Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москва
ЮВАО
Марьино
Публикаций - 43, упоминаний - 48
Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1051 2
|Лацанич Василь 92 4
|Лысенко Эдуард 210 3
|Сивков Арташес 16 3
|Евтушенко Олег 125 2
|Чамара Денис 57 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Шведов Александр 18 2
|Каруля Максим 1 1
|Сардарян Роберт 19 1
|Маландий Екатерина 1 1
|Владимиров Олег 1 1
|Алумов Сергей 4 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Казакова Анастасия 6 1
|Бортников Денис 8 1
|Лобанов Денис 37 1
|Шишканов Денис 1 1
|Стрельцов Геннадий 2 1
|Lindkvist Marcus - Линдквист Маркус 1 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Хомутинников Александр 2 1
|Соколов Максим 15 1
|Иванченко Павел 6 1
|Козлов Сергей 22 1
|Малис Александр 142 1
|Чубайс Анатолий 111 1
|Путин Владимир 2036 1
|Солодовников Денис 63 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Усманов Алишер 247 1
|Черепенников Антон 52 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 5014 4
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 266 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 471 1
|Эхо Москвы - радиостанция 84 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 110 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 902880, в очереди разбора - 805862.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 902880, в очереди разбора - 805862.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru