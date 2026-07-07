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ID Finance IDF Eurasia Свой Финтех-группа Свой банк Свой Капитал Газнефтьбанк ID Collect IDF Technology IDF Lab MonPlatiza Финансовые системы

ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы

В мае 2022г. в состав финтех-холдинга  IDF Eurasia (IDCollect, MoneyMan) вошло  АО «Газнефтьбанк». 9 марта 2023 года АО «Газнефтьбанк»  сменило название на АО «Свой Банк».

 

 

"Кредитование корпоративных клиентов: от ручного до автоматизированного процесса или путь к успеху (бизнес-кейс)" Ольга Горюкова, Член правления, директор Департамента управления рисками, Свой Банк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 2 081 111 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 2 081 111 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.07.2026 «Свой Банк» перешел на единую омниканальную платформу CraftTalk для клиентских коммуникаций 2
09.06.2026 «Свой Банк» запустил мобильное приложение для бизнеса 2
29.05.2026 «Вы выиграли 250 тыс. руб.»: мошенники заманивают россиян «призами» от имени одной из крупнейших продуктовых сетей 1
21.05.2026 Итоги года Moneyman по МСФО: активы выросли до 15 млрд рублей 1
10.03.2026 Как платить смартфоном в 2026 году: все способы 1
17.02.2026 В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS 1
13.02.2026 R-Style Softlab: финансовые итоги 2025 года 1
02.02.2026 Михаил Вдовин назначен директором по корпоративным финансам, стратегии и инвестициям финтех-группы «Свой» 1
26.01.2026 У российских авиакомпаний глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа 1
22.01.2026 IDF Eurasia объединил активы в финансовую группу под брендом «Свой» 5
24.12.2025 Михаил Бижан назначен вице-президентом, руководителем ИТ-кластера «МТС Банка» 1
27.11.2025 R-Style Softlab автоматизировала работу на финрынках для «Своего Банка» 2
21.11.2025 Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос 1
28.07.2025 В «Аэрофлоте» остановлены полеты. Хакеры заявили об уничтожении ИТ-инфраструктуры авиакомпании 2
21.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
10.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
28.03.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
07.02.2025 CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia 1
22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
09.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 2
26.11.2024 «Лаборатория Касперского»: что приготовили злоумышленники к «Черной пятнице» 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
03.09.2024 Опрос ИT-руководителей: что мешает банкам выстроить единую систему цифровых решений 2
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
09.07.2024 Мощный отпор санкциям. Найден радикальный надежный способ использовать карты «Мир» за пределами России 1
09.07.2024 «СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки» 1
31.01.2024 Рост чистой прибыли более чем в два раза, комплексные предложения по цифровизации и импортозамещению и новые программные продукты: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года 1

Публикаций - 41, упоминаний - 51

ID Finance и организации, системы, технологии, персоны:

9516 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 781 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15588 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 13
Diasoft - Диасофт 1123 13
R-Vision - Р-Вижн 262 13
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 141 12
Аусферр ИТЦ 44 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 632 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1738 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 12
Ланит Интеграция 218 12
Polymedia - Полимедиа 158 12
Газинформсервис - ГИС 486 12
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 105 12
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 115 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 12
ФинГрад - FinGrad 48 12
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 239 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 44 8
Hoff Tech - Хофф Тех 46 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 6
Ростелеком 10871 5
МегаФон 10635 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2991 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 420 5
Терн ГК - Tern Group 82 5
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 5
Picvario - Пикварио 21 5
ИАС Диджитал 7 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 428 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 710 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 276 3
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 59 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 137 3
Infomaximum - Инфомаксимум 69 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 144 3
Альфа-Банк 1966 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 287 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 207 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 224 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 13
Кофемания 85 13
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 60 12
РЖД - Российские железные дороги 2085 12
ВТБ - Почта Банк 512 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 619 12
ФосАгро 172 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 297 12
Восток-Сервис ГК 57 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 66 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 12
Finn Flare - ФФ Стайл 46 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 12
Cotton Club - Коттон Клаб 30 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8764 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 11
Северсталь ПАО - Severstal 619 11
Hansa - Ханса 114 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2908 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13659 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 13
Федеральное казначейство России 1939 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3662 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2834 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5604 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3413 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 403 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5395 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 436 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Финансы 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 152 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5934 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 210 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34455 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21857 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6188 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8167 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13521 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7754 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24189 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3639 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3558 13
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 905 13
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 13
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1158 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5712 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9195 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 206 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1394 12
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 737 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7606 12
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1088 12
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 234 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5034 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2839 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 765 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5586 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4585 7
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1883 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12116 6
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 351 6
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1394 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9832 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11710 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13640 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics - Цифровой юрист 125 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4297 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5472 4
Новые облачные технологии - МойОфис 951 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 433 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 292 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 115 13
НКТ - Р7-графика 47 12
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 941 12
НКТ - Р7-Офис 537 12
Протек - Здравсити 32 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 93 12
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1020 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 6 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 60 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1728 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 567 4
Apple iOS 8543 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 248 3
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 65 3
Haulmont - OpenBPM Platform 6 2
Google Android 15171 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 889 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1020 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-FinMarkets 8 2
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 3 1
OpenIDE 27 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Digital Ruble 5 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Digital Remote 1 1
АйПи - Idea Platform 2 1
FIS - FIS кредитный конвейер 2 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Вжух 20 1
ВТБ Pay 3 1
Мезенцев Александр 16 15
Шадаев Максут 1207 14
Аникин Дмитрий 68 13
Желтухин Вадим 71 13
Суровец Дмитрий 115 13
Глазков Александр 151 13
Нестеров Алексей 174 13
Батай Илья 59 13
Галкин Николай 138 13
Цыганков Дмитрий 38 13
Урусов Виктор 157 13
Кибалко Кирилл 45 13
Глухов Иван 35 13
Пирогова Ирина 31 13
Замаруев Владимир 41 12
Оберемок Надежда 45 12
Милованов Андрей 46 12
Солдатенкова Ксения 41 12
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Желнова Алина 42 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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