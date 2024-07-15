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ВГУ Воронежский государственный университет

ВГУ - Воронежский государственный университет


15.07.2024 Sitronics Group аттестовала студентов ИТ-специализации Воронежского госуниверситета

ереводит учебный процесс на совершенно другой уровень», – сказал декан факультета компьютерных наук ВГУ Александр Крыловецкий. Курс обучения «Основы DevOps» в Воронежском государственному униве
04.03.2024 Axenix заключила соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом

ки, формируя в регионе стратегический кадровый резерв. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Воронежский государственный университет существует более 100 лет, является одним из крупнейши
15.12.2023 AUXO (ранее работал под брендом Atos) возобновляет сотрудничество по программе стажировки студентов c ВГУ и ВГТУ

AUXO подписал соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом и Воронежским государственным техническим университетом в целях развития программы стажировки в компании для студентов. В этом году программа ориентиро
14.12.2023 Sitronics Group выступит индустриальным партнером инженерной школы на базе ВГУ

петенций для наращивания кадрового научно-технического потенциала для различных отраслей экономики. Воронежский государственный университет вошел в 20 победителей с проектом по подготовке кадро
31.07.2023 Разработанный Sitronics Group курс по DevOps-инжинирингу войдет в официальную программу обучения ВГУ

Sitronics Group продолжит готовить DevOps-инженеров в Воронежском государственном университете в официальном статусе. Компания и университет договорились о включении курса в обязательную программу обучения для студентов третьего курса Факультета к
25.01.2023 Sitronics Group запустит ИТ-курс для студентов Воронежского государственного университета

Sitronics Group запустит ИТ-курс для студентов Воронежского государственного университета. Курс обучения по DevOps-инжинирингу составлен цен
13.12.2022 Sitronics Group и ВГУ начали сотрудничество в сфере цифровых технологий

ойству выпускников, и по прохождениям стажировок. Есть намерение об организации встречи руководства Воронежского государственного университета и компании Sitronics Group с губернатором Воронежс
13.03.2020 Студенты Воронежского госуниверситета будут проходить практику в «Росэлектронике»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех и Воронежский государственный университет (ВГУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области
17.01.2018 Концерн «Созвездие» наращивает НИОКР в сотрудничестве с вузами

отехническими вузами. Проект реализуется в партнерстве с Воронежским государственным университетом (ВГУ), в структуре которого действуют две образованные концерном базовые кафедры.При кафедре «
12.09.2016 ВГУ и AT Consulting открыли совместный учебный центр

Воронежский государственный университет (ВГУ) и компания AT Consulting 9 сентября открыли совместный центр изучения информационных технологий. Эксперты AT Consulting будут обучать студентов ВГУ работе с Big Data, при этом молод
26.09.2012 T-Systems открывает учебно-образовательный центр на базе Воронежского государственного университета

om, открывает официальное представительство в Воронеже и учебно-образовательный центр T-Uni на базе Воронежского государственного университета. Учебный курс рассчитан на подготовку специалистов

Публикаций - 56, упоминаний - 81

ВГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1308 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 6
VK - Mail.ru Group 3458 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 5
МегаФон 8956 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2916 4
Ростелеком 9750 3
Yandex - Яндекс 7431 3
Рексофт - Reksoft 419 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 3
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 2
Microsoft Corporation 24675 2
Google LLC 11831 2
SAP SE 5285 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 179 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Capgemini Consulting 121 2
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Siemens AG - Siemens Group 2593 2
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Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 17 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 1
Panzerdog 9 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 12 1
Технопарк Русский - 3 1
Лаборатория маркировки ДПО - Центр дополнительного профессионального образования - Track & Trace Educational Center 2 1
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VideoMost - ВидеоМост 276 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 3
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
ВЦКБ Полюс - Воронежское центральное конструкторское бюро 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Связной ГК 1372 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 267 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Афиша Индастриз 5 1
Силовые машины 111 1
Генезис 18 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 447 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1034 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 82 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Фармация 12 1
ЕМЖК - Евдаковский масложировой комбинат 1 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Superjob - Суперджоб 529 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
Кантемировский МЭЗ - Маслоэкстракционный Завод - Завод растительных масел 1 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 356 1
British Airways - British Midland International 126 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 5
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Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 2
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АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2759 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
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ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
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