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Москва ЮЗАО Зюзино

Москва - ЮЗАО - Зюзино

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Максим Ликсутов: Промышленный комплекс для производства рентгеновской техники на юго-западе Москвы готов на 30% 1
22.05.2024 Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России 1
18.01.2024 В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия 1
26.01.2022 В «Яндекс.картах» впервые появились панорамы новых станций БКЛ 1
01.10.2015 Москвичи смогут удаленно записаться на оформление биометрического загранпаспорта 1
23.05.2014 В офисе «Яндекс.Денег» проходит обыск 1
25.01.2010 Абонентская база «Акадо» в Ethernet-сегменте составила более 130 тыс 1
14.04.2009 «Акадо» модернизировала Ethernet-сегмент своей сети 1
19.10.2007 МГТС модернизирует три АТС Севастопольского и Филевского узлов 1
25.06.2007 2КОМ расширил охват сети в Москве 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7763 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 2
Almatel - 2КОМ 19 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
МегаФон 9314 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
ФСО РФ - Система НТЦ правовой информации - Система Научно-технический центр правовой информации 4 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7631 1
Почта России ПАО 2164 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 63 1
Мосводоканал МГУП 67 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
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ГЭС-2 Дом культуры 8 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 72 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 699 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2590 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 11 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 26 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 1
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DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 134 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2627 1
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Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 542 1
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