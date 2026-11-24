Индексная книга (каталог) CNews*
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Носов Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 19
Носов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактионов Вячеслав 9 6
|Осипова Александра 18 6
|Дюбанов Анатолий 95 6
|Калина Роман 62 6
|Масенков Владислав 10 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Зыков Игорь 8 6
|Гоцуцов Сергей 17 6
|Макаренков Константин 42 6
|Корягин Михаил 7 6
|Кудрявцев Олег 7 6
|Соколов Алексей 137 6
|Матвеева Татьяна 110 6
|Чукарин Алексей 59 6
|Емелин Дмитрий 16 5
|Артамохов Павел 6 5
|Иванов Георгий 18 5
|Исаев Антон 12 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Мозин Олег 5 5
|Балашов Игорь 16 5
|Симаков Олег 113 5
|Тарасевич Василий 8 4
|Шадрин Виталий 9 4
|Газизов Алексей 11 4
|Минниханов Рустам 124 3
|Израйлев Иван 11 3
|Скворцов Иван 3 3
|Зайчиков Илья 20 3
|Емельянов Никита 8 3
|Копаев Геннадий 16 3
|Определенов Владимир 20 3
|Гутин Александр 21 2
|Когогин Сергей 21 2
|Газизов Камиль 68 2
|Динисламов Искандер 4 2
|Клочков Юрий 3 2
|Cohen Franck - Коэн Фрэнк 12 2
|Никифоров Николай 1143 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.