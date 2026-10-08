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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202464
ИКТ 15699
Организации 11893
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Белова Наталья

СОБЫТИЯ


08.10.2026 Россияне испугались цифрового рубля и банковских счетов. Страна в спешке переходит на бумажные деньги 1
29.11.2021 Каждый четвертый школьник в России подрабатывает 1
30.08.2012 Найдено тело основателя «Мегафона» 1
31.05.2011 Семья основателя “Мегафона” осталась без наследства 1
13.05.2010 «Комлинк Телеком» сменил ключевых менеджеров 2
24.09.2008 Вслед за основателем "Мегафона" исчезла его семья 1
01.04.2008 Геи или коррупция - причины смерти основателя «Мегафона»? 1
24.03.2008 Латвия: Исчезновение основателя "Мегафона" могли устроить спецслужбы России 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Белова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10952 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9576 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Питерская группа связистов 441 2
Комлинк Телеком - Comlink Telecom 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Сибирь макрорегион - Кемеровская мобильная связь - КМС 9 1
Ростелеком 11052 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16149 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
Leta Group - Лета Групп 282 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 1
Альфа-Групп 751 3
IPOC - IPOC International Growth Fund - IPOC CP - IPOC Capital Partners 142 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 439 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - РГС-Жизнь - Эрго Жизнь - РГС-Медицина 24 1
Maximum Education 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 4
Судебная власть - Judicial power 2525 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1703 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6699 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 110 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29919 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23211 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6140 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1030 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1018 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 366 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3277 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 624 1
Тайный покупатель - mystery shopper - secret shopper - linkonet - мнимый покупатель - таинственный покупатель 60 1
Транспорт - Автомобилестроение - Джип - Jeep 85 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11962 1
MarTech - SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 174 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 572 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4495 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 175 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2521 5
Microsoft Windows 2000 8678 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
Рожецкин Леонид 48 5
Рейман Леонид 1066 4
Рожецкина Эльвира 4 2
Усманов Алишер 312 2
Рекшня Юрис 1 1
Дупанов Сергей 1 1
Горелов Сергей 3 1
Фомин Андрей 2 1
Попова Светлана 3 1
Seglins Mareks - Seglinsh Marek - Сеглинс Марекс - Сеглиньш Марек 2 1
Рожецкин Максимилиан 1 1
Лазебникова Наталия 1 1
Ступак Анна 1 1
Ким Наталья 4 1
Мягков Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168556 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55097 6
Латвия - Латвийская Республика 840 5
Латвия - Юрмала 13 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48100 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 4
Великобритания - Лондон 2436 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19780 2
Норвегия - Ставангер 4 1
Европа 25032 1
Земля - планета Солнечной системы 10911 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3162 1
Норвегия - Королевство 1868 1
Канада 5096 1
США - Нью-Йорк 3195 1
Франция - Французская Республика 8206 1
Швейцария - Цюрих 280 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1083 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3386 1
Швейцария - Женева 332 1
Латвия - Рига 99 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 520 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54128 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6230 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58491 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34326 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5708 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3079 1
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Аренда 2726 1
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Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 276 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1518 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6745 1
Приватизация - форма преобразования собственности 545 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1005 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1636 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9159 1
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IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 246 1
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Daily Mail 58 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Tatler 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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