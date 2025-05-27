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Россия ПФО Удмуртия Глазов

Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов

СОБЫТИЯ


27.05.2025 Купеческие особняки, колледжи и автодороги: где в Удмуртии интернет стал быстрее 2
14.02.2025 Для туристов и местных жителей «МегаФон» ускорил интернет в городах Удмуртии 2
23.10.2024 В Удмуртии связисты увеличили 4G-покрытие для 100 тыс. жителей 1
24.07.2024 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в 12 районах и на автодорогах Удмуртии 1
20.06.2024 В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам 1
22.05.2024 Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России 1
18.04.2024 Старшеклассники из Удмуртии предпочитают учиться в местных вузах 1
26.03.2024 От скверов до музеев: где в Удмуртии выросла скорость 4G 1
20.02.2024 На родине пельменя и бесермян заработали новые объекты связи 1
18.01.2024 В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия 1
15.01.2024 В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом» 1
21.12.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в Ижевске 1
24.11.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в крупных городах Удмуртии 1
13.09.2023 «Мегафон»: в городах и селах Удмуртии увеличилось потребление интернета 2
03.08.2023 «Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове 1
16.05.2023 Энергетики стали чаще закупать отечественное ПО 1
12.04.2023 В «Русатом Инфраструктурные решения» оценили потенциал цифровизации предприятий водоснабжения 1
18.10.2022 «Росатом» вывел на рынок продукт для цифровизации предприятий энергетики и теплоснабжения 1
24.02.2022 РИР развивает цифровую трансформацию муниципалитетов 1
24.11.2021 Город в Удмуртии задает новые стандарты цифровизации в области водоснабжения 2
13.10.2021 В Глазове введен в работу цифровой диспетчерский центр городского водоканала 2
24.06.2021 «Росатом» представил систему «Цифровое ресурсоснабжение» 1
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 1
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 1
31.05.2017 Tele2 запустил сети LTE в Удмуртской республике и Вологодской области 1
14.03.2017 Занявшаяся ветряками «дочка» «Росатома» запустила трехлетний проект на «1С» 1
12.08.2015 МТС: Удмуртия стала самым активным 4G-регионом Поволжья 1
15.12.2014 ТТК запустил WiMAX в Коврове Владимирской области 1
04.12.2014 ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири 1
02.12.2014 ТТК запустил WiMAX в Глазове Удмуртской Республики 2
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
16.07.2014 Жители Удмуртии утроили активность в LTE-сети МТС 1
05.02.2014 МТС расширила сеть LTE в Удмуртии 1
14.10.2013 «Ростелеком» расширил охват сети FTTB в Удмуртии 1
23.09.2013 МТС запустила собственную сеть LTE в Удмуртии 1
13.03.2013 Жители Удмуртии получат первые 149 УЭК 1
13.12.2011 «Ростелеком» приступил к переводу в электронный вид государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике 1
21.10.2011 МТС увеличила покрытие сети 3G в Удмуртской Республике на 70% за 9 месяцев 1
23.09.2011 МТС построила корпоративную сеть связи для Удмуртстата с использованием конвергентных технологий 1
24.06.2004 Сеть "Би Лайн GSM" запущена в Удмуртии 1

Публикаций - 41, упоминаний - 47

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10708 16
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15718 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1579 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 4
Ростелеком 10935 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3336 3
ФСО РФ - Система НТЦ правовой информации - Система Научно-технический центр правовой информации 4 2
9581 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 274 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 2
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 1
Siemens AG - Siemens Group 2672 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 1
МТС - МТС Удмуртия - ЦСУ-900 - Цифровые Сети Удмуртии-900 8 1
Verysell Telecom - Верисел Телеком 42 1
ВымпелКом - Билайн - Восток-Запад Телеком 18 1
МДА - Международный деловой альянс - ИПА - Информационные производственные архитектуры 5 1
Huawei 4663 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5882 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
UFS.Travel - УФС - UFS - Универсальная финансовая система 23 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
Ростелеком - Удмурттелеком - Удмурт Телеком 5 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 2
ТМК - ЧТПЗ - Римера - Ижнефтемаш - Алнас 10 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
Росатом - ОТЭК - Объединенная теплоэнергетическая компания 1 1
Черемушки 61 1
Росатом - Русатом Бел 3 1
Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда 2 1
Государственный русский драматический театр Удмуртии 1 1
Комбарко 3 1
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2418 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Ветро ОГК АО - Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания 1 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2332 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 4
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5963 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Судебная власть - Judicial power 2495 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13767 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1164 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3682 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1593 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 455 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10117 24
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33685 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10859 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27233 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11293 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2815 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3953 6
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