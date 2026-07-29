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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЮВАО Марьино

Москва - ЮВАО - Марьино

СОБЫТИЯ


29.07.2026 «Яндекс» выпустил на улицы Москвы новое беспилотное такси 1
27.04.2026 Анатолий Гарбузов: В Москве запустили в эксплуатацию первые лифты КМЗ с информационными экранами 24 дюйма 1
01.09.2025 «Яндекс Карты» запустили отображение сигналов всех светофоров в центре Москвы 1
04.07.2025 Самые длинные поездки на самокатах и велосипедах совершают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре 1
29.01.2025 «МегаФон»: у городского населения Марий Эл вырос интерес к сельской жизни 1
13.11.2024 Теплая осень спровоцировала новую волну туристов в Сергиев Посад 1
25.09.2024 МТС улучшила качество связи на новом участке дублера Калужского шоссе 1
13.05.2024 «Лента» закупает роботов-уборщиков для своей сети супермаркетов 1
08.05.2024 «Лента» трудоустроит роботов-уборщиков в новые супермаркеты 1
12.03.2024 Аналитика МТС: ежемесячное количество пользователей Telegram в России превысило 85 млн человек 1
04.03.2024 «МегаФон» вдвое ускорил мобильный интернет на востоке Москвы с помощью технологии MIMO 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
29.05.2023 Более 2300 точек доступа к бесплатной сети Wi-Fi работают в столичных библиотеках 1
17.12.2021 В «Яндекс.картах» появились панорамы с новыми достопримечательностями Москвы 1
10.06.2021 ВТБ: новые резиденты индустриального парка «Марьино» инвестируют в свои проекты более 5 млрд рублей 1
14.11.2019 Концерн «Автоматика» представил обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц 1
14.11.2019 «Автоматика» представила обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц 1
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT 1
29.08.2019 «Билайн» предоставит технологии для развития инфраструктуры Санкт-Петербурга 1
29.08.2019 «Билайн» займется созданием цифровой экономики Санкт-Петербурга 1
08.07.2019 «Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей 1
02.07.2019 «Билайн» активировал технологию NB-IoT по всей Москве 1
29.04.2019 В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ 1
17.12.2018 Правительство Москвы и «Билайн» заключили соглашение о развитии услуг связи в столице 1
29.11.2018 «Билайн» представил гибридную сеть для интернета вещей 1
27.11.2018 «Билайн» нацелился покупать системных интеграторов 1
16.10.2018 «Билайн» развернул стандарт NB-IoT на сети LTE в Новосибирске 1
15.10.2018 «Билайн» протестировал учет электроэнергии на базе «интернета вещей» 1
12.10.2018 «Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT 1
17.09.2018 «Билайн» и Ericsson заключили соглашение о развитии 5G и интернета вещей 1
25.06.2018 «Билайн» начал тестировать решения в области интернета вещей в Москве 1
26.04.2018 Банк «Уралсиб» запустил бизнес- сервис по бесплатной доставке в офис на такси 2
26.01.2015 В переходах столичного метро появятся автоматизированные зоны самообслуживания 1
22.04.2014 Самая быстрая LTE-сеть в Москве оказалась у «Мегафона» 1
22.11.2012 МТС улучшила качество связи в популярных местах зимнего отдыха жителей Центральной России 1
13.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 75 новых домов 1
07.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 125 новых домов 1
31.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 150 новых домов 1
23.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 100 новых домов 1
23.08.2011 «Ё-мобиль» будет ездить на Android'e 1

Публикаций - 71, упоминаний - 73

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
МегаФон 10742 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 24 2
Google LLC 12688 2
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 20 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
Motorola Inc 1156 2
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
SPI robotics 2 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Lenovo Motorola 3566 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 1
1С-Старт 6 1
АСВТ 96 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Elster - Эльстер Метроника 6 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 1
Черемушки 62 5
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 4
Мосэнерго ПАО 132 4
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 3
РЖД МЖД - Курский вокзал 15 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Евросеть 1421 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
CallToVisit - Колтувизит 4 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 12 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Келнотское охотничье-рыболовное хозяйство 1 1
НАК России им. Чкалова ФГУП - Национальный аэроклуб России имени В. П. Чкалова - Тушинский аэродром - Тушинское аэрополе - «Тушинка 3 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
КМЗ - Карачаровский механический завод 16 1
ЯРОВИТ Моторс 2 1
ГЭС-2 Дом культуры 8 1
МонАрх Концерн 10 1
Промотходы МГУП 2 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Парк Зарядье 49 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
ГБУ ТЦСО Марьино - Центр социального обслуживания района Марьино 1 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
PUDU Robotics 14 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
МТС Big Data 324 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 1
Elster Метроника 150 - серия модемов 1 1
Elster - Альфа Смарт 1 1
Monarch - Монарх - электромобиль 30 1
МТС 3G-сеть 121 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Luxe Retail - TradeX 60 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 18 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 50 1
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС Omnichannel 9 1
Лента - Lenta.UP - Платформа для работы с поставщиками и центр инноваций 3 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Google Android 15243 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Лацанич Василь 106 4
Сивков Арташес 17 3
Курин Вадим 12 3
Лысенко Эдуард 317 3
Медведев Владислав 62 2
Ликсутов Максим 245 2
Кириллов Леонид 2 2
Царева Светлана 2 2
Поршнев Альберт 4 2
Кабанов Владимир 178 2
Евтушенко Олег 145 2
Чубайс Анатолий 222 2
Чамара Денис 59 2
Шведов Александр 46 2
Харитонов Александр 69 1
Козлов Сергей 49 1
Иванченко Павел 6 1
Соколов Максим 27 1
Хомутинников Александр 8 1
Милицкий Александр 10 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Абрамов Андрей 41 1
Каруля Максим 2 1
Смирнов Михаил 73 1
Маландий Екатерина 1 1
Владимиров Олег 11 1
Донской Дмитрий 40 1
Иванов Юрий 33 1
Алумов Сергей 4 1
Кнышев Сергей 7 1
Казакова Анастасия 8 1
Бортников Денис 10 1
Лобанов Денис 47 1
Шишканов Денис 1 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Стрельцов Геннадий 2 1
Lindkvist Marcus - Линдквист Маркус 1 1
Сардарян Роберт 19 1
Рылов Дмитрий 56 1
Овчинников Борис 129 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 59
Россия - РФ - Российская федерация 166164 35
Москва - ЮВАО - Люблино 41 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 14
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 14 11
Москва - ВАО - Перово 26 10
Москва - ЮАО - Орехово-Борисово 20 8
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