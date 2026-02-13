Разделы

ФСНП РФ Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации

ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации

СОБЫТИЯ


13.02.2026 В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски 1
26.05.2023 Борцы с пиратством отключили ЦОД, чтобы уничтожить один видеосервис. В офлайн ушло множество легальных сайтов 1
28.02.2022 Константин Рензяев -

Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания

 1
28.09.2017 Российская таможня сменила главного по ИТ 2
26.09.2006 Перехват данных: АнтиСОРМ поднимает голову 1
31.03.2004 Суды отказывают "силовикам" в "прослушке" 1
08.08.2003 Главное управление Госнаркоконтроля России осваивает интернет-пространство Сибири 1
11.03.2003 Президент упразднил ФАПСИ 1
13.02.2003 ФОРС внедрил средства защиты передачи данных в информационную систему Самарской Областной Регистрационной Палаты 1
04.04.2002 Российские программисты не платят налоги и алименты 2
01.04.2002 ФАПСИ отчиталось о разработке межведомственной защищенной системы электронного документооборота органов государственной власти 1
26.11.2001 Dancom внедряет технологию FaceIt 1
19.10.2001 Российские системы безопасности будут распознавать лица с FaceIt от Visionics 1
25.07.2001 За 6 дней 'SirCam' стал вирусом №1 2
25.07.2001 "Лаборатория Касперского" поможет "найти и обезвредить" сетевого червя 'SirCam' 1
20.07.2001 Новинки от "Лаборатории Касперского" 1
11.07.2001 Вышли новинки от "Лаборатории Касперского" 1
28.12.2000 Российскому представительству Cisco Systems исполнилось 5 лет 1
20.10.2000 "Конфидент" получил четыре новых лицензии ФАПСИ 1
09.10.2000 Интервью с начальником Управления "Р" МВД Дмитрием Чепчуговым 1
09.06.2000 Французская Bull построит общенациональную сеть российской налоговой полиции с помощью оборудования Cisco Systems 3
21.05.1999 Анонсирован круглый стол по проблемам реализации крупных информационных проектов в государственных и федеральных структурах 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

ФСНП РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25338 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 4
Evol Gold - Эвол Голд - Dancom Group 19 2
VisionICs 9 2
Cisco Systems 5238 2
Oracle Corporation 6902 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Микротест 280 2
Самара Криптосервис 1 1
Ростелеком 10416 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1716 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 17 1
Крок - Croc 1819 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
Эшелон НПО 140 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 237 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 129 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
Verint Systems 39 1
Питерская группа связистов 437 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 21 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 109 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Sonus Networks 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 5
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 4
Руссобанк 7 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
Газпром ПАО 1425 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Walt Disney Company 639 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 357 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 333 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Ростелеком - Удмурттелеком - Удмурт Телеком 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5277 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4830 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6348 5
Совет Министров Республики Беларусь - Минфин РБ - Министерство финансов республики Беларусь - ИВЦ Министерства финансов Белоруссии - Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Белоруссии 8 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 4
Конституционный суд РФ 109 4
Федеральное собрание Российской Федерации 309 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2748 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5053 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 190 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 91 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 494 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32040 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73830 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12413 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16679 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7749 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12351 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22011 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 338 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31995 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13659 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3162 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2673 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17181 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57493 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2823 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13402 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23236 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 2
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 36 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 2
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 138 1
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 101 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18766 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2142 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1452 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17196 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12080 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7455 1
Оцифровка - Digitization 4937 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2367 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 4
Linux OS 11023 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 2
Microsoft Windows 16437 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 2
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 2
Postfix - mail transfer agent 53 2
VisionICs Faceit 11 2
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 113 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2383 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5200 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 55 1
CorpSoft24 - REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 16 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Cisco IOS Firewall 6 1
Зенкин Денис 263 2
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 1
Путин Владимир 3387 1
Песчанских Георгий 38 1
Рензяев Константин 75 1
Васильев Владимир 39 1
Матюхин Владимир 61 1
Данилин Дмитрий 16 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Мартиросян Самвел 16 1
Ларин Андрей 23 1
Пярин Виктор 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158448 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 3
Канада 4998 3
Италия - Итальянская Республика 4439 3
Франция - Французская Республика 8006 3
Казахстан - Республика 5847 2
Европа 24684 2
Польша - Республика 2004 2
Индия - Bharat 5733 2
Германия - Федеративная Республика 12964 2
Турция - Турецкая республика 2506 2
Испания - Королевство 3774 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Беларусь - Белоруссия 6082 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Ирландия - Республика 1030 1
Россия - УФО - Свердловская область 1796 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3212 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Нидерланды - Амстердам 624 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2946 1
Нидерланды 3646 1
Кипр - Республика 621 1
Новая Зеландия 732 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1459 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 1
Земля - Западное полушарие 28 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6373 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11785 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7602 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31964 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3716 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3044 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7298 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2591 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1829 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Судебная власть - Мировой суд 120 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 371 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2977 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9695 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20414 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2267 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5911 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6261 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5978 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1409 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2805 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15261 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 1
Английский язык 6891 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 1
NYT - The New York Times 1091 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2213 1
The Washington Post 344 1
TorrentFreak (TF) 150 1
Times 644 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 531 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
