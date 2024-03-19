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Международный банк Азербайджана International Bank of Azerbaijan МБА-Москва Банк
Банк «МБА-Москва» ООО, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.14, стр. 1, ОГРН 1027739877857 от 25.12.2002 года. (Генеральная лицензия Банка России №3395 от 30.01.2012г.) основан в январе 2002 года при поддержке Правительства Азербайджанской Республики.
Единоличным учредителем Банка является Международный Банк Азербайджана (ОАО «МБА»), г. Баку — крупнейшая кредитная организация в Республике, основанная в 1992 году на базе Азербайджанского Республиканского отделения Внешэкономбанка СССР. Основная доля капитала ОАО «МБА» принадлежит Министерству финансов Азербайджана.
Приоритетным направлением деятельности Банка «МБА-МОСКВА» является сотрудничество с корпоративными клиентами. Банк предоставляет спектр банковских продуктов и услуг для бизнеса — от расчетно-кассового обслуживания до сопровождения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) клиентов «под ключ». Являясь экспертом в области торговых отношений между Россией и Азербайджаном, Банк способствует выходу российских компаний на азербайджанский рынок. Банк также осуществляет поддержку азербайджанских компаний при освоении ими российского рынка. Деятельность Банка в области ВЭД направлена на общее развитие торгово-экономических взаимоотношений Азербайджана и России и, как результат, увеличение торгового оборота между двумя странами.
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО, Генеральная лицензия Банка России № 3395 от 30.01.2012 года
СОБЫТИЯ
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Международный банк Азербайджана и организации, системы, технологии, персоны:
|Мамедов Вусал 2 2
|Благирев Алексей 24 1
|Дмитракова Анна 8 1
|Серегин Михаил 9 1
|Бондарев Андрей 5 1
|Васильев Вадим 9 1
|Барсуков Дмитрий 5 1
|Брыкин Андрей 1 1
|Кожевникова Наталья 2 1
|Кравцов Илья 3 1
|Семёнов Владимир 12 1
|Сурова Наталья 7 1
|Карташев Вадим 2 1
|Велизаде Эльмир 2 1
|Застрожный Алексей 6 1
|Богопольский Александр 2 1
|Широкова Наталья 1 1
|Аванесян Артур 2 1
|Катрасева Мария 1 1
|Кравченко Георгий 14 1
|Ананьев Дмитрий 83 1
|Верестникова Дарья 43 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Афанасьев Александр 53 1
|Мамакин Владимир 8 1
|Иодко Алексей 9 1
|Жупанов Андрей 8 1
|Волошкина Татьяна 8 1
|Шаталов Владимир 13 1
|Козеренко Евгений 9 1
|Патешман Виталий 42 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Платицын Андрей 6 1
|Горький Максим 21 1
|Обозная Ольга 2 1
|Пидлужный Иван 1 1
|Дмитриева Наталья 6 1
|Сухарев Игорь 6 1
|Федулов Кирилл 54 1
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|RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
|РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
|Naumen Academy - Naumen University 10 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
|ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
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