ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы

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В мае 2022г. в состав финтех-холдинга IDF Eurasia (IDCollect, MoneyMan) вошло АО «Газнефтьбанк». 9 марта 2023 года АО «Газнефтьбанк» сменило название на АО «Свой Банк». "Кредитование корпоративных клиентов: от ручного до автоматизированного процесса или путь к успеху (бизнес-кейс)" Ольга Горюкова, Член правления, директор Департамента управления рисками, Свой Банк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 2 081 111 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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