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Сбер Сбербанк Кредитная фабрика

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.06.2026 Глава ИТ-блока ВТБ покидает свой пост 1
31.10.2017 «Россельхозбанк» построил систему управления хранением документов 1
28.03.2017 ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence 2
28.01.2016 «Логика бизнеса» выпустила новое решение для электронного архива банка 1
22.01.2015 ИТ-блок Сбербанка рассказал о противодействии сбоям, санкциям и кризису 1
31.10.2014 Андрей Хлызов - Надежность – всему голова 1
18.09.2014 «ПрограмБанк» принял участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
31.03.2014 Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие 1
27.01.2014 Сбербанк внедрил систему распознавания лиц при выдаче кредита 2
18.09.2013 ИТ-бюджет Сбербанка перестал расти 1
11.09.2013 Сергей Качура - Еще 2 года назад у нас не было собственной системы ДБО 1
22.02.2013 Герман Греф: Орловский хорош в части инноваций, на них он и сосредоточится 1
24.01.2013 В «Сбербанке» меняется куратор ИТ 1
11.09.2012 Виктор Орловский: Мы строим за 5 лет то, на что у западных банков уходит 10 1
15.08.2012 «Сбербанк» увеличил ИТ-бюджет в 1,5 раза 1
23.05.2012 Кредитование СМБ: от единичных операций к конвейеру 1
25.04.2012 Конференция CNews «Кредитование СМБ: от единичных операций к конвейеру» 1
03.04.2012 Конференция CNews: «Кредитование СМБ: от единичных операций к конвейеру» 1
02.04.2012 Греф рассказал Путину о развитии ИТ в «Сбербанке» 2
24.02.2012 «Сбербанк» определил победителей первого этапа конкурса на внедрение системы управления знаниями на базе IBM FileNet 1
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия 1
18.07.2011 «Неофлекс» запустил услугу по поддержке SOA-решений сторонних разработчиков 1
18.04.2011 «Неофлекс» оптимизировал управление кредитным портфелем юрлиц «Сбербанка России» 1
13.10.2010 "Кредитная фабрика": интеграция в масштабах "Сбербанка" 2
29.09.2010 «Сбербанк» автоматизировал выдачу кредитов по всей России 1
28.09.2010 «Сбербанк России» перевел на технологию «Кредитная фабрика» все свои территориальные банки 3
20.01.2010 «Сбербанк России» ускорил выдачу кредитов населению с помощью «Крок» 1
31.08.2009 «Неофлекс» построил SOA-ландшафт для проекта «Кредитная фабрика» Сбербанка 3
28.01.2009 ИТ-стратегия «Сбербанка»: мега-ЦОД, скоринг, аутсорсинг 1

Публикаций - 29, упоминаний - 37

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 254 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 760 6
IBM - International Business Machines Corp 9666 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 536 3
Experian 82 3
Oracle Siebel Systems 519 3
Murex 5 2
SAP SE 5561 2
Oracle Corporation 7042 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 101 2
Microsoft Corporation 25655 1
Apple Inc 13033 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
SAS Institute 1077 1
Крок - Croc 1940 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1376 1
Diasoft - Диасофт 1108 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
ОТР ГК - ОТР 2000 226 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 993 1
Рексофт - Reksoft 471 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
АйТи 1507 1
Техно-Диасофт 8 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 44 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Google LLC 12572 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 145 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1600 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
ПрограмБанк 98 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8683 20
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 247 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 151 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3115 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Связной ГК 1396 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1231 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 234 1
Альфа-Банк 1957 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Visa International 1987 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 592 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1841 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 608 1
СДМ-Банк 71 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1924 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 420 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 156 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Связной Банк 113 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 1
Кредит-Москва Банк 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3388 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5564 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Федеральное казначейство России 1933 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3259 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63739 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35533 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12008 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6136 9
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 969 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12628 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4567 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8096 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10505 6
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 5
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17854 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24952 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7694 4
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 313 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1243 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5445 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27026 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4440 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 704 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4245 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13657 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12009 2
Стандартизация - Standardization 2318 2
Электронный документ - Electronic document 1565 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 754 2
Часы - Watch 1029 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 982 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2257 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9188 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6545 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13773 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5544 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 590 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3552 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2120 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6108 2
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 351 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2295 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 377 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 107 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 873 4
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 4
Apple iPhone 6 4861 3
IBM FileNet 136 3
Abbyy FlexiCapture 177 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 379 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика ЭА 8 2
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 61 1
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 57 1
Сбер - Сбербанк Краудсорсинг - Очередей.НЕТ 11 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionBanking Essence - Misys BankFusion - Misys Banking Systems 6 1
Технос-К - xBank 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7550 1
Google Android 15112 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6146 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 224 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1
Calypso 24 1
Diasoft Flextera 57 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
SAP S/4HANA Finance 17 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 145 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
МегаФон Наши люди 49 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
Experian TransactSM - ETSM 1 1
Инталев Корпоративный CRM 5 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 130 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 68 1
Орловский Виктор 405 5
Кулик Вадим 206 5
Греф Герман 484 4
Кремлева Ирина 4 3
Хлызов Андрей 21 3
Макеев Алексей 20 3
Пегасов Сергей 55 2
Серова Елена 320 2
Катрич Алексей 43 2
Качура Сергей 5 1
Варцибасов Григорий 2 1
Шилов Геннадий 2 1
Непомнящий Борис 3 1
Манеркин Алексей 2 1
Анучин Михаил 1 1
Thatcher Margaret - Тэтчер Маргарет 11 1
Путин Владимир 3441 1
Хасин Михаил 27 1
Волков Никита 80 1
Газизов Алексей 11 1
Ефимов Алексей 15 1
Кислицын Алексей 10 1
Полетаев Максим 3 1
Рубан Олег 4 1
Сафонов Олег 11 1
Ряженов-Симс Олег 7 1
Закрепин Евгений 62 1
Меднов Сергей 124 1
Попова Мария 141 1
Калинин Денис 70 1
Иванов Евгений 46 1
Занин Виталий 23 1
Архипова Мария 21 1
Поляков Александр 54 1
Широких Алексей 72 1
Михайлов Алексей 113 1
Благирев Вячеслав 15 1
Генцис Александр 20 1
Солнцев Максим 2 1
Мушаков Игорь 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 163858 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47141 11
Европа 24877 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1690 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3125 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1517 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 788 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19311 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54287 1
Казахстан - Республика 5981 1
Земля - планета Солнечной системы 10823 1
Беларусь - Белоруссия 6230 1
Индия - Bharat 5821 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 1
Германия - Федеративная Республика 13109 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3012 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14738 1
Украина 7899 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 924 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52803 28
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26908 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12129 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3524 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6496 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6955 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1303 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15775 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8691 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33212 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17951 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8739 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6508 2
Аренда 2646 2
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 97 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 667 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 733 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7665 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1630 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1110 2
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2242 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6547 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2142 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7275 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6634 1
Паспорт - Паспортные данные 2812 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8734 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1986 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1114 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 484 1
Металлы - Золото - Gold 1236 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 631 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8411 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 801 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 161 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 251 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1712 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 58 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1264 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

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