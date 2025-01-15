Парус Корпорация

Корпорация «Парус» — один из крупнейших российских разработчиков информационных систем для государственного управления и бизнеса. В отечественной ИТ-отрасли компания работает с 1990 года. Компания создает решения ERP-класса: с их помощью можно автоматизировать любые процессы в области финансово-хозяйственной деятельности, управления НИОКР и производством.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 6 дел, на cумму 5 478 496 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 206, упоминаний - 299