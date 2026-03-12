Назад в век угля и пара. Москва отрекается от цифровизации и начинает вызывать такси по телефону и платить наличными

Жители и гости Москвы, самого цифровизированного города России, возвращаются к оплате наличными деньгами. Также в столице вновь процветает заказ такси голосом, по телефону, как 25 лет назад. Такую опцию «Яндекс» внедрил в свой сервис заказа такси. Причина – в Москве «из соображений безопасности» на протяжении недели не было мобильного интернета, не работали даже точки публичного Wi-Fi. При этом снять наличные тоже непросто – количество банкоматов и отделений банков сокращается с фантастической скоростью.

Вернуть всем 2000 год

Москва начала возвращаться к оплате наличными деньгами и к вызову такси через диспетчеров. Как пишет РБК, «Яндекс Такси» начал предлагать своим клиентам вернуться к аналоговым технологиям – в приложении «Яндекс Go» при заказе такси появилась кнопка «Заказать по телефону за наличные».

Увидеть ее москвичи и гости столицы могут при отсутствии подключения к интернету, а это в Москве теперь почти повсеместное явление – с 3 по 10 марта 2026 г. в столице наблюдались массовые перебои в работе мобильного интернета, а в некоторых районах города периодически отключается и обычная сотовая связь.

Как сообщили РБК представители «Яндекс Такси», кнопка заказа по телефону и оплаты наличными не является чем-то новым и давно встроена в приложение. Однако раньше пользователи не отмечали ее наличие, хотя перебои с мобильным интернетом случались в столице и раньше.

Министерство транспорта России Некогда простейший процесс заказа такси превратился в Москве в труднопроходимый квест с наличными и диспетчерами

Впрочем, они не были настолько затяжными. Массовые блокировки мобильного интернета в России начались весной 2025 г. и добрались до Москвы к 9 мая 2025 г. – тогда в столице его не было примерно пару дней, и то в удаленных от центра города районах он функционировал.

Куда делся интернет

Блокировки мобильного интернета в российских регионах с самого начала преподносились властями как средство защиты граждан – к примеру, в мае 2025 г. их таким образом защищали от БПЛА. Спустя почти год официальный нарратив не изменился – Москву оставили без мобильного интернета вновь из соображений безопасности.

10 марта 2026 г. официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что все отключения интернета и связи «происходят строго в соответствии с действующим законодательством». «Все отключения и ограничения происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Связано это все, наверное, с главной необходимостью — обеспечение безопасности. Но что касается проблем, которые это представляет для бизнеса, – конечно же, это предмет дополнительного анализа», – сказал он «Известиям».

Операторы связи увязали неработающий в столице мобильный интернет с другими причинами. В частности, 6 марта 2026 г. «Билайн» и Т2 сообщили «Ведомостям», что это связано с некими «внешними ограничениями», природу которых они не раскрыли.

Где взять деньги

Главный источник наличных денег в современной России – это банкоматы, однако их число стремительно сокращается по всей стране. По данным Центробанка, к 1 января 2025 г. в стране числилось 137,1 тыс. устройств, однако менее чем через год, к 1 октября 2025 г, их стало почти на 5000 меньше – осталось около 132,9 тыс.

Сейчас банки настроены на сокращение своих сетей банкоматов, хотя в начале предыдущего десятилетия все было наоборот. Для примера, 1 апреля 2010 г. в России работало 92,5 тыс. банкоматов, а спустя всего три месяца, к 1 июля 2010 г., их стало 138,9 тыс. Другими словами, всего за три месяца 2010 г. в России появилось свыше 46 тыс. новых банкоматов. Если сравнивать, выходит, по числу банкоматов Россия откатилась на 15 лет назад.

Наличные можно получить и в кассах, расположенных в отделениях банков, но и их в России становится все меньше. В январе 2026 г. CNews писал, что по итогам 2025 г. банки закрыли в стране 1700 своих офисов.

Активнее всего сеть отделений сокращал Сбербанк. В 2025 г. россияне не досчитались 900 его филиалов.

Wi-Fi не поможет

С лета 2025 г. в России активно развивается сеть публичных точек доступа Wi-Fi – они продвигаются именно как альтернатива заблокированному мобильному интернету. Однако почти все они требуют авторизации, и часто для этого используется одноразовый код из SMS.

В Москве в начале марта 2026 г. необходимость авторизации в публичной сети Wi-Fi стала непреодолимым препятствием. Жители и гости столицы жаловались, что не могли получить SMS с кодом – сотовая связь не работала.

А иногда под видом сетей Wi-Fi россиянам преподносят сотовые сети – например, в транспорте. Если мобильный интернет начинают блокировать, то они тоже перестают функционировать.