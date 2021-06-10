ВТБ: новые резиденты индустриального парка «Марьино» инвестируют в свои проекты более 5 млрд рублей

Индустриальный парк «Марьино» в Санкт-Петербурге привлек пять новых резидентов, которые будут развивать на его территории производственные проекты с прогнозируемым объемом инвестиций более 5 млрд рублей до 2024 года. ВТБ заключил меморандумы о совместной деятельности по реализации проектов с компаниями-резидентами на ПМЭФ-2021.

Документы подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и руководители компаний-резидентов. Мероприятие состоялось в присутствии вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Новые резиденты «Марьино» будут заниматься развитием высокотехнологичных проектов в разных отраслях промышленности и ИТ. После их размещения в индустриальном парке будет создано более 400 рабочих мест.

«ВМПАВТО» запустит производство смазочных материалов и препаратов для технического обслуживания машин и механизмов, всего более 600 наименований продукции.

«НСК Химия» планирует строительство завода по изготовлению антипригарных и декоративных покрытий для посуды и других видов продукции.

Хостинг-провайдер «Медиа Лэнд» построит на территории «Марьино» дата-центр, оснащенный новейшими решениями иммерсионного охлаждения серверного оборудования и мониторинга отказоустойчивости на базе нейросетей. Ожидается, что услуги дата-центра будут востребованы как малым, так и крупным бизнесом, а также государственными структурами.

НПК «Провита» будет выпускать установки для производства технических и медицинских газов, в том числе концентраторов кислорода для использования в лечебных учреждениях. Целями проекта также являются разработка и внедрение новых технологий в области разделения газовых смесей некриогенными методами.

«РИТВЕРЦ» создаст научно-производственное предприятие по разработке и выпуску радионуклидной продукции − комплектующих для оборудования, используемого в нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности, ядерной медицине, приборостроении и других отраслях.

«Для ВТБ стратегически важно партнерство в проектах, которые способствуют повышению инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга, развитию на его территории высокотехнологичных производств, созданию новых рабочих мест. Востребованность индустриального парка «Марьино», финансовым партнером которого выступает банк, растет среди российских и зарубежных компаний. Уверен, что проекты новых резидентов будут реализованы в установленные сроки, станут экономически выгодными и внесут свой вклад в развитие промышленности и цифровизации», − прокомментировал Денис Бортников.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов отметил: «Индекс промпроизводства за первые 4 месяца 2021 года в Петербурге составил 105,8% к соответствующему периоду предыдущего года. Городская промышленность динамично развивается, и этот рост невозможен без строительства новых современных производств. Мы благодарны частными инвесторам за то, что они выбирают Санкт-Петербург для локализации своих проектов. Отрадно отметить, что центром притяжения новых инвестиции становится индустриальный парк «Марьино», развивающийся при тесном взаимодействии Администрации Санкт-Петербурга и банка ВТБ».