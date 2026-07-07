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ID Finance IDF Eurasia Свой Финтех-группа Свой банк Свой Капитал Газнефтьбанк ID Collect IDF Technology IDF Lab MonPlatiza Финансовые системы
В мае 2022г. в состав финтех-холдинга IDF Eurasia (IDCollect, MoneyMan) вошло АО «Газнефтьбанк». 9 марта 2023 года АО «Газнефтьбанк» сменило название на АО «Свой Банк».
"Кредитование корпоративных клиентов: от ручного до автоматизированного процесса или путь к успеху (бизнес-кейс)" Ольга Горюкова, Член правления, директор Департамента управления рисками, Свой Банк
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 2 081 111 ₽*
СОБЫТИЯ
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ID Finance и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
|Мезенцев Александр 16 15
|Шадаев Максут 1207 14
|Аникин Дмитрий 68 13
|Желтухин Вадим 71 13
|Суровец Дмитрий 115 13
|Глазков Александр 151 13
|Нестеров Алексей 174 13
|Батай Илья 59 13
|Галкин Николай 138 13
|Цыганков Дмитрий 38 13
|Урусов Виктор 157 13
|Кибалко Кирилл 45 13
|Глухов Иван 35 13
|Пирогова Ирина 31 13
|Замаруев Владимир 41 12
|Оберемок Надежда 45 12
|Милованов Андрей 46 12
|Солдатенкова Ксения 41 12
|Белан Иван 41 12
|Желнова Алина 42 12
|Челидзе Джимшер 44 12
|Артюхов Сергей 65 12
|Лукьянов Олег 21 12
|Сысуев Андрей 16 12
|Пунин Андрей 14 12
|Натрусов Артем 312 12
|Чаркин Евгений 317 12
|Абакумов Евгений 226 12
|Михалев Евгений 98 12
|Малышев Сергей 99 12
|Краснов Александр 90 12
|Катамадзе Анна 132 12
|Никитин Сергей 96 12
|Кузнецов Евгений 55 12
|Новикова Елена 105 12
|Ульянов Николай 176 12
|Клявин Владимир 51 12
|Теплицкий Дмитрий 88 12
|Киселев Сергей 70 12
|Воронин Павел 195 12
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