Россия ПФО Удмуртия Шарканский район Шаркан

Россия - ПФО - Удмуртия - Шарканский район - Шаркан

СОБЫТИЯ


27.02.2026 «МегаФон» улучшил цифровое покрытие в небольших селах и деревнях Удмуртии 1
12.12.2025 Для 400 жителей Удмуртии впервые запустили мобильный интернет 1
24.07.2025 «МегаФон» обеспечит новое покрытие и мобильный интернет для 400 жителей Удмуртии 1
07.10.2024 «МегаФон» запустил 4G-интернет на родине первого удмуртского писателя 1
01.02.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети 37 поселений Удмуртии 1
18.01.2024 В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия 2
18.12.2023 85 деревень Удмуртии обеспечены мобильной связью и интернетом в 2023 г. 1
05.10.2023 «Мегафон» улучшил связь в Ижевске и 28 поселениях Удмуртии 1
05.04.2023 «Мегафон» запустил мобильный интернет в туристических местах Удмуртии 2
29.10.2004 "Скай Линк" развернул сеть IMT-MC-450 в Удмуртии 1
20.04.2004 "МегаФон" расширил покрытие в Удмуртии 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10150 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 3
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Huawei Technologies 405 1
Комбарко 3 1
ИЛМЗ - Ижевский литейно-механический завод 1 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 376 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8556 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4052 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8871 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7715 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9623 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3351 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3140 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1680 2
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1324 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1107 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7144 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13363 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8980 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5952 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 101 1
Соловьев Александр 110 7
Путин Владимир 3395 1
Фоминов Михаил 4 1
Олюнин Александр 1 1
Верещагин Григорий 1 1
Меджитов Тимур 85 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 897 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Малопургинский район - Малая Пурга 15 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Балезинский район - Балезино 19 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 52 5
Россия - Завьяловский район 17 4
Россия - РФ - Российская федерация 158984 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Вавожский район - Вавож 10 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Каракулинский район - Каракулино - Усть-Бельск - Чеганда 9 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Кезский район - Кез 14 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 1
Россия - СФО - Новосибирск 4725 1
Москва - ЮЗАО - Зюзино 11 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4347 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Камбарский район - Камбарка 7 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кильмезский район - Кильмезь 7 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1260 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 646 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1639 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2255 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1898 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4276 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 1
