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Бортников Денис

СОБЫТИЯ


04.06.2026 В ДНР построят первый дата-центр 1
13.12.2022 ВТБ стал победителем премий «Время инноваций» и Digital Leaders 1
12.08.2021 ВТБ: число клиентов среднего и малого бизнеса выросло почти на 20% 1
11.08.2021 ВТБ вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП 1
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
10.06.2021 ВТБ: новые резиденты индустриального парка «Марьино» инвестируют в свои проекты более 5 млрд рублей 1
02.12.2020 ВТБ предоставил первый льготный кредит на цифровизацию 1
27.05.2020 ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса 1
04.06.2019 ВТБ и «Первый ОФД» запустили комплексный продукт для СМБ 1
15.03.2019 ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с СМБ 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Бортников Денис и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 316 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 426 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 6
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 389 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3036 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1286 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2404 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5886 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2607 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1309 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5002 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4810 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33933 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26403 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4273 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10064 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2167 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4559 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2503 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6548 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3189 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3101 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8070 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6115 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3546 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6073 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12652 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12721 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8451 1
ВТБ Бизнес 48 2
ВТБ Касса - ВТБ SoftPOS 7 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
ВТБ - Cifra Цифровая бухгалтерия 3 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 872 1
Копытова Юлия 18 1
Кулик Вадим 205 1
Солонин Спартак 33 1
Кондратенко Максим 5 1
Соколов Максим 27 1
Есипенко Ирина 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1749 1
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Казахстан - Республика 5969 1
Армения - Республика 2425 1
Беларусь - Белоруссия 6218 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1399 1
Украина 7895 1
Узбекистан - Республика 1965 1
Грузия 1316 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1641 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1098 1
Таджикистан - Республика 938 1
Москва - ЮВАО - Марьино 70 1
Молдавия - Республика Молдова 735 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12107 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7444 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6932 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5500 2
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 28 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 790 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1299 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2715 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17907 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1178 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1255 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11112 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1523 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4377 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7633 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3903 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4537 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2309 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 1
CNews Инновация года - награда 150 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 625 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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