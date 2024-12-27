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Ефимов Алексей



27.12.2024 Ряд банков настроили проверку паспортных данных через СМЭВ 4 при поддержке «Диасофт» 1
15.02.2024 «Диасофт» настроил групповую и единичную проверку паспортных данных через СМЭВ 4 1
17.10.2022 «Коммерческий индо банк» реализовал электронный документооборот с ФССП при поддержке «Диасофт» 1
20.06.2022 «Диасофт» и SpectrumData помогут банкам оперативно получать данные для решения широкого спектра бизнес-задач 1
25.03.2021 «ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области 1
18.09.2020 Российские банки получили простой доступ в СМЭВ — в обход огромных затрат 1
04.09.2019 «Диасофт» обеспечит банкам получение сведений о доходах физлиц напрямую из ФНС 1
15.08.2019 Райффайзенбанк построит офисный центр для своего ИТ-подразделения 1
23.04.2013 Проекты Big Data сближают CIO и CMO 1
10.04.2013 Большинство ИТ-директоров работает внеурочно 1
01.06.2012 Кредитный конвейер для СМБ сорвал аплодисменты 1
25.04.2012 Конференция CNews «Кредитование СМБ: от единичных операций к конвейеру» 1
12.05.2003 ТВС избрало новый совет директоров, НТВ меняет кадры 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Ефимов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 870 7
Ростелеком 9701 1
Oracle Corporation 6688 1
Naumen - Наумен 625 1
ICL ГК 381 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Питерская группа связистов 434 1
SpectrumData - СпектрумДата 2 1
СДМ-Банк 63 2
Связной Банк 104 2
Кредит-Москва Банк 9 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
JLL - Jones Lang LaSalle 12 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 33 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 32 1
Robert Half Technology 5 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 57 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 278 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 458 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 130 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 3
Diasoft Flextera 57 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Apple iPhone 6 4862 1
Солнцев Максим 2 2
Генцис Александр 19 2
Сафонов Олег 11 2
Непомнящий Борис 3 2
Берлович Максим 1 1
Химаныч Владимир 9 1
Марковский Евгений 1 1
Степанов Антон 66 1
Чубайс Анатолий 212 1
Рубин Дмитрий 51 1
Мамут Александр 129 1
Зимин Дмитрий 39 1
Мильнер Юрий 134 1
Филатов Илья 11 1
Киселев Олег 28 1
Попова Мария 141 1
Серова Елена 319 1
Киселев Евгений 13 1
Йордан Борис 10 1
Линшиц Игорь 4 1
Найфонов Кермен 2 1
Абрамович Роман 46 1
Кузнецов Владимир 43 1
Дерипаска Олег 37 1
Шумаков Сергей 1 1
Трапезников Андрей 1 1
Фикс Сергей 2 1
Ларин Александр 3 1
Самохин Артем 1 1
Варцибасов Григорий 2 1
Терекбаев Руслан 1 1
Набутов Кирилл 1 1
Желенко Денис 1 1
Кабакчи Денис 1 1
Перфильев Василий 1 1
Чибисов Александр 1 1
Точилин Олег 1 1
Цымблер Аркадий 1 1
Сенкевич Николай 5 1
Ослон Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 77 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Европа 21767 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 27 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Федеральный закон 417-ФЗ 2 1
Миграция населения - Миграционные службы 412 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 115 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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