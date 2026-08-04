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Национальный банк Республики Казахстан Центральный банк Казахстана

Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Национальный Банк выдал шымкентской компании AUSU вторую в Казахстане лицензию на обмен цифровых активов 1
30.09.2025 Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник 1
22.06.2022 Обмен сообщениями по стандарту ISO 20022 доступен банкам Казахстана 1
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 1
17.03.2020 «Ланит» выпустил новую версию ECM-платформы Landocs 1
08.11.2019 Group-IB рассказала, как графовый анализ помогает клиентам находить киберпреступников 1
14.02.2019 Акционеры национального оператора пожаловались властям Казахстана из-за 20%-го грабежа 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
01.08.2017 Хакеры пишут банкам письма от имени регуляторов и атакуют их через контрагентов 1
28.02.2017 Система «Лидер» признана соответствующей законодательству Казахстана о платежных системах 1
03.02.2017 CyberPlat прошел учетную регистрацию в Национальном банке Казахстана 2
07.10.2015 Как развивалась СЭД Евразийского банка: от 100 к 4000 пользователей 3
12.03.2015 R-Style Softlab перевела банк «PNB-Казахстан» на современную версию АБС 1
18.09.2012 Банки Казахстана развивают системы электронного документооборота и электронного архива на базе решений IBM 3
14.05.2008 Хранилище данных: как провести оптимизацию 1
28.08.2007 Марк Шерман: "Амфора" предложит российским банкам Temenos T24 2
11.09.2006 "Новая Афина" готова к переходу на новый стандарт бухгалтерского учета 1
11.09.2006 19 сентября откроется "Инфофорум-Казахстан" 1
04.09.2006 19 сентября откроется "Инфофорум-Казахстан" 1
27.02.2003 Hyperion и "Ланит" подводят итоги 1
11.06.2002 "ЭпикРус" заключила соглашение с казахским системным интегратором "АЛСИ" 1
23.05.2002 "Ланит" внедрила автоматизированную систему планирования в Национальном Банке Казахстана 4
20.10.2000 "Конфидент" получил четыре новых лицензии ФАПСИ 1

Публикаций - 23, упоминаний - 32

Национальный банк Республики Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 930 2
Oracle Corporation 7071 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 2
Казахтелеком 348 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Camunda - Camunda Services GmbH 49 1
TRW 29 1
Открытые технологии 732 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Платина КБ - CyberPlat Казахстан - Киберплат Казахстан 2 1
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1030 1
Temenos AG 26 1
Booz Allen Hamilton 36 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 1
ST SOFT - СТ СОФТ 4 1
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 27 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3339 1
SAP SE 5599 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1771 1
Telegram Group 2936 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1349 1
БАРС Груп 579 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1122 1
LiveTex - ЛайвТекс 34 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 2
Tengri Bank - Тенгри Банк - PNB Казахстан банк - Punjab National Bank - Данабанк 5 2
Окан Интерконтиненталь 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2095 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8839 2
ГПБ - Газпромбанк 1269 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 375 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 1
Falcorny Capital 1 1
Центр-инвест КБ 65 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Кредит Европа банк 67 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Отбасы банк - Жилстройсбербанк Казахстана 3 1
Приорбанк 13 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 15 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Великие Луки банк 1 1
Nissan North America 3 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Фора Банк 86 1
Камкомбанк - Камский коммерческий банк 5 1
Белагропромбанк 24 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Балаково-Банк 2 1
АТФБанк 22 1
Богатырь Көмір - Богатырь Аксес Комир - Экибастузский угольный бассейн 1 1
Национальный банк Республики Беларусь 11 1
CNPC - СНПС-Актобемунайгаз 2 1
Белинвестбанк - Белорусский банк развития и реконструкции 8 1
Альянс Банк 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5650 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5679 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 2
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ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3302 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3196 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 11 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 8
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5775 2
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9337 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14248 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6283 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8643 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 37 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 511 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1256 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
CBDC - Central Bank Digital Currencies - ЦВЦБ - Цифровая валюта центральных банков 22 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4552 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1838 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1762 3
Oracle Hyperion Pillar 28 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 157 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 2
Oracle Hyperion 259 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 35 1
F6 - F6 THF - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 20 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 22 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
МТС Автосекретарь 69 1
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 21 1
Diasoft - Новая Афина - ИСУБД - Информационная система управления банковской деятельностью 18 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
FreePik 1837 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1042 1
Google Android 15235 1
Apple iOS 8576 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3550 1
Новые облачные технологии - МойОфис 956 1
Rakuten Viber 665 1
Apple - App Store 3108 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5713 1
Microsoft Office 365 1041 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
Ланит DocsHouse 4 1
Apple iPhone 6 4861 1
Абдрахманов Серик 2 2
Мирошников Борис 63 2
Родионов Александр 31 2
Гребнов Евгений 2 1
Дробышевский Михаил 53 1
Толкачева Екатерина 43 1
Полевой Василий 14 1
Петерсон Ольга 8 1
Сахаров Никита 2 1
Шерман Марк 1 1
Кутилов Михаил 1 1
Кутовой Андрей 2 1
Абдулина Наиля 1 1
Татинбеков Азат 1 1
Вдов Денис 2 1
Ахмуртова Юлия 1 1
Набигаев Эльмар 2 1
Досымов Адам 2 1
Кравченко Георгий 14 1
Каримов Ринат 35 1
Волков Дмитрий 69 1
Грибов Андрей 74 1
Платицын Андрей 6 1
Ахмедов Руслан 9 1
Назарбаев Нурсултан 85 1
Казахстан - Республика 6045 22
Россия - РФ - Российская федерация 166010 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47576 6
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 5
Беларусь - Белоруссия 6284 3
Украина 7925 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54727 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1417 2
Канада 5081 2
Германия - Федеративная Республика 13218 2
Евразия - Евразийский континент 643 2
Таджикистан - Республика 952 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 160 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 142 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 82 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 67 1
Греция - Афины 124 1
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 50 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Европа 24959 1
Швеция - Королевство 3781 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19526 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8567 1
Европа Восточная 3138 1
Америка Южная 884 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - СФО - Новосибирск 4870 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1218 1
Россия - УФО - Тюменская область 1364 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Европа Западная 1496 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53409 16
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3980 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21615 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27264 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6519 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 996 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 50 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16038 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 314 1
Английский язык 7030 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8246 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1027 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3861 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2888 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1889 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1726 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3151 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5708 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3957 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12301 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8066 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5470 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1138 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3953 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Pearson VUE 55 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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