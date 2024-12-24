Разделы

Безопасность Цифровизация Бизнес-приложения Облака
|

Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0»

Компании «Актив» и «Парусник» подтвердили совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» c USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» для электронной подписи и двухфакторной аутентификации.

«Парус-Флэш» – облачное решение программного продукта «Парус 8», предназначенного для автоматизации финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельности предприятий и предоставляющего доступ ко всем модулям и приложениям программного продукта с использованием веб-технологий через интернет. Система в облаке базово преднастроена для работы, требуется только миграция данных из текущих учетных информационных систем заказчиков. Благодаря интеграционной платформе «Кипарис» собственной разработки компании «Парусник» «Парус-Флэш» легко интегрируется с другими системами, приложениями и веб-сервисами, обеспечивая полный цикл автоматизации бизнес-процессов.

«Рутокен ЭЦП 3.0» – линейка активных USB-токенов и смарт-карт для электронной подписи и двухфакторной аутентификации в информационных системах. Устройства позволяют генерировать неизвлекаемые ключи электронной подписи и выполнять криптографические операции «на борту», без копирования закрытого ключа в память компьютера. Модели токена или смарт-карты, поддерживающие NFC, позволяют работать как на стационарных, так и на мобильных гаджетах. Для аутентификации в системе или электронной подписи документов достаточно лишь поднести устройство «Рутокен» к смартфону по аналогии с банковской картой.

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче
Бизнес

По результатам испытаний совместной работы облачного сервиса «Парус-Флэш» и USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» подписан сертификат совместимости, а устройства «Рутокен» включены в список рекомендуемых компанией «Парусник» ключевых носителей.

Ксения Шаврова, ведущий менеджер по сопровождению партнеров и клиентов компании «Актив», сказала: «Нашу задачу с коллегами из компании «Парусник» мы видели в том, чтобы дать пользователям «Парус-Флэш» возможность быстро и четко выполнять автоматизированные бизнес-процессы, не задумываясь о сохранности важных для предприятия данных и секретов подписи. Уверена, что результат нашей слаженной совместной работы оценят пользователи продуктов «Парус», а сотрудничество будет развиваться в рамках новых интересных задач».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

МТС заместит иностранные ИТ-сервисы для командной работы. Бета-версия российской no-сode платформы уже работает

В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское

Telegram «убивает» батарею iPhone: Смартфоны перегреваются и быстро разряжаются

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще