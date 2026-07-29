Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЮВАО Марьино
СОБЫТИЯ
Публикаций - 71, упоминаний - 73
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Лацанич Василь 106 4
|Сивков Арташес 17 3
|Курин Вадим 12 3
|Лысенко Эдуард 317 3
|Медведев Владислав 62 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Кириллов Леонид 2 2
|Царева Светлана 2 2
|Поршнев Альберт 4 2
|Кабанов Владимир 178 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Чамара Денис 59 2
|Шведов Александр 46 2
|Харитонов Александр 69 1
|Козлов Сергей 49 1
|Иванченко Павел 6 1
|Соколов Максим 27 1
|Хомутинников Александр 8 1
|Милицкий Александр 10 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Абрамов Андрей 41 1
|Каруля Максим 2 1
|Смирнов Михаил 73 1
|Маландий Екатерина 1 1
|Владимиров Олег 11 1
|Донской Дмитрий 40 1
|Иванов Юрий 33 1
|Алумов Сергей 4 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Казакова Анастасия 8 1
|Бортников Денис 10 1
|Лобанов Денис 47 1
|Шишканов Денис 1 1
|Bush George - Буш Джордж 336 1
|Стрельцов Геннадий 2 1
|Lindkvist Marcus - Линдквист Маркус 1 1
|Сардарян Роберт 19 1
|Рылов Дмитрий 56 1
|Овчинников Борис 129 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
|Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.