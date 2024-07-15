ВГУ - Воронежский государственный университет

ереводит учебный процесс на совершенно другой уровень», – сказал декан факультета компьютерных наук ВГУ Александр Крыловецкий. Курс обучения «Основы DevOps» в Воронежском государственному униве

ки, формируя в регионе стратегический кадровый резерв. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Воронежский государственный университет существует более 100 лет, является одним из крупнейши