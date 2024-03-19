Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк

Банк «МБА-Москва» ООО, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.14, стр. 1, ОГРН 1027739877857 от 25.12.2002 года. (Генеральная лицензия Банка России №3395 от 30.01.2012г.) основан в январе 2002 года при поддержке Правительства Азербайджанской Республики.

Единоличным учредителем Банка является Международный Банк Азербайджана (ОАО «МБА»), г. Баку — крупнейшая кредитная организация в Республике, основанная в 1992 году на базе Азербайджанского Республиканского отделения Внешэкономбанка СССР. Основная доля капитала ОАО «МБА» принадлежит Министерству финансов Азербайджана.

Приоритетным направлением деятельности Банка «МБА-МОСКВА» является сотрудничество с корпоративными клиентами. Банк предоставляет спектр банковских продуктов и услуг для бизнеса — от расчетно-кассового обслуживания до сопровождения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) клиентов «под ключ». Являясь экспертом в области торговых отношений между Россией и Азербайджаном, Банк способствует выходу российских компаний на азербайджанский рынок. Банк также осуществляет поддержку азербайджанских компаний при освоении ими российского рынка. Деятельность Банка в области ВЭД направлена на общее развитие торгово-экономических взаимоотношений Азербайджана и России и, как результат, увеличение торгового оборота между двумя странами.

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО, Генеральная лицензия Банка России № 3395 от 30.01.2012 года