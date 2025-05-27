Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Удмуртия Глазов
СОБЫТИЯ
Публикаций - 41, упоминаний - 47
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Александр 119 13
|Куртеев Сергей 6 5
|Перешеин Владимир 9 2
|Аскинадзе Станислав 10 2
|Цыплов Алексей 5 2
|Нащекин Павел 3 2
|Верховодов Владимир 3 2
|Попов Александр 55 2
|Шамзон Светлана 33 1
|Шперлинг Андрей 9 1
|Леонов Олег 13 1
|Чайковский Пётр 14 1
|Бобырь Алексей 1 1
|Земляков Сергей 2 1
|Ермолаев Сергей 1 1
|Игнатенко Александр 3 1
|Бакулин Евгений 3 1
|Таракин Евгений 1 1
|Русанов Анатолий 4 1
|Акопян Альберт 2 1
|Рубежный Виктор 3 1
|Левицкий Станислав 3 1
|Коневцев Дмитрий 2 1
|Чернядьева Юлия 2 1
|Глазов Станислав 2 1
|Лахтин Станислав 4 1
|Кожухов Вячеслав 1 1
|Александров Максим 8 1
|Тингаев Николай 2 1
|Чинейкин Сергей 1 1
|Орловский Виктор 407 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Иванов Алексей 162 1
|Беров Иван 44 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Телков Алексей 45 1
|Краснов Михаил 87 1
|Коновалов Сергей 7 1
|Миронов Юрий 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461492, в очереди разбора - 728111.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461492, в очереди разбора - 728111.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.