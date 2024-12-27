Ефимов Алексей
Ефимов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 870 7
|Ростелеком 9701 1
|Oracle Corporation 6688 1
|Naumen - Наумен 625 1
|ICL ГК 381 1
|ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
|Питерская группа связистов 434 1
|SpectrumData - СпектрумДата 2 1
|Солнцев Максим 2 2
|Генцис Александр 19 2
|Сафонов Олег 11 2
|Непомнящий Борис 3 2
|Берлович Максим 1 1
|Химаныч Владимир 9 1
|Марковский Евгений 1 1
|Степанов Антон 66 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Рубин Дмитрий 51 1
|Мамут Александр 129 1
|Зимин Дмитрий 39 1
|Мильнер Юрий 134 1
|Филатов Илья 11 1
|Киселев Олег 28 1
|Попова Мария 141 1
|Серова Елена 319 1
|Киселев Евгений 13 1
|Йордан Борис 10 1
|Линшиц Игорь 4 1
|Найфонов Кермен 2 1
|Абрамович Роман 46 1
|Кузнецов Владимир 43 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Шумаков Сергей 1 1
|Трапезников Андрей 1 1
|Фикс Сергей 2 1
|Ларин Александр 3 1
|Самохин Артем 1 1
|Варцибасов Григорий 2 1
|Терекбаев Руслан 1 1
|Набутов Кирилл 1 1
|Желенко Денис 1 1
|Кабакчи Денис 1 1
|Перфильев Василий 1 1
|Чибисов Александр 1 1
|Точилин Олег 1 1
|Цымблер Аркадий 1 1
|Сенкевич Николай 5 1
|Ослон Ольга 1 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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