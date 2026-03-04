Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191239
ИКТ 14747
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83221
География 3032
Статьи 1575
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Ряженов-Симс Олег


СОБЫТИЯ


04.03.2026 «Мастер Деливери»: более половины ресторанов до сих пор обрабатывают заказы на доставку вручную 1
19.10.2018 «Совесть» трансформировалась в мультибанковскую платформу 1
08.09.2017 Qiwi потратила на домен в Рунете десятки тысяч евро 1
28.03.2017 ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence 1
13.03.2017 Проект QIWI «Совесть» будет использовать сервисы ОКБ 1
12.09.2012 Олег Ряженов-Симс назначен директором по стратегическому маркетингу и рекламе ГК «Связной» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ряженов-Симс Олег и организации, системы, технологии, персоны:

ОТР ГК - ОТР 2000 223 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
NanduQ - Qiwi 1007 4
Совкомбанк Совесть 277 4
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 282 1
Ак Барс Банк 277 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 243 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 155 1
Афиша Индастриз 5 1
Алютех - Alutech - АлюминТехно 4 1
Связной ГК 1385 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 527 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74289 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34231 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5448 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13102 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 685 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7733 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11381 1
Умные платформы 1899 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1132 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1230 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8199 1
Оповещение и уведомление - Notification 5432 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 349 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 303 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 351 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5358 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12468 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17269 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11556 1
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 28 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionBanking Essence - Misys BankFusion - Misys Banking Systems 6 1
Соколов Дмитрий 71 1
Газизов Алексей 11 1
Савельев Андрей 9 1
Марин Михаил 1 1
Мясников Николай 9 1
Анучин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159158 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14566 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 620 1
Казахстан - Республика 5861 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8259 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51558 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8234 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17507 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2534 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 767 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1871 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1450 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3692 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
Oxford Brookes University - Oxford Polytechnic 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423164, в очереди разбора - 726765.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240