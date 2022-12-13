ВТБ стал победителем премий «Время инноваций» и Digital Leaders

Решения ВТБ для среднего и малого бизнеса победили в пяти номинациях премии «Время инноваций» и в десяти − Digital Leaders Award. Жюри ежегодно отмечают лучшие проекты в области цифровизации и онлайн-сервисов.

Премию «Время инноваций» ВТБ получил в категории «Финансы и консалтинг» за мобильный банк ВТБ Бизнес Lite в номинации «Техническая инновация года» и интернет-банк ВТБ Бизнес в номинации «Организационно-управленческая инновация года». Развитие этих каналов позволило кредитной организации перевести работу с клиентами СМБ в онлайн. В рамках номинации «Инновация года» высшей оценкой отмечена услуга по выдаче КЭП для предпринимателей, которой они могут воспользоваться более чем в 300 офисах ВТБ по всей России. Лучшим сервисным решением признана цифровая бухгалтерия ВТБ Cifra, которая позволяет клиентам перевести на аутсорсинг бухгалтерское обслуживание.

В рамках премии Digital Leaders Award интернет-банк ВТБ Бизнес отметили сразу в двух номинациях – «Цифровой дизайн для бизнеса» в категории «Разработка года» и «Трансформация года» в блоке «Банковские услуги для бизнеса». Лучшим также стал и виртуальный помощник, обрабатывающий 75% обращений клиентов в чате интернет-банка. В категории «Разработка года» в номинации «Оптимизация процессов» отмечена новая интеллектуальная система управления продажами, благодаря которой банк повысил эффективность работы по привлечению новых клиентов.

В категории «Сервисы и решения для бизнеса» мобильным приложением года стало ВТБ Бизнес Lite, маркетплейсом года – линейка бизнес-сервисов ВТБ, объединяющая более 20 продуктов для решения различных задач бизнеса от юридических услуг до запуска интернет-магазина «под ключ». Проект по внедрению токенизации цифровых бизнес-карт признан в этом году лучшим в номинации «Трансформация года» (категория «Банковские онлайн-услуги»). Он позволил клиентам сохранить возможность оплаты с помощью смартфона. Сервисом года в категории «Дистанционный клиентский сервис» стало решение ВТБ для регистрации нового бизнеса, а платформа для организации выездного сервиса для предпринимателей отмечена как Smart-решение года.

«Стратегия ВТБ направлена на цифровизацию всех продуктов и услуг для клиентов среднего и малого бизнеса. Благодаря цифровой трансформации банк берет на себя все больше рутинных задач, чтобы предприниматели могли уделять достаточно времени и внимания развитию своего бизнеса. От безопасности и стабильность использования нашей экосистемы сервисов зависит удобство клиентов и непрерывность рабочих процессов в сотнях тысяч компаний. Несмотря на существующие внешние ограничения нам удалось сохранить не только привычный клиентский опыт, но и предоставить нашим партнерам дополнительную поддержку. ВТБ постоянно совершенствует функционал продуктов и сервисов, а престижные награды еще раз подтверждают их актуальность и востребованность на рынке. Мы признательны экспертам за высокие оценки и продолжим развитие российского финансового сектора», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.■