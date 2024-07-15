ВГУ Воронежский государственный университет
|15.07.2024
|
Sitronics Group аттестовала студентов ИТ-специализации Воронежского госуниверситета
ереводит учебный процесс на совершенно другой уровень», – сказал декан факультета компьютерных наук ВГУ Александр Крыловецкий. Курс обучения «Основы DevOps» в Воронежском государственному униве
|04.03.2024
|
Axenix заключила соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом
ки, формируя в регионе стратегический кадровый резерв. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Воронежский государственный университет существует более 100 лет, является одним из крупнейши
|15.12.2023
|
AUXO (ранее работал под брендом Atos) возобновляет сотрудничество по программе стажировки студентов c ВГУ и ВГТУ
AUXO подписал соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом и Воронежским государственным техническим университетом в целях развития программы стажировки в компании для студентов. В этом году программа ориентиро
|14.12.2023
|
Sitronics Group выступит индустриальным партнером инженерной школы на базе ВГУ
петенций для наращивания кадрового научно-технического потенциала для различных отраслей экономики. Воронежский государственный университет вошел в 20 победителей с проектом по подготовке кадро
|31.07.2023
|
Разработанный Sitronics Group курс по DevOps-инжинирингу войдет в официальную программу обучения ВГУ
Sitronics Group продолжит готовить DevOps-инженеров в Воронежском государственном университете в официальном статусе. Компания и университет договорились о включении курса в обязательную программу обучения для студентов третьего курса Факультета к
|25.01.2023
|
Sitronics Group запустит ИТ-курс для студентов Воронежского государственного университета
Sitronics Group запустит ИТ-курс для студентов Воронежского государственного университета. Курс обучения по DevOps-инжинирингу составлен цен
|13.12.2022
|
Sitronics Group и ВГУ начали сотрудничество в сфере цифровых технологий
ойству выпускников, и по прохождениям стажировок. Есть намерение об организации встречи руководства Воронежского государственного университета и компании Sitronics Group с губернатором Воронежс
|13.03.2020
|
Студенты Воронежского госуниверситета будут проходить практику в «Росэлектронике»
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех и Воронежский государственный университет (ВГУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области
|17.01.2018
|
Концерн «Созвездие» наращивает НИОКР в сотрудничестве с вузами
отехническими вузами. Проект реализуется в партнерстве с Воронежским государственным университетом (ВГУ), в структуре которого действуют две образованные концерном базовые кафедры.При кафедре «
|12.09.2016
|
ВГУ и AT Consulting открыли совместный учебный центр
Воронежский государственный университет (ВГУ) и компания AT Consulting 9 сентября открыли совместный центр изучения информационных технологий. Эксперты AT Consulting будут обучать студентов ВГУ работе с Big Data, при этом молод
|26.09.2012
|
T-Systems открывает учебно-образовательный центр на базе Воронежского государственного университета
om, открывает официальное представительство в Воронеже и учебно-образовательный центр T-Uni на базе Воронежского государственного университета. Учебный курс рассчитан на подготовку специалистов
ВГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ендовицкий Дмитрий 5 5
|Марданов Сергей 18 4
|Дрейгер Павел 40 3
|Фомин Павел 33 3
|Крыловецкий Александр 3 3
|Козырев Алексей 322 2
|Бочаров Алексей 13 2
|Авербах Владимир 126 2
|Сморгонский Анатолий 41 2
|Никитин Олег 34 2
|Косых Евгений 2 2
|Путин Владимир 3192 1
|Акимов Максим 187 1
|Носков Константин 236 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Транковская Наталья 11 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Горобцов Алексей 15 1
|Колчина Оксана 11 1
|Гуляков Александр 1 1
|Кулинцев Андрей 1 1
|Артемов Михаил 14 1
|Плохих Владимир 2 1
|Розов Владимир 2 1
|Владимиров Илья 1 1
|Боровиков Дмитрий 2 1
|Августан Ольга 7 1
|Белозерцев Иван 5 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Ускова Ольга 166 1
|Шилов Сергей 91 1
|Юрченко Евгений 132 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Кузьмин Евгений 17 1
|Локтаев Дмитрий 4 1
|Таврин Иван 117 1
|Наумов Виктор 126 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1898 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
|РАЭК Экономика Рунета 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.