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Международный банк Азербайджана International Bank of Azerbaijan МБА-Москва Банк

Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк

Банк «МБА-Москва» ООО, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.14, стр. 1, ОГРН 1027739877857 от 25.12.2002 года. (Генеральная лицензия Банка России №3395 от 30.01.2012г.) основан в январе 2002 года при поддержке Правительства Азербайджанской Республики

Единоличным учредителем Банка является Международный Банк Азербайджана (ОАО «МБА»), г. Баку — крупнейшая кредитная организация в Республике, основанная в 1992 году на базе Азербайджанского Республиканского отделения Внешэкономбанка СССР. Основная доля капитала ОАО «МБА» принадлежит Министерству финансов Азербайджана.

Приоритетным направлением деятельности Банка «МБА-МОСКВА» является сотрудничество с корпоративными клиентами. Банк предоставляет спектр банковских продуктов и услуг для бизнеса — от расчетно-кассового обслуживания до сопровождения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) клиентов «под ключ». Являясь экспертом в области торговых отношений между Россией и Азербайджаном, Банк способствует выходу российских компаний на азербайджанский рынок. Банк также осуществляет поддержку азербайджанских компаний при освоении ими российского рынка. Деятельность Банка в области ВЭД направлена на общее развитие торгово-экономических взаимоотношений Азербайджана и России и, как результат, увеличение торгового оборота между двумя странами.

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО, Генеральная лицензия Банка России № 3395 от 30.01.2012 года

СОБЫТИЯ

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19.03.2024 Банк «МБА-Москва» внедрил PayControl для юрлиц 4
22.12.2020 «Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва» 6
28.01.2020 Анна Дмитракова, «РДТЕХ» -

Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно

 1
31.05.2019 Суд арестовал квартиры, машины, самолеты и картины основателей «Техносерва» на огромную сумму 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 2
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
05.03.2015 IBM открыла представительство в Азербайджане 1
13.11.2013 В Москве пройдет конференция «МСФО: практика применения в финансовых организациях» 1
10.06.2013 Оборот Naumen по направлениям ITSM и call-центры вырос более чем на 40% 1
25.02.2013 «Международный Банк Азербайджана» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе IBM Storwize V7000 2
07.06.2012 «Крайинвестбанк» внедрил собственную систему денежных переводов на базе Invopay 1
27.03.2012 Naumen Service Desk обеспечивает поддержку ИТ-сервисов «Росгосстрах Банка» 1
31.10.2011 Система мгновенных переводов Invopay внедрена сразу в трех банках 1
27.04.2010 Российское ПО для денежных переводов вышло на мировой рынок 1
05.10.2007 NXP подвела итоги первого года деятельности в России 1
14.10.2002 "Инверсия" вводит в эксплуатацию систему комплексной автоматизации казначейства банка в ЗАО "Натексис Банк Попюлэр" 1
06.06.2002 "Инверсия" внедрила систему InvoBank в банке Азербайджана 2

Публикаций - 18, упоминаний - 29

Международный банк Азербайджана и организации, системы, технологии, персоны:

Инверсия - Инверсия НПФ 156 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Oracle Corporation 7074 2
Naumen - Наумен 752 2
SafeTech - СэйфТек 133 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Naumen Казахстан 3 1
Polar - Полар 116 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
SafeTech - ST Crypt - STCrypt - СТКрипт 17 1
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25775 1
HP Inc. 5883 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
БАРС Груп 579 1
Philips 2099 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
LiveTex - ЛайвТекс 34 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
Вайнах Телеком 50 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 3
Кредит Европа банк 67 2
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
СДМ-Банк 75 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
Русский стандарт Банк 509 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Центр-инвест КБ 65 1
Fintailor Investments Limited 4 1
Peters International 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 1
ПСБ менеджмент 2 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Tengri Bank - Тенгри Банк - PNB Казахстан банк - Punjab National Bank - Данабанк 5 1
ГПБ Белгазпромбанк 20 1
Великие Луки банк 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Фора Банк 86 1
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 1
Камкомбанк - Камский коммерческий банк 5 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Балаково-Банк 2 1
Международный банк развития предпринимательства 1 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Администрация Владимира 3 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
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Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
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Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 2
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 1
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 414 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 106 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
SafeTech - PayControl 49 3
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
GM Cadillac Escalade 8 1
BMW X - серия кроссоверов 28 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 22 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
МТС Автосекретарь 69 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
Tonbeller Siron 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
ЦБ Азербайджан - AzeriCard - Национальная платежная система Азербайджана 5 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 21 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
Honda TRX 2 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 23 1
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 17 1
Ред Софт - Ред Адм 145 1
SafeTech CA - SafeTech Certificate Authority 36 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 50 1
КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
Инверсия - ФОНД АБС 3 1
Инверсия - InvoBank АБС - InvoRetail АБС 10 1
Naumen - Smartnut 2 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Viano 4 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Linux OS 11533 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Rakuten Viber 665 1
Apple - App Store 3109 1
Мамедов Вусал 2 2
Благирев Алексей 24 1
Дмитракова Анна 8 1
Серегин Михаил 9 1
Бондарев Андрей 5 1
Васильев Вадим 9 1
Барсуков Дмитрий 5 1
Брыкин Андрей 1 1
Кожевникова Наталья 2 1
Кравцов Илья 3 1
Семёнов Владимир 12 1
Сурова Наталья 7 1
Карташев Вадим 2 1
Велизаде Эльмир 2 1
Застрожный Алексей 6 1
Богопольский Александр 2 1
Широкова Наталья 1 1
Аванесян Артур 2 1
Катрасева Мария 1 1
Кравченко Георгий 14 1
Ананьев Дмитрий 83 1
Верестникова Дарья 43 1
Кириченко Игорь 58 1
Афанасьев Александр 53 1
Мамакин Владимир 8 1
Иодко Алексей 9 1
Жупанов Андрей 8 1
Волошкина Татьяна 8 1
Шаталов Владимир 13 1
Козеренко Евгений 9 1
Патешман Виталий 42 1
Ананьев Алексей 110 1
Платицын Андрей 6 1
Горький Максим 21 1
Обозная Ольга 2 1
Пидлужный Иван 1 1
Дмитриева Наталья 6 1
Сухарев Игорь 6 1
Федулов Кирилл 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Казахстан - Республика 6048 3
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Азербайджан - Баку 138 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 62 1
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 40 1
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Китай - Западный 15 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 46 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Америка - Американский регион 2206 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 170 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 11 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Английский язык 7030 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 1
Образование в России 2893 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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