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КамАЗ ЦИКТ КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий КамАЗ Digital КамАЗ ЦП КамАЗ Цифровая платформа KAMAZ Digital
КамАЗ ЦИКТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Когогин Сергей 18 5
|Носов Михаил 18 4
|Минниханов Рустам 118 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Богачев Игорь 180 2
|Динисламов Искандер 4 2
|Клочков Юрий 3 2
|Cohen Franck - Коэн Фрэнк 11 2
|Шавалиев Эльдар 4 2
|Нуралиев Борис 290 1
|Чемезов Сергей 144 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Солодухин Константин 119 1
|Парабучев Алексей 12 1
|Лысенко Алексей 7 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Попов Виталий 21 1
|Назаренко Сергей 3 1
|Лашков Иван 3 1
|Юнин Иван 1 1
|Головатый Артём 8 1
|Никитин Евгений 14 1
|Серегин Михаил 7 1
|Насыров Динар 7 1
|Тесленко Андрей 1 1
|Алтынов Руслан 1 1
|Елфимов Евгений 5 1
|Чухонцев Евгений 1 1
|Постников Виталий 1 1
|Малясёв Игорь 1 1
|Горбунов Павел 1 1
|Беседин Павел 1 1
|Саттаров Илья 1 1
|Белевцев Андрей 66 1
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