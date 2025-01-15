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Парус Корпорация
Корпорация «Парус» — один из крупнейших российских разработчиков информационных систем для государственного управления и бизнеса. В отечественной ИТ-отрасли компания работает с 1990 года. Компания создает решения ERP-класса: с их помощью можно автоматизировать любые процессы в области финансово-хозяйственной деятельности, управления НИОКР и производством.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 5 478 496 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Парус Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпачев Александр 25 14
|Ершова Элеонора 67 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Кругляков Роман 44 4
|Казарезов Алексей 7 4
|Самченко Андрей 5 4
|Порошенко Петр 27 3
|Пономаренко Андрей 4 3
|Шаронов Андрей 60 2
|Казак Максим 162 2
|Иванова Елена 83 2
|Кохан Владимир 12 2
|Дегтерева Мария 28 2
|Спиридонов Александр 49 2
|Тананакин Алексей 5 2
|Церенов Церен 47 2
|Пантелеев Илья 25 2
|Торгов Игорь 42 2
|Паленов Олег 21 2
|Елагин Вячеслав 14 2
|Золотарев Борис 3 2
|Пастухов Александр 6 2
|Оноприенко Евгений 5 2
|Гузиенко Оксана 2 2
|Дятлов Владимир 2 2
|Демина Ольга 4 2
|Абисалов Вячеслав 3 2
|Язвина Ирина 2 2
|Лопарев Александр 3 2
|Шейпук Игорь 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Свердлов Денис 201 2
|Аитов Тимур 197 2
|Земков Сергей 159 2
|Яппаров Тагир 110 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Беляев Алексей 37 1
|Бобровников Борис 104 1
|Рыжиков Сергей 112 1
|Ефимов Петр 39 1
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