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Ланит Урал КИПАРИС Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ



24.12.2024 Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
20.08.2019 Российская ОС Astra Linux заработала в УрГЭУ 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1
13.02.2019 «Ланит-Урал» тестирует российскую платформу РЕД ОС 1
07.02.2019 «Ланит-Урал» предложит властям и госкомпаниям переход на российскую РЕД ОС 1
28.06.2018 «Ланит-Урал» представил платформу для российских ультратонких ПК «ДЕПО Пересвет» 1
25.08.2017 «Рэйдикс» расширила каналы дистрибуции и партнерскую сеть на Урале 1
10.10.2006 Olympus занялся производством фотокамер из дерева 1
27.09.2006 Olympus создал камеру из дерева 1
29.09.2000 Digital Design и Сочинское курортное Объединение представят систему электронного бронирования путевок 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ланит Урал и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 5
Ланит Урал 17 4
Ред Софт - Red Soft 700 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
Olympus 467 2
SAP SE 5277 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Diasoft - Диасофт 870 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
КСК Технологии 43 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Парус Корпорация 552 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
Правительство Челябинской области 63 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
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Diasoft Legacy Renovation 7 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
DEPO Computers - Депо Пересвет АРМ 5 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
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Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 1
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