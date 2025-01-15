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Парус Корпорация

Парус Корпорация

Корпорация «Парус» — один из крупнейших российских разработчиков информационных систем для государственного управления и бизнеса. В отечественной ИТ-отрасли компания работает с 1990 года. Компания создает решения ERP-класса: с их помощью можно автоматизировать любые процессы в области финансово-хозяйственной деятельности, управления НИОКР и производством. 

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Всего 6 дел, на cумму 5 478 496 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 5 478 496 ₽*
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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.01.2025 Система «Парус» совместима с российской СУБД Postgres Pro
24.12.2024 Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0»
04.07.2024 «Авито» устроил поездку на «Алые паруса» для лучших студентов страны
23.05.2023 Расширение линейки российских модульных ИБП «Парус электро»
25.08.2022 Merlion и «Парус электро» сообщили о начале сотрудничества
23.11.2021 «Славнефть» успешно протестировала электронное взаимодействие системы «Парус» с АИС «Налог-3»
02.11.2021 Treolan и «Парус электро» объявили о начале сотрудничества
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев

я цифровой трансформации Российский разработчик решений для управления мастер-данным SDI Solution и корпорация «Парус», разработчик ERP-систем, сообщили CNews о слиянии с целью интеграции техно
14.07.2021 SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии

и. Сделка предполагает интеграцию технологий и их совместное продвижение под брендом «Парус» с целью реализации масштабных проектов в производственной сфере. Объединенную компанию возглавит президент корпорации «Парус» Александр Карпачев. На сегодняшний день ERP-систему «Парус» используют десятки ведущих предприятий российского ОПК и машиностроения. Компания SDI Solution занимается создание
18.11.2020 «Ред софт» и «Парус электро» протестировали продукты
21.09.2020 Баржи на гигантских парусах улучшат экологию
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус»
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус»
04.12.2018 В центре компетенции Росздравнадзора реализована работа системы маркировки «Честный знак» и ПО «Парус»
05.04.2018 «Парус» разработал систему для учета движения маркированных лекарственных препаратов
21.02.2018 В Центре оториноларингологии ФМБА России внедрена система ПП «Парус»
06.02.2018 Онкоцентр им. Н.Н. Блохина внедрил автоматизированную систему «Парус»
16.01.2018 НПЦАП внедрил управление механообработкой на базе ПП «Парус»
29.11.2017 НПЦАП автоматизировал сборочное производство на базе ПП «Парус»
17.08.2017 В «МЦСТ» внедрена система управления на базе «Парус – Предприятие 8»
14.07.2017 Бюджетная сфера г. Мегиона автоматизирована на базе «Парус – Бюджет 8»
21.12.2016 МГМСУ им. А.И. Евдокимова внедрил комплексную систему на базе «Парус»
02.12.2016 «Парус» внедрил систему управления инвестициями в «Евроцемент Груп»
06.09.2016 «Корпорация Парус» внедрит информационную систему управления в Россельхознадзоре

возможности для анализа эффективности работы учреждений. Проект, реализуемый генеральным партнером «Корпорации Парус» компанией АСБК, обеспечит прозрачный учет в единой базе данных всех террито
10.08.2016 ГМИИ им. А.С. Пушкина повышает эффективность экономической деятельности с помощью ИТ
26.01.2016 ГосНИИАС создает систему мониторинга на базе ПП «Парус»
28.10.2015 «НПО «Сплав» автоматизирует производственное планирование и учет затрат на базе «Парус»
28.09.2015 Партнер «Корпорации Парус» обеспечит переход страховщиков на новый план счетов

м техническую и консалтинговую поддержку в связи с предстоящим в 2017 г. вступлением в силу положения ЦБ об отраслевом стандарте бухгалтерского учета для страховых компаний. Об этом CNews сообщили в «Корпорации Парус». Все страховые компании, использующие КИС «Парус-Страхование», своевременно направили в ЦБ РФ документы о готовности к переходу на новые отраслевые стандарты и выборе в качест
22.09.2015 В Костромской области на базе ПП «Парус» создается единый ресурс для управления здравоохранением
29.04.2015 Электропарусник проложит дорогу к Марсу
13.03.2015 ТТК подключил к сети связи ТЦ «Алые паруса» в Ижевске
26.01.2015 «Корпорация Парус» продемонстрировала механизмы электронного взаимодействия своего решения с АСУФИ

«Корпорация Парус» в рамках конференции Федерального агентства по управлению государственным имуществом «Совершенствование порядка учета федерального имущества на основе использования современны
04.02.2014 «Корпорация Парус» реализовала ряд проектов в области здравоохранения в Курганской и Свердловской областях

Екатеринбургским отделением «Корпорации Парус» реализованы проекты создания региональных медицинских регистров Курганской и Свердловской областей и их интеграции с федеральными сервисами Министерства здравоохранения РФ. Пе
30.05.2013 Самый большой в истории солнечный парус полетит в следующем году
13.03.2012 Ru-Center завершила переход с платформы «Парус» на «1С:Предприятие 8.2»
20.02.2012 Технология «Парус-Управление имуществом» систематизирует недвижимость РТРС
13.01.2012 ОмГУ строит СЭД на базе решения «Корпорации Парус»

евского (ОмГУ) стартовал проект по созданию системы электронного документооборота на базе модуля «Управление деловыми процессами» (УДП) системы «Парус 8». Работы выполняет компания «Прайм» — партнер «Корпорации Парус» в Омске. Необходимость такого проекта обусловлена постоянным увеличением количества форм отчетности, растущим внешним и внутренним документопотоком вуза, в котором проходит об
02.12.2011 Космический парусник "утонул" в атмосфере
26.08.2011 Проекты НАСА: лазерная космосвязь, атомные микрочасы и солнечный мегапарус

