Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер Сбербанк Кредитная фабрика
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 29, упоминаний - 37
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 405 5
|Кулик Вадим 206 5
|Греф Герман 484 4
|Кремлева Ирина 4 3
|Хлызов Андрей 21 3
|Макеев Алексей 20 3
|Пегасов Сергей 55 2
|Серова Елена 320 2
|Катрич Алексей 43 2
|Качура Сергей 5 1
|Варцибасов Григорий 2 1
|Шилов Геннадий 2 1
|Непомнящий Борис 3 1
|Манеркин Алексей 2 1
|Анучин Михаил 1 1
|Thatcher Margaret - Тэтчер Маргарет 11 1
|Путин Владимир 3441 1
|Хасин Михаил 27 1
|Волков Никита 80 1
|Газизов Алексей 11 1
|Ефимов Алексей 15 1
|Кислицын Алексей 10 1
|Полетаев Максим 3 1
|Рубан Олег 4 1
|Сафонов Олег 11 1
|Ряженов-Симс Олег 7 1
|Закрепин Евгений 62 1
|Меднов Сергей 124 1
|Попова Мария 141 1
|Калинин Денис 70 1
|Иванов Евгений 46 1
|Занин Виталий 23 1
|Архипова Мария 21 1
|Поляков Александр 54 1
|Широких Алексей 72 1
|Михайлов Алексей 113 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Генцис Александр 20 1
|Солнцев Максим 2 1
|Мушаков Игорь 36 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 251 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1712 1
|РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 58 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.