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Правительство Республики Татарстан Минцифры РТ ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ Казанский технопарк в сфере высоких технологий

Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 81 542 444 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 81 542 444 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 80 366 057 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


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05.06.2019 Российский производитель «бесконечных флешек» закрывает бизнес 1
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08.07.2013 Тимур Хазиев назначен руководителем челнинской площадки казанского ИТ-парка 1

Публикаций - 65, упоминаний - 78

Правительство Республики Татарстан и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 551 7
Ростелеком 9955 6
Startobaza - Стартобаза 38 6
Microsoft Corporation 24874 5
Автодория 44 5
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5045 4
SAP SE 5336 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 4
МегаФон 9323 3
Google LLC 11969 3
8508 3
АйТи 1386 3
Startpack - СтартПак 25 3
Meta Platforms - Facebook 4469 2
VK - Mail.ru Group 3486 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 146 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 2
Intel Corporation 12322 2
Oracle Corporation 6761 2
Softline - Софтлайн 3004 2
Samsung Electronics 10386 2
Apple Inc 12287 2
Broadcom - VMware 2409 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1124 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Ecwid - Эквид 34 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
InfoWatch - Инфовотч 1045 2
СИНХ - Таттелеком 210 2
Huawei 4033 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 2
Selectel - Селектел 407 2
Системы документооборота 501 2
Рексофт - Reksoft 424 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1121 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 32 3
Ак Барс Банк 273 3
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 3
БАРС Венчерз 5 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2891 2
Татэнерго - Татэнергосбыт 8 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 2
Runa Capital 158 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Технопарк-Мордовия 17 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 67 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1030 2
Volkswagen Group - VW 288 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 2
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 2
Силовые машины 123 1
Почта России ПАО 2167 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 375 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2529 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 61 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 36 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1887 1
Снежная Королева - СК Трейд 56 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
МТЗ Трансмаш 23 1
Связной Банк 104 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Алтайспиртпром 2 1
uBank 21 1
General Atlantic - GA 27 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2591 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6092 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 502 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5076 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2029 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1411 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 2
Казанский кремль - музейный комплекс 8 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Федеральное казначейство России 1819 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3110 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1241 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 349 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4432 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 324 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6307 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 749 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 62 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 19
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16269 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 9
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11915 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14115 6
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Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 312 4
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8676 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1554 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5895 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5533 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10836 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6357 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1118 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2999 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 7
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 116 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2803 4
Google Play - Google Store - Android Market 3352 3
Apple - App Store 2937 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1134 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3307 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 546 2
Google Android 14300 2
Apple iOS 7983 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1840 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 80 2
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 32 2
Basis - Базис.Workplace 50 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2332 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Linux OS 10271 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 637 1
Kaspersky Internet Security 463 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 951 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 199 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 11 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 21 1
NtechLab FaceN 4 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 793 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 83 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Никифоров Николай 1136 7
Ахмеров Тимур 87 6
Никифорова Светлана 34 5
Хайруллин Айрат 107 5
Путин Владимир 3250 4
Насыров Динар 7 4
Свердлов Денис 200 3
Медведев Дмитрий 1657 2
Минниханов Рустам 118 2
Брук Исаак 2 2
Якубов Тимур 19 2
Юртаев Дмитрий 7 2
Рейман Леонид 1052 2
Грачев Антон 8 2
Осетров Виктор 5 2
Касперская Наталья 298 2
Козлов Михаил 175 2
Шпиленко Андрей 9 2
Пасеков Владимир 24 2
Мартиросов Давид 70 2
Власов Руслан 6 2
Халяпов Альберт 4 2
Солодовников Денис 106 1
Солянов Евгений 1 1
Ким Александр 43 1
Лебедев Сергей 50 1
John von Neumann - Джон фон Нейман 20 1
Лебедев Алексей 25 1
Бейгул Антон 1 1
Волин Алексей 121 1
Фролов Павел 84 1
Пройдаков Эдуард 12 1
Рогачев Юрий 2 1
Галкин Александр 11 1
Балабанов Александр 8 1
Цуканов Николай 8 1
Шишков Алексей 1 1
Гончаренко Александр 5 1
Лысенко Светлана 2 1
Иванова Наталья 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 55
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3028 35
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3102 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 15
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 370 13
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 581 6
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1744 4
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Африка - Африканский регион 3523 3
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Земля - планета Солнечной системы 10476 2
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Ближний Восток 2987 2
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Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 370 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 9 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 89 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
UAB Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona - Автономный университет Барселоны 3 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская 42 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 241 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 1
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