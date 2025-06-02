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Правительство Республики Татарстан Минцифры РТ ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ Казанский технопарк в сфере высоких технологий
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 81 542 444 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Правительство Республики Татарстан и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1136 7
|Ахмеров Тимур 87 6
|Никифорова Светлана 34 5
|Хайруллин Айрат 107 5
|Путин Владимир 3250 4
|Насыров Динар 7 4
|Свердлов Денис 200 3
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Минниханов Рустам 118 2
|Брук Исаак 2 2
|Якубов Тимур 19 2
|Юртаев Дмитрий 7 2
|Рейман Леонид 1052 2
|Грачев Антон 8 2
|Осетров Виктор 5 2
|Касперская Наталья 298 2
|Козлов Михаил 175 2
|Шпиленко Андрей 9 2
|Пасеков Владимир 24 2
|Мартиросов Давид 70 2
|Власов Руслан 6 2
|Халяпов Альберт 4 2
|Солодовников Денис 106 1
|Солянов Евгений 1 1
|Ким Александр 43 1
|Лебедев Сергей 50 1
|John von Neumann - Джон фон Нейман 20 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Бейгул Антон 1 1
|Волин Алексей 121 1
|Фролов Павел 84 1
|Пройдаков Эдуард 12 1
|Рогачев Юрий 2 1
|Галкин Александр 11 1
|Балабанов Александр 8 1
|Цуканов Николай 8 1
|Шишков Алексей 1 1
|Гончаренко Александр 5 1
|Лысенко Светлана 2 1
|Иванова Наталья 5 1
|Ведомости 1085 2
|Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 2
|Rambler - Секрет фирмы 39 1
|Мобильные системы 117 1
|Vc.ru - Виси.ру 37 1
|Bloomberg 1324 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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