Публикаций - 206, упоминаний - 299

Парус Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 27
9594 22
SAP SE 5601 10
Microsoft Corporation 25775 10
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
Галактика - Корпорация 1545 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Ростелеком 10948 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Совинтех - Современные информационные технологии 39 5
Intel Corporation 12811 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 4
Yandex - Яндекс 9216 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
Крок - Croc 1964 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
АйТи 1519 4
InterTrust - ИнтерТраст 336 3
CA Technologies - Computer Associates 392 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
Открытые технологии 732 3
Роскосмос - НПЦАП ФГУП - Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина 10 3
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 3
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 3
SKEEF Systems - СКИФ Системс 10 3
ЭЛСИ ГК 12 3
Cisco Systems 5372 3
HP Inc. 5883 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Информзащита 941 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
Воткинский завод 10 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 5
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 4
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 3
ННГ - Нижневартовскнефтегаз 4 3
Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской 6 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 2
Воронежсинтезкаучук АО 17 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 2
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 2
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 2
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 2
Роснефть - РН-Няганьнефтегаз - ТНК-Нягань 6 2
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 2
РОЭЛ Консалтинг ИКГ 4 2
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Курганмашзавод - Курганский машиностроительный завод - ВМК ВгТЗ - Волгоградская машиностроительная компания - Волгоградский тракторный завод - СТЗ - Сталинградский тракторный завод имени Ф. Э. Дзержинского 8 2
НОК - Новосибирский оловянный комбинат 5 2
ЗКЛЗ - Зауральский кузнечно-литейный завод 2 2
Парус – Национальные Реформы 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 6
Федеральное казначейство России 1949 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 3
Президент Украины 128 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
СБУ - Служба безопасности Украины 98 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Администрация Красноярска - Красноярский Городской Совет Депутатов - органы государственной власти 6 2
Правительство Челябинской области 78 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
НАА - Национальная алкогольная ассоциация 1 1
АПДА - Ассоциация производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции - Союз производителей алкогольной продукции 3 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
СОЮЗКРАСКА - Ассоциация производителей лакокрасочных материалов - Объединения предприятий лакокрасочной отрасли 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 122
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 91
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 32
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 11
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 11
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 10
Управление финансами - Financial management 646 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 8
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 8
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 6
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 6
СЭД - Учет договоров 106 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 6
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 5
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 67
Парус Бюджет 71 42
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Парус - Страховые информационные системы - Парус Страхование 7 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 4
Парус - Розничная торговля нефтепродуктами ИСУ 4 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 3
SAP Sybase 292 3
Парус Госзакупки 5 3
Парус Муниципальное управление 3 3
Microsoft Office 4170 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 2
Армада - РБК Лизинг 16 2
Росимущество - Единая система управления государственным имуществом ФГИС - АСУФИ - Автоматизированная система учета федерального имущества - СТОД - Система информационного обеспечения деятельности Росимущества 15 2
Парус Управление деловыми процессами 2 2
Парус Управление имуществом 2 2
Парус Учет договоров НИОКР 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 2
Парус Закупки, Склад, Реализация 3 2
Парус Онлайн - Парус On-Line 2 2
SAP for Public Sector 2 2
Linux OS 11533 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
Карпачев Александр 25 14
Ершова Элеонора 67 5
Медведев Дмитрий 1665 4
Кругляков Роман 44 4
Казарезов Алексей 7 4
Самченко Андрей 5 4
Порошенко Петр 27 3
Пономаренко Андрей 4 3
Шаронов Андрей 60 2
Казак Максим 162 2
Иванова Елена 83 2
Кохан Владимир 12 2
Дегтерева Мария 28 2
Спиридонов Александр 49 2
Тананакин Алексей 5 2
Церенов Церен 47 2
Пантелеев Илья 25 2
Торгов Игорь 42 2
Паленов Олег 21 2
Елагин Вячеслав 14 2
Золотарев Борис 3 2
Пастухов Александр 6 2
Оноприенко Евгений 5 2
Гузиенко Оксана 2 2
Дятлов Владимир 2 2
Демина Ольга 4 2
Абисалов Вячеслав 3 2
Язвина Ирина 2 2
Лопарев Александр 3 2
Шейпук Игорь 2 2
Путин Владимир 3454 2
Свердлов Денис 201 2
Аитов Тимур 197 2
Земков Сергей 159 2
Яппаров Тагир 110 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Беляев Алексей 37 1
Бобровников Борис 104 1
Рыжиков Сергей 112 1
Ефимов Петр 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Россия - УФО - Тюменская область 1365 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Европа 24964 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 5
Россия - УФО - Челябинская область 1512 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 4
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 65 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Украина 7928 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 4
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 89
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 13
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 8
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 5
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Открытые системы ИД 176 2
Ведомости 1466 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
СК Пресс 17 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Казахстан Сегодня 310 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
НМГ - СТС Медиа - Перец - телеканал - Дарьял ТВ - ДТВ 6 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
ARC Advisory Group 20 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 2
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 19 1
МВД РФ - НВИ ВВ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 9 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
Тюменский ГМУ - Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Рубин НИИ 9 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Сибкомпьютер - выставка информационных и офисных технологий, компьютерной техники и программного обеспечения 6 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Black Hat - Конференция 120 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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