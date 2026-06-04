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Бортников Денис
СОБЫТИЯ
Бортников Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 1
|ВТБ Бизнес 48 2
|ВТБ Касса - ВТБ SoftPOS 7 1
|ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
|ВТБ - Cifra Цифровая бухгалтерия 3 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 872 1
|Копытова Юлия 18 1
|Кулик Вадим 205 1
|Солонин Спартак 33 1
|Кондратенко Максим 5 1
|Соколов Максим 27 1
|Есипенко Ирина 8 1
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