Индексная книга (каталог) CNews*
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Национальный банк Республики Казахстан Центральный банк Казахстана
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 32
Национальный банк Республики Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|Абдрахманов Серик 2 2
|Мирошников Борис 63 2
|Родионов Александр 31 2
|Гребнов Евгений 2 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Полевой Василий 14 1
|Петерсон Ольга 8 1
|Сахаров Никита 2 1
|Шерман Марк 1 1
|Кутилов Михаил 1 1
|Кутовой Андрей 2 1
|Абдулина Наиля 1 1
|Татинбеков Азат 1 1
|Вдов Денис 2 1
|Ахмуртова Юлия 1 1
|Набигаев Эльмар 2 1
|Досымов Адам 2 1
|Кравченко Георгий 14 1
|Каримов Ринат 35 1
|Волков Дмитрий 69 1
|Грибов Андрей 74 1
|Платицын Андрей 6 1
|Ахмедов Руслан 9 1
|Назарбаев Нурсултан 85 1
|RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3953 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
|Pearson VUE 55 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.