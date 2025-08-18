Разделы

ВТБ Открытие ФК Росгосстрах РГС

ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС

ПАО СК «Росгосстрах» — участник отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».  На 2021 год на территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 284 дела, на cумму 62 448 168 583 ₽*

Судебные дела (284) на сумму 62 448 168 583 ₽*
в качестве истца (32) на сумму 29 128 942 817 ₽*
в качестве ответчика (194) на сумму 584 259 638 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


18.08.2025 «Росгосстрах» интегрировал страхование в умный дом

«Росгосстрах» полноценно интегрировал продукт защиты жилья в экосистему управления умным домом
12.08.2025 «Росгосстрах»: ключевые ИИ-тренды в страховании

азались большие языковые модели, мультиагентные системы и вайб-кодинг — все то, что, по словам эксперта, станет основой страховых технологий в ближайшем будущем. Об этом CNews сообщили представители «Росгосстраха». Оформление страховки нейросетью по фото Современные нейросети уже достаточно хорошо распознают изображения и документы (паспорт, права, СТС и т.д.) и умеют преобразовывать их в т
26.03.2025 Компания edna внедрила VK Notify в клиентские коммуникации «Росгосстраха»: открываемость сообщений составила 60%

СК «Росгосстрах» запустила VK Notify для сервисных уведомлений. Клиенты страховщика теперь могут

05.03.2025 «Росгосстрах» использует ИИ для распознавания голосовых обращений клиентов

«Росгосстрах» внедряет элементы искусственного интеллекта в процесс обработки голосовых сообще
19.02.2025 СК «Росгосстрах» персонализирует тарифы по каско с помощью искусственного интеллекта

СК «Росгосстрах» обновила модели машинного обучения, позволяющие учитывать влияние пространственн
19.02.2025 «Росгосстрах» персонализирует тарифы по каско с помощью искусственного интеллекта

СК «Росгосстрах» обновила модели машинного обучения, позволяющие учитывать влияние пространственн
10.02.2025 СК «Росгосстрах» обновила версию СЭД «Тезис»

СК «Росгосстрах» перешла на версию СЭД «Тезис» с новым дизайном. Об этом CNews сообщили представи
20.09.2024 Контакт-центр «Росгосстраха» перешел на Naumen

СК «Росгосстрах» завершила миграцию контакт-центра на российские продукты Naumen Contact Center и
19.03.2024 «Росгосстрах» и Zunami заключили соглашение о намерениях в области цифрового страхования логистики

ПАО СК «Росгосстрах» и платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая «Ц
09.02.2024 «Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг

иля через аккредитив. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» и страховой компании «Росгосстрах». Об этом CNews сообщили представители «Открытие Авто». 47% россиян из всех автос
21.11.2022 Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Массово страховые продукты не будут продаваться онлайн в течение еще трех лет

нсовую нестабильность в обществе. Страховка возместила бы потери хотя бы отчасти. Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Страховой рынок сегодня в числе максимально клиентоориентированных — мы кастоми
15.11.2022 Спрос на страхование гаджетов в 2022 г. вырос на 14%, и это не предел

покупок в этом году растет, свидетельствует статистика продаж полисов «Мобильная защита» компании «Росгосстрах». Сборы страховой премии только через одного из федеральных ритейлеров, входящего
10.11.2022 «Росгосстрах» оценил уровень цифровизации в страховании

страховых услуг используют онлайн способы взаимодействия со страховыми компаниями. Это выяснила СК «Росгосстрах» в ходе опроса*, проведенного к Форуму инновационных финансовых технологий Банка

21.04.2022 «Росгосстрах» запустил цифровую платформу «Мой_сервис дом»

ии мы прогнозируем рост по ряду сегментов, — сказала бизнес-лидер команды «Мой_Сервис» (партнер СК «Росгосстрах») Светлана Бери. — “Мой_сервис дом” не планирует конкурировать за вызов уборщицы

08.04.2022 «Синимекс» реализовала проект на основе машинного обучения для «Росгосстраха»

Компания «Синимекс» совместно с компанией «Росгосстрах» реализовала комплексный проект с использованием новейших методов оценки данных. Специалисты по анализу данных разработали сервисы на основе машинного обучения, позволяющие страховщ
11.11.2021 Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ?

ботает ли этот рецепт в случае со сложными для понимания страховыми продуктами. Страховая компания «Росгосстрах» решила протестировать, каким будет эффект от предложений, сформированных с помощ
31.05.2021 Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP

Страховая компания «Росгосстрах» перевела службу ИТ-поддержки пользователей на платформу автоматизации процессов

02.04.2021 ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС

тараются сократить свои бюджеты на ДМС», — отметила руководитель блока медицинского страхования СК «Росгосстрах» Галина Таланова.
03.02.2021 «Росгосстрах» внедрил «Умные карты агентских участков»

«Росгосстрах» внедрил аналитическую геосистему с интерфейсом «умных карт» в помощь страховым а
14.05.2020 СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA

Страховая компания «Росгосстрах жизнь» завершила проект внедрения финансовой системы на базе SAP S/4HANA. Новое решение позволит оптимизировать ведение операционного, управленческого и бухгалтерского учета. Партне
13.11.2019 «Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay

«Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактных платежей Mir Pay и Samsung Pay и совершать покупки в одно касание. Mir Pay – это сервис платежной

07.11.2018 «Росгосстрах Армения» отказалась от аппаратной АТС в пользу Oktell

«Росгосстрах Армения», один из лидеров страхового рынка Армении, объявил о повышении производительности операторов контакт-центра за счет внедрения коммуникационной платформы Oktell. Об этом соо
26.07.2018 «Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы

«Росгосстрах», одна из ведущих отечественных страховых компаний, и консультационная группа АТК
18.07.2018 «Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud

От Excel к Oracle Cloud за пять месяцев «Росгосстрах», одна из крупнейших и старейшая Российская страховая компания, автоматизировала

21.03.2018 «Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией

«Росгосстрах», один из лидеров страхового рынка России, выбрал облачный сервис Oracle Planning
16.11.2016 «Росгосстрах» при поддержке Epam перевел веб-сайт на новую платформу

Разработчик заказного программного обеспечения Epam выполнил для СК «Росгосстрах» проект по переводу веб-сайта www.RGS.ru на платформу «1С-Битрикс». Это позволило
06.10.2016 2 млн клиентов оформили переход в НПФ РГС с ЭП на базе совместных технологий с «Росгосстрах Банком»

, совместной разработкой НПФ РГС, «Рогосстрах Банка» и «Удостоверяющего центра», воспользовались уже 2 млн клиентов. Благодаря внедрению технологии электронной подписи с ноября 2014 г. каждый клиент «Росгосстрах Банка» получил возможность оформить договор обязательного пенсионного страхования и перевести накопительную часть пенсии в НПФ РГС в любом отделении банка по всей России. Разработан
24.06.2016 Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук

Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук, увеличившись на 17% с начала года. 1,6 млн штук приходится на карты международной платёжной системы Visa, 800 тыс. — на карты системы MasterCard. Нача
25.11.2015 «Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми стандартами ЦБ РФ вместе с ЦФТ

«Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми отраслевыми стандартами ЦБ РФ на базе решений ЦФТ. Об этом CNews сообщили в компании «Центр Финансовых Технол
16.09.2015 «Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture

Страховая компания «Росгосстрах» реализовала проект по оптимизации процесса обработки договоров страхования. В ре
13.08.2015 «Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты

«Росгосстрах Банк» объявил о введении новой услуги для держателей карт — перевод по номеру карты. Сервис доступен на сайте и в системе «Интернет-Банка» кредитной организации, сообщили CNews в «<
24.02.2015 Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке»

ийский разработчик DLP-решений для защиты информации от утечек, объявила о начале проекта по замене системы Lumension Device Control на решение для защиты от утечек Zecurion Zlock (Device Control) в «Росгосстрах Банке». Как сообщили CNews в Zecurion, последние годы в «Росгосстрах Банке» для защиты от утечек через съёмные носители использовался программный продукт Lumension Device Con
28.01.2015 «Росгосстрах Банк» запустил мобильный банк для iOS и Android

«Росгосстрах Банк» запустил бесплатное приложение «Мобильный Банк» для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Об этом CNews сообщили в «Росгосстрах Банке». Как отмечается, «М
04.12.2014 Круглый стол: BYOD потребует новых политик ИБ

поративные мобильные приложения. Можно сказать, что мы в начале второй стадии. В настоящее время в «Росгосстрахе» ограничено нормативными документами использование личных мобильных устройств ра
17.11.2014 «Росгосстрах Банк» предложил своим клиентам услугу SMS-информирования

Начиная с ноября 2014 г. у пользователей систем «Интернет Клиент-Банк» и «Клиент-Банк» «Росгосстрах Банка», юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, появилась возможность оперативно получать информацию от кредитной организации посредством SMS-сообщений на мобильный телеф
08.09.2014 Дмитрий Лаврентьев - Рост ИТ-инвестиций сдерживает убыточность ОСАГО

Могут ли вендорские ИТ-решения удовлетворить все ваши потребности? Дмитрий Лаврентьев: В основном, «Росгосстрах» выбирает поставщиков по рекомендации вендоров. Опыт показывает, что нам часто ну
22.07.2014 «Росгосстрах Банк» с помощью «Инфосистемы Джет» сертифицировал свои информационные системы на соответствие PCI DSS 3.0

«Росгосстрах Банк» и компания «Инфосистемы Джет» завершили проект по приведению платежных систем банка в соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.0. Проект затронул все основные системы и пр
13.01.2014 Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка»

Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 и VeriFone VX675 в «Росгосстрах Банк» — данное право компания получила в результате победы в тендере банка, итоги которого были подведены в середине декабря 2013 г. Как рассказали CNews в банке, терминалы будут ус
12.12.2013 Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка»

«Росгосстрах Банк» реализовал возможность оплаты налогов физических лиц при помощи системы интернет-банк «Частный Клиент». Для того чтобы воспользоваться функцией получения информации о задолжен
03.10.2013 «Росгосстрах Банк» расширяет функциональность интернет-банка для розничных клиентов

«Росгосстрах Банк» внедрил новую технологию, расширяющую возможности оплаты услуг в интернет-банке с привлечением различных платежных систем. На первом этапе реализована интеграция системы интер

Публикаций - 401, упоминаний - 634

