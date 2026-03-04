Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ряженов-Симс Олег
СОБЫТИЯ
Ряженов-Симс Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
|Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 28 1
|Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionBanking Essence - Misys BankFusion - Misys Banking Systems 6 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Газизов Алексей 11 1
|Савельев Андрей 9 1
|Марин Михаил 1 1
|Мясников Николай 9 1
|Анучин Михаил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423164, в очереди разбора - 726765.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.