru Group 2814 5
KPMG - КПМГ 268 5
Ростелеком - Связьинвест 1657 5
Открытые технологии 429 5
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 8
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 5
Сургутнефтегаз - СНГ 161 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 251 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 4
Татэнерго 37 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 4
ТНК-ВР Холдинг 236 4
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 4
РЖД - Российские железные дороги 1331 4
АвтоВАЗ 161 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 47 3
Татнефть 169 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 80 3
Альфа-Банк 1336 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 271 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 128 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 3
Тракторные заводы Концерн 25 3
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова 9 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 3
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 43 3
Газпром ПАО 753 3
КонсультантПлюс 99 3
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 21 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 3
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 77 2
DHL Express 110 2
Туполев ПАО 22 2
X5 Group 650 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 2
АльфаСтрахование СГ 233 2
Visa International 1640 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 2
Мосэнергосбыт АО 81 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 11
Федеральное казначейство России 867 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3242 10
Президент Российской Федерации 1731 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 7
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 6
Правительство РФ 2659 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1102 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1992 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 3
ПФР Департамент информационных технологий 129 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 3
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 3
AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 2 2
Администрация Президента РФ 325 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 2
Администрации Симферополя - Управлении образования администрации Симферополя 2 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 4
Руссофт - Russoft 345 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 2
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 49
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2227 37
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2447 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 7
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 689 6
Web Interface - Веб-интерфейс 228 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 5
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 55 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1141 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 163 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 343 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 180 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 50 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1792 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 214 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1024 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 672 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 397 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 758 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 778 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 274 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 2
Kubernetes 360 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 150 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 973 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 276 2
Gigabit Ethernet 823 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 215 2
Парус ПП - программный продукт 16 16
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 886 14
Oracle E-Business Suite - OEBS 527 13
Infor ERP LN 173 11
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 10
Microsoft Office 3012 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 360 9
Microsoft SQL Server 1265 7
Microsoft Windows 10 10129 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 276 6
Linux OS 7207 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 550 5
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 232 5
СП.АРМ 23 4
Epicor iScala 86 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 4
VK - Mail.ru Одноклассники 977 4
Microsoft Dynamics 242 4
SAP Business One - SAP B1 94 3
Microsoft Outlook 1209 3
OpenText Documentum 342 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 150 3
SAP Sybase 278 3
Галактика ERP 96 3
Microsoft Office Word 567 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 157 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 40 2
Microsoft Azure 1217 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 80 2
Naumen Contact Center - Naumen Phone 106 2
Microsoft Office 365 797 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 349 2
Новые облачные технологии - МойОфис 326 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 86 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 184 2
Microsoft Dynamics CRM 519 2
Карпачев Александр 23 22
Самченко Андрей 5 5
Казарезов Алексей 5 5
Ершова Элеонора 64 5
Кругляков Роман 41 4
Симаков Олег 107 4
Шаронов Андрей 58 4
Аитов Тимур 187 4
Медведев Дмитрий 1590 4
Порошенко Петр 23 4
Шлыков Алексей 44 4
Пантелеев Илья 22 3
Шалманов Сергей 199 3
Муромец Юлия 28 3
Казак Максим 159 3
Красилов Николай 15 3
Милованцев Дмитрий 106 3
Масалович Андрей 16 2
Иванова Елена 77 2
Кохан Владимир 9 2
Игнатов Сергей 23 2
Иванов Сергей 359 2
Спиридонов Александр 35 2
Тараба Вероника 27 2
Мартынов Владислав 110 2
Дергунова Ольга 115 2
Перминов Анатолий 124 2
Головин Алексей 7 2
Тананакин Алексей 5 2
Мариничев Дмитрий 23 2
Зеленский Владимир 14 2
Дегтерева Мария 25 2
Свердлов Денис 170 2
Нуралиев Борис 242 2
Пономаренко Андрей 3 2
Путин Владимир 2443 2
Чубарь Алексей 14 2
Скворцова Вероника 66 2
Барболина Елена 4 2
Чеглаков Андрей 45 2
Россия - Российская федерация - РФ 82514 142
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34012 17
Украина 5529 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11582 11
Прибалтика - Балтия 1200 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3788 10
Земля - планета Солнечной системы 6462 10
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 429 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 7
Россия - ПФО - Казань 1894 7
Россия - ЦФО - Владимирская область 502 7
Россия - СФО - Республика Алтай 884 7
Россия - СФО - Новосибирск 2925 7
Европа 7265 7
Россия - УФО - Тюменская область 749 6
Россия - ЦФО - Белгородская область 457 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 6
Европа Восточная 2815 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 5
Россия - УФО - Челябинская область 848 5
Солнце - звезда Солнечной системы 1005 5
Солнечная система 2007 5
Беларусь - Белоруссия 3207 5
Чили - Республика 429 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1196 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9555 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 5
Казахстан - Республика 4139 5
Россия - СФО - Кемеровская область 634 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 805 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 424 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 343 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 239 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1499 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 11
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1882 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1091 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 424 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 2
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
Человеческий фактор 172 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 2
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