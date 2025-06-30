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Все категории 177700
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Серегин Михаил


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Университет Иннополис выбрал SIEM «СерчИнформ» для контроля ИТ-инфраструктуры 1
27.11.2024 В университете «Иннополис» разработали систему управления кибербезопасностью для предприятий 1
25.02.2013 «Международный Банк Азербайджана» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе IBM Storwize V7000 1
15.11.2012 КАМАЗ передал свою ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг в «ИТ-парк» 1
01.08.2011 IBM открыла виртуальные офисы в 9 российских городах 1
10.09.2009 В Перми пройдёт форум IBM «Оптимизация затрат для эффективного развития бизнеса» 1
17.09.2008 IBM открыла региональное отделение в Красноярске 1
28.05.2008 IBM открыла представительство в Перми 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Серегин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9480 6
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 22 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 438 1
HP Inc. 5722 1
Microsoft Corporation 24908 1
Dell EMC 5054 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 851 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 18 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Администрация Перми 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29429 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11481 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3013 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10653 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1895 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2008 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4324 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1891 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 1
Оцифровка - Digitization 4740 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 583 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1211 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1183 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3512 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6486 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1973 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9731 1
Virtual office - Виртуальный офис 202 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2655 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1309 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 2
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Иннополис Университет АНО ВО - InnoDragon - система управления кибербезопасностью 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4765 1
IBM KidSmart 3 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 895 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1458 1
Динисламов Искандер 4 1
Ощепков Александр 2 1
Кузнецова Татьяна 4 1
Тумский Виктор 2 1
Носов Михаил 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1535 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3124 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1554 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3066 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2333 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1634 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1182 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1622 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1628 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2073 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2577 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1165 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1187 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3243 1
Россия - СФО - Новосибирск 4468 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1744 1
Европа Восточная 3110 1
Азия - Азиатский регион 5629 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1052 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 954 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5985 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3029 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5208 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2213 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2561 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 656 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 199 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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