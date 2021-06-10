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Москва
ЮВАО
Марьино

Москва - ЮВАО - Марьино


10.06.2021 ВТБ: новые резиденты индустриального парка «Марьино» инвестируют в свои проекты более 5 млрд рублей 3
14.11.2019 Концерн «Автоматика» представил обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц 1
14.11.2019 «Автоматика» представила обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц 1
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT 3
29.08.2019 «Билайн» предоставит технологии для развития инфраструктуры Санкт-Петербурга 1
29.08.2019 «Билайн» займется созданием цифровой экономики Санкт-Петербурга 1
08.07.2019 «Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей 1
02.07.2019 «Билайн» активировал технологию NB-IoT по всей Москве 1
29.04.2019 В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ 1
17.12.2018 Правительство Москвы и «Билайн» заключили соглашение о развитии услуг связи в столице 1
29.11.2018 «Билайн» представил гибридную сеть для интернета вещей 1
27.11.2018 «Билайн» нацелился покупать системных интеграторов 2
16.10.2018 «Билайн» развернул стандарт NB-IoT на сети LTE в Новосибирске 1
15.10.2018 «Билайн» протестировал учет электроэнергии на базе «интернета вещей» 1
12.10.2018 «Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT 1
17.09.2018 «Билайн» и Ericsson заключили соглашение о развитии 5G и интернета вещей 1
25.06.2018 «Билайн» начал тестировать решения в области интернета вещей в Москве 1
26.04.2018 Банк «Уралсиб» запустил бизнес- сервис по бесплатной доставке в офис на такси 1
26.01.2015 В переходах столичного метро появятся автоматизированные зоны самообслуживания 1
22.04.2014 Самая быстрая LTE-сеть в Москве оказалась у «Мегафона» 1
13.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 75 новых домов 1
07.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 125 новых домов 1
31.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 150 новых домов 1
23.08.2011 «Ё-мобиль» будет ездить на Android'e 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
24.03.2011 В Москве состоялась Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых» 1
28.09.2010 "Кораблик" взял на борт ERP 1
14.09.2010 МГТС переключит в код «499» 20 тыс. абонентов в Марьино, Вешняках и Курьяново 1
25.01.2010 Абонентская база «Акадо» в Ethernet-сегменте составила более 130 тыс 1
07.07.2009 «Акадо» перейдёт на единый частотный план в ЮВАО 1
14.04.2009 «Акадо» модернизировала Ethernet-сегмент своей сети 1
23.05.2007 Москва: NetByNet метит на место Qwerty 1
24.08.2006 Буш вернул россиянам арестованные телефоны? 1
04.07.2006 NetByNet сменил хозяина 1
04.07.2006 Москва: три Ethernet-оператора слились 1
26.04.2006 Мобильники "Евросети" пошли под нож 1
17.02.2006 HDTV пришло в Москву. Контента нет 1
16.02.2006 Cisco и "Искрателеком" запустили HDTV 1
11.01.2006 "Билайн" получил "тройку" за связь 1
25.05.2005 Москва заглянула в Апокалипсис 1

Публикаций - 43, упоминаний - 48

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6401 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7327 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1149 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5329 5
Ericsson 1067 4
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 67 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 120 3
Акадо Телеком - Комкор 715 3
Ростех - Концерн Автоматика 404 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 131 2
Google LLC 8569 2
Скай Линк - Skylink 787 2
Lenovo Motorola 1546 2
Ростех - Ростехнологии 2242 2
NVision Group - Энвижн Груп 585 2
Центел - Центральный телеграф 238 1
Elster - Эльстер Метроника 4 1
АФК Система ПАО 1352 1
НТВ-Плюс 211 1
ИнфоТех 17 1
ИКС холдинг - Форпост 36 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 258 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 154 1
VK - Mail.ru Group 2678 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7192 1
Cisco Systems 2572 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2062 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1721 1
Корус Консалтинг ГК 849 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 74 1
Yandex - Яндекс 4285 1
Microsoft Corporation 14192 1
Мосэнерго ПАО 66 3
Интер РАО ПАО 213 3
Квадра ПАО 14 3
Сокольники - Парк культуры и отдыха 30 3
Евросеть 1216 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 9 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1724 1
Уралсиб Банк 410 1
Кораблик 33 1
Мосэнергосбыт АО 80 1
CallToVisit - Колтувизит 4 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 25 1
ОНЭКСИМ ГК 36 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 284 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 3
Правительство Москвы 716 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6329 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2111 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1612 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 660 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 686 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 84 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 58 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 39 1
ГБУ ТЦСО Марьино - Центр социального обслуживания района Марьино 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1051 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 841 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 581 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1376 6
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5612 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8331 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 171 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 209 2
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 2
3G - Стандарт мобильной связи 4174 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3178 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 995 2
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 25 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2648 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 14 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 314 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 119 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 58 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 31 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 254 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 715 1
eMTC - enhanced Machine-Type Communication 4 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 639 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1726 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1744 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2344 1
Умные платформы 512 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2028 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11083 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 536 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1360 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3302 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 618 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 86 1
Google Android 10781 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 620 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 23 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 95 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
Speedtest by Ookla 33 1
Elster Метроника 150 - серия модемов 1 1
Elster - Альфа Смарт 1 1
МТС 3G-сеть 87 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 14 1
Лацанич Василь 92 4
Лысенко Эдуард 210 3
Сивков Арташес 16 3
Евтушенко Олег 125 2
Чамара Денис 57 2
Кабанов Владимир 174 2
Шведов Александр 18 2
Каруля Максим 1 1
Сардарян Роберт 19 1
Маландий Екатерина 1 1
Владимиров Олег 1 1
Алумов Сергей 4 1
Кнышев Сергей 7 1
Казакова Анастасия 6 1
Бортников Денис 8 1
Лобанов Денис 37 1
Шишканов Денис 1 1
Стрельцов Геннадий 2 1
Lindkvist Marcus - Линдквист Маркус 1 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Хомутинников Александр 2 1
Соколов Максим 15 1
Иванченко Павел 6 1
Козлов Сергей 22 1
Малис Александр 142 1
Чубайс Анатолий 111 1
Путин Владимир 2036 1
Солодовников Денис 63 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Усманов Алишер 247 1
Черепенников Антон 52 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20979 25
Россия - Российская федерация - РФ 66669 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9264 11
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 11 11
Россия - ЦФО - Калужская область 646 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 381 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 343 3
Россия - СФО - Новосибирск 2374 3
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 68 3
Россия - ЦФО - Тульская область 804 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18491 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 861 2
Бразилия - Федеративная Республика 1324 2
Россия - ЦФО - Тверская область 283 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1045 2
Москва - Новокосино 12 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1745 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7000 2
Россия - Сибирь 1065 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1529 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 302 2
Сингапур - Республика 925 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 212 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2905 1
Великобритания - Виргинские Острова 133 1
Марьино Индустриальный парк 1 1
Москва - Бибирево 12 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 212 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 154 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 279 1
Россия - ЦФО - Брянская область 99 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 65 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 69 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 92 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арск 6 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 16 1
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 101 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 44 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 111 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 69 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 482 4
Черкизон - Черкизовский рынок 67 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2413 1
Резерв универсального обслуживания 39 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3654 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 261 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 5014 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 266 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 471 1
Эхо Москвы - радиостанция 84 1
Стрим-ТВ - телекомпания 110 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 696 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Академгородок Новосибирск 42 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 902880, в очереди разбора - 805862.
Создано именных указателей - 47096.
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