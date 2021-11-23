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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Парус Корпорация
Публикаций - 392, упоминаний - 738
Парус Корпорация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Карпачев Александр 23 22
|Самченко Андрей 5 5
|Казарезов Алексей 5 5
|Ершова Элеонора 64 5
|Кругляков Роман 41 4
|Симаков Олег 107 4
|Шаронов Андрей 58 4
|Аитов Тимур 187 4
|Медведев Дмитрий 1590 4
|Порошенко Петр 23 4
|Шлыков Алексей 44 4
|Пантелеев Илья 22 3
|Шалманов Сергей 199 3
|Муромец Юлия 28 3
|Казак Максим 159 3
|Красилов Николай 15 3
|Милованцев Дмитрий 106 3
|Масалович Андрей 16 2
|Иванова Елена 77 2
|Кохан Владимир 9 2
|Игнатов Сергей 23 2
|Иванов Сергей 359 2
|Спиридонов Александр 35 2
|Тараба Вероника 27 2
|Мартынов Владислав 110 2
|Дергунова Ольга 115 2
|Перминов Анатолий 124 2
|Головин Алексей 7 2
|Тананакин Алексей 5 2
|Мариничев Дмитрий 23 2
|Зеленский Владимир 14 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Свердлов Денис 170 2
|Нуралиев Борис 242 2
|Пономаренко Андрей 3 2
|Путин Владимир 2443 2
|Чубарь Алексей 14 2
|Скворцова Вероника 66 2
|Барболина Елена 4 2
|Чеглаков Андрей 45 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru