Россияне испугались цифрового рубля и банковских счетов. Страна в спешке переходит на бумажные деньги

Россияне массово переходят на бумажные деньги, несмотря на все усилия властей по продвижению цифрового рубля и старания банков по упрощению процедур пользования счетами. Десятки миллионов жителей по всей стране вернулись к хранению сбережений в наличных деньгах – более трети всего населения.

Наличные против безналичных

Бумажные деньги стали самым популярным способом хранения сбережений среди россиян. Они предпочитают именно наличные – для них риски, связанные с ними, включая высокую инфляцию, оказались менее значимыми по сравнению с рисками вокруг двух других форм российской валюты.

К концу 2026 г. в России существовало три формы рубля – обычные наличные, которыми жители страны пользуются десятилетиями, электронные на картах банков, а также новый цифровой рубль, распространение которого началось 1 сентября 2026 г.

Как пишут «Известия» со ссылкой на статистику «инФОМ», по итогам сентября 2026 г., месяца запуска цифрового рубля, 38% населения предпочитали именно наличные рубли. Согласно Росстату, к началу 2026 г. население России составляло в пределах 146 млн человек. 38% от этого количества – 55,48 млн.

Иными словами, для более чем трети россиян, для десятков миллионов человек, именно наличные являются самым надежным видом отечественной валюты в вопросе хранения своих сбережений.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Больше трети россиян вернулись к наличным деньгам

Не менее важной является и динамика «аналогизации» рубля. Всего за год доля предпочитающих наличные деньги россиян выросла на 6 процентных пунктов – в сентябре 2025 г. их было 32%, менее трети. По данным «инФОМ», это самый большой прирост с весны 2022 г., когда курс национальной валюты резко обвалился. Напомним, тогда пиковым значением стало 120,4 руб. за один доллар США.

Россияне предпочитают нал

По информации «Известий», россияне в недавнем прошлом годами выбирали хранить свои сбережения на банковских счетах – этот способ был самым предпочтительным, по меньшей мере, с 2014 г.

Ситуация в корне изменилась весной 2022 г. После резкого изменения геополитики и, как следствие, отечественных экономических реалий, жители страны начали быстро возвращаться к наличным.

В современной российской действительности жители страны предпочитают иметь прямой доступ к своим деньгам, без посредников в виде банков или цифрового рубля. На это изданию указала заместитель гендиректора страховой компании «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

По ее словам, происходящее связано в первую очередь с нынешними явлениями цифровизации страны. Наличные деньги работают даже тогда, когда нет доступа в интернет, когда не работают терминалы оплаты и пр. К примеру, в Москве весь март 2026 г. не было мобильного интернета, что вынудило жителей и гостей города расплачиваться исключительно наличными.

Напомним также, что с начала 2026 г. в России вдвое увеличилось число причин, по которым банк может отказать в переводе денег и следом за этим заблокировать счет, оставив его владельца без доступа к своим же деньгам.

На связь стремления россиян перейти на наличные из-за риска блокировок счетов при переводе денег изданию указал аналитик Freedom Global Владимир Чернов. По его словам, жители страны хотят быть уверенными в том, что смогут потратить свои деньги тогда, когда им это потребуется – например, на продукты или лекарства, и только наличные дают им такую уверенность. Чернов добавил, что ради этой уверенности десятки миллионов россиян готовы отказаться даже от кешбэка при оплате банковской картой.

Масштабы происходящего

Наиболее высокий спрос на наличные в России за последние два года наблюдается с зимы 2026 г. Так, с февраля по сентябрь 2026 г., то есть всего за полгода, объем наличных в обращении вырос на 3,3 трлн. руб.

Центробанк полагает, что весь 2026 г. объем нала в обращении увеличится на 3,7 трлн руб. При этом регулятор прогнозирует дальнейшее увеличение доли бумажных рублей в обороте – на 2 трлн руб. в 2027 г.

Важно отметить, что интерес россиян к хранению своих денег в банках падает не только из-за рисков остаться без них в момент совершения оплаты или перевода. Чем ниже ключевая ставка Центробанка, тем ниже и ставки по банковским вкладам, а это напрямую влияет на доходность россиян от денег, хранящихся на их счетах. Сентября 2025 г. по сентябрь 2026 г. Центробанк несколько раз снижал ключевую ставку, и в итоге она упала с 18% до 14%.

Попытки затормозить

Власти и банки одновременно пытаются охладить интерес россиян к наличным деньгам. К примеру, финорганизации стремительно сокращают сети своих банкоматов, в результате чего у людей становится меньше возможностей снять деньги со своих счетов. А чтобы они не пошли за ними в отделения, банки эти отделения закрывают, притом, как сообщал CNews, не менее оперативно и масштабно, в особенности Сбербанк.

Государство, тем временем, заходит с другого фланга – оно усиливает контроль за оборотом наличных денег в стране. Самый последний пример на момент выхода материала – 29 сентября 2026 г. был введен запрет на вывоз более 1 млн руб. в страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан).

Это ограничение также распространяется на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан и касается физлиц, то есть, по сути, всех россиян, у которых нет ИП или юрлица.

Несите ваши денежки

Российские банки отрицают, что в стране возник резкий тренд на наличные деньги. В частности, о его отсутствии «Известиям» заявили в «ОТП Банке» и «Ренессанс Банке».

Их точку зрения не разделяют в банке ПСБ. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич сообщил изданию, что доля россиян, предпочитающих хранить деньги в бумажных рублях, действительно растет. В качестве причины он указал то, что «открытые год назад вклады пролонгируются под более низкие ставки».

Руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин сказал «Известиям», что депозиты и накопительные сета в банках остаются «самым надежным способом хранения сбережений». По его словам, в случае чего, даже если у банка отзовут лицензию, владельцу счета вернут до 1,4 млн руб.

Как быть тем, у кого на счетах лежат более крупные суммы, Игошин уточнять не стал, но добавил, что наличные могут сгореть при пожаре, или же их могут украсть.