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Индексная книга (каталог) CNews*
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КамАЗ ЦИКТ КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий КамАЗ Digital КамАЗ ЦП КамАЗ Цифровая платформа KAMAZ Digital

КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital


24.04.2025 19 мая, в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России 1
04.09.2024 Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении 1
30.07.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024 1
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 1
18.03.2024 KAMAZ Digital и NATCAR заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
12.03.2024 KAMAZ Digital и ГЛТ заключили соглашение о партнерстве 1
22.01.2024 KAMAZ Digital завершил пилотное внедрение компьютерного зрения для контроля качества в КАМАЗ 2
15.01.2024 KAMAZ Digital внедрил MES-систему на Кузнечном заводе КАМАЗа 1
04.12.2023 «КАМАЗ» выводит на российский рынок ИТ-компанию KAMAZ Digital   2
26.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2023 1
10.11.2021 Международный уровень: Агентство инноваций Москвы выведет российские и иностранные стартапы на новые рынки 1
29.07.2019 «Почта Mail.ru» появится в бортовой системе КАМАЗа 2
02.06.2017 Ростеховская «дочка» поставит в «Почту России» «1С» на четверть миллиарда 1
02.06.2017 НЦИ и «Камаз» создадут провайдера логистических услуг 1
23.11.2016 Softline заключила договор на экспертное обслуживание ИТ-инфраструктуры «КАМАЗа» 2
14.07.2014 Softline оптимизировала систему поддержки пользователей КАМАЗ 2
18.02.2013 ERP на «Камазе»: «1С» не сдается под натиском SAP 1
16.01.2013 «М2М телематика» сдала в промышленную эксплуатацию систему мониторинга техники «Лизинговой компании «КАМАЗ» 1
15.11.2012 КАМАЗ передал свою ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг в «ИТ-парк» 1
30.07.2012 Завершен крупнейший проект по внедрению «1С: Предприятия» 1
23.03.2012 КАМАЗ въехал в ЦОД 1
02.12.2011 Президент Татарстана будет бесплатно рекламировать SAP 2

Публикаций - 22, упоминаний - 28

КамАЗ ЦИКТ и организации, системы, технологии, персоны:

8405 6
SAP SE 5321 5
Yandex - Яндекс 7626 4
Softline - Софтлайн 2940 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 3
Microsoft Corporation 24795 3
Микротест 278 3
МегаФон 9172 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
SAP EMEA 12 2
Интелком 22 2
Центр ИКТ - Центр информационно-коммуникационных технологий 6 2
SimbirSoft - СимбирСофт 81 2
Softline - Develonica - Девелоника 134 2
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 33 2
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 1
Ростелеком 9872 1
IBM - International Business Machines Corp 9465 1
HP Inc. 5713 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
VK - Mail.ru Group 3480 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 473 1
Галактика - Корпорация 1475 1
СИНХ - Таттелеком 205 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Neoflex - Неофлекс 224 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 1
FogSoft - ФогСофт 43 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 36 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
Telegram Group 2149 1
Рексофт - Reksoft 423 1
Robokassa - Робокасса 51 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 15
Почта России ПАО 2148 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 2
Северсталь ПАО - Severstal 489 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 2
NATCAR - Национальный перевозчик 6 2
КамАЗ АвтоЗапчасть 2 1
КамАЗ Металлургия 6 1
КамАЗ Энерго 1 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Связной ГК 1372 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 453 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Татнефть 229 1
Инвитро - Invitro 70 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Кировский завод 35 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 375 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
КамАЗ Лизинг - КамАЗ Лизинговая компания 7 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Мостотрест ГУП 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2473 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Спортмастер - Sportmaster 180 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 218 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 49 1
Русагро Группа Компаний 286 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 1
Группа Самолет 82 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 1
Федеральное казначейство России 1804 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12215 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13600 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 777 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12761 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1724 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9596 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8804 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1744 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1935 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6810 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1302 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1864 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7031 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1592 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1052 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1239 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 437 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1629 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1904 2
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 154 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 318 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3151 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 207 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2868 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1134 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5883 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 894 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 3
Microsoft Exchange 1755 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 226 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 514 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1006 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 93 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3281 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 1
МИК - Московский акселератор 36 1
1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 11 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 59 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 35 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 1
1С:Консолидация 53 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2786 1
Qsoft Teamly KMS - Система управления знаниями 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 2797 1
Atlassian - Confluence 120 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 150 1
Notion Labs - Notion 30 1
Google Gmail 956 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1166 1
Google Sheets - Google Таблицы 58 1
Когогин Сергей 18 5
Носов Михаил 18 4
Минниханов Рустам 118 3
Никифоров Николай 1136 2
Богачев Игорь 180 2
Динисламов Искандер 4 2
Клочков Юрий 3 2
Cohen Franck - Коэн Фрэнк 11 2
Шавалиев Эльдар 4 2
Нуралиев Борис 290 1
Чемезов Сергей 144 1
Мыздриков Иван 30 1
Солодухин Константин 119 1
Парабучев Алексей 12 1
Лысенко Алексей 7 1
Постолатий Виталий 22 1
Попов Виталий 21 1
Назаренко Сергей 3 1
Лашков Иван 3 1
Юнин Иван 1 1
Головатый Артём 8 1
Никитин Евгений 14 1
Серегин Михаил 7 1
Насыров Динар 7 1
Тесленко Андрей 1 1
Алтынов Руслан 1 1
Елфимов Евгений 5 1
Чухонцев Евгений 1 1
Постников Виталий 1 1
Малясёв Игорь 1 1
Горбунов Павел 1 1
Беседин Павел 1 1
Саттаров Илья 1 1
Белевцев Андрей 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 15
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 364 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3052 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2979 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17723 3
Германия - Федеративная Республика 12764 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14268 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13389 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1067 1
Южная Корея - Республика 6712 1
Япония 13349 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4037 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 1
Ближний Восток 2974 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1752 1
Испания - Королевство 3732 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1507 1
Португалия - Португальская Республика 925 1
Южная Корея - Сеул 366 1
Португалия - Лиссабон 40 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7193 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5555 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2973 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7964 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 319 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6302 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8929 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3606 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1664 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8964 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5195 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5045 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6069 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5283 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4961 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6139 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1596 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4749 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 695 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 886 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 2
Tagline - Тэглайн 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Web Summit 4 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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